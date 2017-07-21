 Чиновником, упавшим в обморок во время речи Лукашенко, оказался глава Госпогранслужбы Назаренко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, чиновник кратковременно потерял сознание. На месте ему была оказана первая медицинская помощь. Он направлен в медицинское учреждение.
Сейчас самочувствие Назаренко удовлетворительное.
Напомним, сегодня во время речи президента Беларуси Александра Лукашенко потерял сознание один из украинских чиновников, присутствовавший на официальной встрече в Администрации Президента. СМИ предположили, что это был президент Национальной академии наук Борис Патон.
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а то патон,патон...
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"Мы, русские, украинцы - это ядро цивилизации в этой части европейского континента"
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два подонка
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