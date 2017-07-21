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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Запорожье (1569) налоги (2573) налоговая милиция (1501) ГФС (3053)

 Налоговики в Запорожье добились возмещения в бюджет почти 12 млн грн

гфс

В Запорожье сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков добились возмещения в бюджет почти 12 миллионов гривен нанесенного ущерба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая занимается производством огнеупорных изделий, осуществляли финансово-хозяйственные операции по закупке природного газа и лома высокоглиноземистых материалов с фиктивными предприятиями. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налогов в особо крупном размере.

В результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в настоящее время в бюджет возмещено почти 12 миллионов гривен. Указанная сумма включает в себя сумму нанесенного ущерба, а также штрафные санкции.
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це все друковане й в інтернеті. По країні того не помітно.
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Які дрібниці............. Он Бахматюк "взув" державу майже на 2 млрд. доларів та продовжує "взувати".......... і - нічого. За "Приватбанк" взагалі вже нічого і казати.
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Целых 12??? За Допу как нефиг 50 внесли и никто не удивился, а тут ну прям ващеееее.....НОВОСТЬ!!!
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