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 Политика Украины
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 Лукашенко об урегулировании на Донбассе: "Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента"

лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов сделать все, что ему поручат президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин, для помощи в урегулировании конфликта на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в Киеве на пресс-конференции после переговоров с Президентом Украины.

"Хочу сказать кратко о своей позиции в очередной раз: она нисколько не поменялась в отношении тех известных конфликтов, которые происходят в Украине. Вы должны понимать: я никогда не ставил перед собой цель бежать впереди паровоза или спешить "вперед батьки в пекло", как у нас в Украине, в России и Беларуси говорят", - сказал он.

"Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента. Мне было поручено Петром Алексеевичем и Владимиром Владимировичем организовать эту встречу в Минске: это не моя была инициатива. Мне сказали, как это сделать, я это сделал. Претензий нет", - заявил Лукашенко.

"Потом Петр Алексеевич обратился ко мне по контактной группе. Цитата: "Я хочу, чтобы это было в Минске. Сможешь это сделать? Сделай, пожалуйста". Я это сделал. Претензий никаких нет", - добавил президент Беларуси.

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Напомним, 20-21 июля президент Беларуси Александр Лукашенко осуществляет визит в Украину.
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Лукашенке некуда деваться,меж двух огней и вашим и нашим. Это ж надо сравнил страну агрессор и страну подвергшуюся агрессии.Как можно слушать сатану Путина и выполнять его просьбы?Скоро он и Белоруссию приберет к рукам,об этом уже все говорят.
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Ну а что ещё может ответить бывший председатель колхоза,когда уборочная на носу
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Посмотрим на его действия во время "Запад-2017" !!!! А вот "Запад-81" я вспоминаю с тёплыми чувствами - хорошие были учения под Борисовым... .
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под шланга косит...
а как же:
...ператрахивал и буду ператрахивать !... ?
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Ты страну ищи куда после "совместных учений" с кацапами, будешь тикать!
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С него станется. Еще и свистнет, как в известном анекдоте.
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надо бульбу выкапывать... а он по заграницам разъезжает!
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"Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента" - Ого! у Х..ла таки є двійник! Лукашенко підтвердив це.
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А должен делать то, что ему скажет народ Беларуси.
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РАБссия не сторона конфликта,бацька не путай рамсы...
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Бульбаш пошёль бы ты нах в месте с пуйлом можешь даже поросёнко с собой прихватить!
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Бульбаши говорят , шо он цыган ... Тут надо бы ему череп измерить , для точного заключения
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Лучше офшорному череп измерить и определить что за парода,хотя и так видно пархатого поца
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Понаблюдайте. Если после того, как он сядет в лимузин, мощность мотора падает на одну-две лошадиные силы - то точно цыган. Примета верная.
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был и у нас один такой, многовекторный.
я не знаю, как на 2х стулах одной жопой ему удастся усидеть, и на долго ли.
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Ну тогда остается только пожелать ему ситуации, в которой ожидание будет его единственным спасением.
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Лебедь, рак и щука в одном лице. Лука, звыняй, но ты мутант.
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Ну я это, как его... постаралась дипломатично высказаться...
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в городке Антрацит Луганской области лежать в могилках сотни ихтамнетов.за РАБссию за ДАУНбасс соблюдают Минские соглашения...
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спешить "вперед батьки в пекло" Источник: https://censor.net.ua/n448667
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а как это бацька вперед бацьки? вот секрет его изворотливости и долголетия в Сабрии ))
уж изворотливый, нах он вообще приехал? он делает, что его просят 2 прэзидэнта. Сначала его ипьот Вова, потом Пеця, а он обоим подмахивает и с этого получает двойное удовольствие, проститутка....
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...три папуаса лука, порох и хуйло танцуют ритуальные танцы. ничего по существу - бла бла бла.
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Лука двуликий скользкий Янус.
Хотя понятно че он так говорит. Сказал бы что пооддерживает Украину а раха агресор, получил бы в сентябре у себя Гродненскую народную республику и Витебскую.
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Ага, пускай еще ляпнет , что Россия непричастна к войне на Донбассе...
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Он такого не скажет по двум причинам:
1) Осенью учения с рахой...и если че то хуйло потом задаст вопросы
2) Он понимает что хуйло скоро уйдет ....и вопросы уже потом задаст порох

будет вертетса как уж на скавародке
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Хитрожопі на агаютця всідіти однією жопою на двох стульцях...
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"Лукашенко об урегулировании на Донбассе: "Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента" - председатель колхоза совсем с катушек слетел, после таких заявлений он становится ещё более опасным и не прогнозируемым, и вообще, ни одному слову диктатору-комуняке нельзя верить..
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Лукашенка шизоид? Ведь просьбы двух президентов как бы противоположны....
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Сябри пересидять в кущах, у своїй пущі, потім їм урветься лафа, і вони почнуть плакати і проситися в Європу, і отримають від Заходу допомогу, і потраплять в Європу без жертв і страждань. А чи отримає Україна від Заходу компенсації за свої жертви і роль в розвалі недоімперії?
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регулятор, засунь себе в жопу словосочетание "обе стороны"
"Малороссийские выродки полезли..."
https://www.youtube.com/watch?v=iDFKeKEWr3E&feature=em-subs_digest
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Наиболее успешно у тебя получается вилять задницей
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А на счет своих дел? Слабо?
Или голова колхоза свои решения принимать не обучен?
....Парадигма....
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Беларусь имеет от ТС в 10 раз больше, чем от Украины и ЕС, Лукашенко прямо сказал, дадут ЕС больше, первым станем в очередь в ЕС. Уровень жизни в Беларуси и Украине не сравним.Зарплаты не большие, как и цены. Поедьте в Беларусь, и после границы, насладитесь прекрасными дорогами. И что бы не говорили, 90 проц белорусов, за Лукашенко.
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Лука Мудищев - хочет рыбку съесть и на ..й сесть.
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Носит часы на правой руке - подражает своему хозяину...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛукашенко об урегулировании на Донбассе: "Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента"
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