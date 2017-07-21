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Все про:здоровье (1157) Киев (17671) Лукашенко (1662) Назаренко (53)

 Чиновником, упавшим в обморок во время речи Лукашенко, оказался глава Госпогранслужбы Назаренко

назаренко

Человеком, который сегодня потерял сознание во время мероприятий в Администрации Президента Украины с участием президента Беларуси Александра Лукашенко, был глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, чиновник кратковременно потерял сознание. На месте ему была оказана первая медицинская помощь. Он направлен в медицинское учреждение.

Сейчас самочувствие Назаренко удовлетворительное.

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Напомним, сегодня во время речи президента Беларуси Александра Лукашенко потерял сознание один из украинских чиновников, присутствовавший на официальной встрече в Администрации Президента. СМИ предположили, что это был президент Национальной академии наук Борис Патон.
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ну,увидеть двух хазяев сразу,кто ж такое выдержит
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так...это уже сложнее...видать бацька саобчил,шо гродненская табачная фабрика прекращает поставку сигарет контрабандистам :D
а то патон,патон...
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Патон старой советской закалки,кремень не старик,сколько он этих *правителей*пережил)))) Не дождётесь как говорится))
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блин, а там уже Патона с гівном смешали, а оказывается не он....
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Чиновником, упавшим в обморок во время речи Лукашенко, оказался глава Госпогранслужбы Назаренко. Причем, сразу же после слов Луки:

"Мы, русские, украинцы - это ядро цивилизации в этой части европейского континента"
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на кой этого кремлядского прихлебателя барыга принимает ?
два подонка
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧиновником, упавшим в обморок во время речи Лукашенко, оказался глава Госпогранслужбы Назаренко
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