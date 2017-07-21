 С начала года на железной дороге травмировались 25 человек, - "Укрзализныця"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
По состоянию на 21 июля 2017 года из-за пренебрежения правилами безопасности на железнодорожном транспорте электротравмы получили 25 граждан, из них 8 - со смертельным исходом.
В частности, 20 июля 2017 года на пути вблизи станции Новая Бавария нашли 13-летнего парня с признаками травмирования. Предварительно установлено, что причиной травмирования стало поражение электрическим током контактной сети и падения из вагона. Скорая медицинская помощь доставила пострадавшего в больницу. Случай расследуется.
"18 июля 2017 года на станции Тернополь нашли 15-летнего парня, который пострадал от поражения электрическим током. Железнодорожники оперативно сообщили о происшествии медикам, полиции и ГосЧС. Пострадавшего доставили в больницу. Причины и обстоятельства случившегося выясняются", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что 21 июля 2017 года из-за нарушения правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте или попытку краж имущества и грузов железной дороги получили травмы 292 посторонних гражданина, среди них 13 детей в возрасте до 16 лет. Из них от полученных травм погибли 186 взрослых и 5 детей.
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