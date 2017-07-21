Украина и Беларусь договорились о взаимном пребывании граждан на равных условиях. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время совместного выступления с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Мы также договорились обеспечить на условиях взаимности пребывания украинских граждан на территории Беларуси на такой же срок без регистрации, как белорусские граждане находятся на территории Украины", - сказал он.
Отметим, что граждане Украины имеют право находиться в Беларуси до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда. Находиться на территории Беларуси без оформления регистрации можно в течение 30 дней со дня въезда.
1500 12
ОБСЕ продлила на 3 месяца мандат миссии в пунктах пропуска Гуково и Донецк(3)
ЕС приветствует открытие нового пункта пропуска на украинско-молдавской границе(10)
Трое жителей Волыни с 6 тыс. пачек сигарет задержаны у польской границы. ФОТО(30)
Гражданина Украины Логина, ехавшего на Съезд белорусов мира, не впустили в Беларусь(22)
The Washington Post: Раболепие Трампа перед Путиным разоружило США морально и стратегически(0)
Досудебное расследование по фактам хищения средств при обустройстве российско-украинской границы осуществляется только в отношении строителей, - ГПУ(42)
Прокуратура расследует факт разворовывания более 100 млн грн при строительстве "Стены" на украинско-российской границе(70)
А это гуно ездит и только куздит!!
Ответить
Ответить
Колония москалей хочет равных условий
Ответить
Ответить
Ответить
вот так оно будет в реале
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_L64_NgNZzQ
Ответить
Ответить
Ответить
Большинство политиков, с которыми встречается диктатор - или уходят в отставку, или уходят из жизни:
. В соцсетях напомнили, что всех современных диктаторов, с которыми дружил Александр Лукашенко, ждала незавидная участь.
Соответствующий фотоколлаж опубликовал в Twitter аккаунт "РБ головного мозга".
В частности в "черный список" попали ныне покойные лидеры Ливии Муаммар Каддафи, Венесуэлы - Уго Чавес, и Кубы - Фидель Кастро.
И этот список далеко не полный:
Ответить