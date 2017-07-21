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 Политика Украины
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 Украина и Беларусь договорились о взаимном пребывании граждан на равных условиях

лукашенко

Порошенко отметил, что белорусам в Украине и украинцам в Беларуси должно быть комфортно.

Украина и Беларусь договорились о взаимном пребывании граждан на равных условиях. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время совместного выступления с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Мы также договорились обеспечить на условиях взаимности пребывания украинских граждан на территории Беларуси на такой же срок без регистрации, как белорусские граждане находятся на территории Украины", - сказал он.

Отметим, что граждане Украины имеют право находиться в Беларуси до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда. Находиться на территории Беларуси без оформления регистрации можно в течение 30 дней со дня въезда.

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Дак могда жидовская! Какой Лука не европеец, а белорусы в 2 раза больше имеют.
А это гуно ездит и только куздит!!
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" Украина и Беларусь договорились о взаимном пребывании граждан на равных условиях "

Колония москалей хочет равных условий
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фсбшая агентура едет в Беларусь, получает у хуйловской марионетки липовие докупаменти, подтвеждающее их граждан єтой страни и спокойно заезжает в Украину
вот так оно будет в реале
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Прикол. Куча криков о биометрических паспортах или даже визах с Россией, а они спокойно через Беларусь заедут. Кто-то дебил
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Оце видали! Тепер путінські бандюки з білоруськими паспортами будуть у нас в Україні спокійно робити свою чорну справу. Капець.
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Сегодня национальный праздник Бельгии !!! Мы с вами украинцы !!!
Украина и Беларусь договорились о взаимном пребывании граждан на равных условиях - Цензор.НЕТ 7165
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Лукашенко как черная метка .
Большинство политиков, с которыми встречается диктатор - или уходят в отставку, или уходят из жизни:Украина и Беларусь договорились о взаимном пребывании граждан на равных условиях - Цензор.НЕТ 9832

. В соцсетях напомнили, что всех современных диктаторов, с которыми дружил Александр Лукашенко, ждала незавидная участь.
Соответствующий фотоколлаж опубликовал в Twitter аккаунт "РБ головного мозга".
В частности в "черный список" попали ныне покойные лидеры Ливии Муаммар Каддафи, Венесуэлы - Уго Чавес, и Кубы - Фидель Кастро.
И этот список далеко не полный:Украина и Беларусь договорились о взаимном пребывании граждан на равных условиях - Цензор.НЕТ 4880
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Беларусь договорились о взаимном пребывании граждан на равных условиях
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