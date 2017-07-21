 Налоговики в Запорожье добились возмещения в бюджет почти 12 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая занимается производством огнеупорных изделий, осуществляли финансово-хозяйственные операции по закупке природного газа и лома высокоглиноземистых материалов с фиктивными предприятиями. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налогов в особо крупном размере.
В результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в настоящее время в бюджет возмещено почти 12 миллионов гривен. Указанная сумма включает в себя сумму нанесенного ущерба, а также штрафные санкции.
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