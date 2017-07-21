 Лукашенко об урегулировании на Донбассе: "Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в Киеве на пресс-конференции после переговоров с Президентом Украины.
"Хочу сказать кратко о своей позиции в очередной раз: она нисколько не поменялась в отношении тех известных конфликтов, которые происходят в Украине. Вы должны понимать: я никогда не ставил перед собой цель бежать впереди паровоза или спешить "вперед батьки в пекло", как у нас в Украине, в России и Беларуси говорят", - сказал он.
"Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента. Мне было поручено Петром Алексеевичем и Владимиром Владимировичем организовать эту встречу в Минске: это не моя была инициатива. Мне сказали, как это сделать, я это сделал. Претензий нет", - заявил Лукашенко.
"Потом Петр Алексеевич обратился ко мне по контактной группе. Цитата: "Я хочу, чтобы это было в Минске. Сможешь это сделать? Сделай, пожалуйста". Я это сделал. Претензий никаких нет", - добавил президент Беларуси.
Напомним, 20-21 июля президент Беларуси Александр Лукашенко осуществляет визит в Украину.
2590 57
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Террористы 29 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Благодаря оперативным действиям украинских воинов враг понес серьезные потери, - штаб(146)
Госдеп США призвал Россию "немедленно соблюдать перемирие" на Донбассе(102)
ОБСЕ продлила на 3 месяца мандат миссии в пунктах пропуска Гуково и Донецк(3)
За сутки на Донбассе погибли 9 воинов ВСУ, - Минобороны(74)
Мати засудженого у Білорусі бійця АТО закликала Порошенка допомогти добровольцям-іноземцям. ВІДЕО(0)
Враг 21 раз нарушил "хлебное" перемирие, применяя 120-и 82-мм минометы, гранатометы и БМП. Украинские воины дали отпор, - штаб(23)
После деоккупации Донбасса оттуда уедет около 100 тыс. человек, - Грымчак(443)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а как же:
...ператрахивал и буду ператрахивать !... ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я не знаю, как на 2х стулах одной жопой ему удастся усидеть, и на долго ли.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
=============================
а как это бацька вперед бацьки? вот секрет его изворотливости и долголетия в Сабрии ))
уж изворотливый, нах он вообще приехал? он делает, что его просят 2 прэзидэнта. Сначала его ипьот Вова, потом Пеця, а он обоим подмахивает и с этого получает двойное удовольствие, проститутка....
Ответить
Ответить
Ответить
Хотя понятно че он так говорит. Сказал бы что пооддерживает Украину а раха агресор, получил бы в сентябре у себя Гродненскую народную республику и Витебскую.
Ответить
Ответить
1) Осенью учения с рахой...и если че то хуйло потом задаст вопросы
2) Он понимает что хуйло скоро уйдет ....и вопросы уже потом задаст порох
будет вертетса как уж на скавародке
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Малороссийские выродки полезли..."
https://www.youtube.com/watch?v=iDFKeKEWr3E&feature=em-subs_digest
Ответить
Ответить
Или голова колхоза свои решения принимать не обучен?
....Парадигма....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить