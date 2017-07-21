 Полякову назначен залог в размере 304 тыс. грн

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В пятницу, 21 июля, Соломенский районный суд частично удовлетворил ходатайство САП и назначил Полякову залог в 304 тыс грн. Сумма залога должна быть внесена на спецсчет суда в течении пяти дней. Также нардеп обязан носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не может отлучаться из Киева и Умани, должен удержаться от общения с другими фигурантами дела.
Как известно, 21 июля суд избирал меру пресечения Максиму Полякову. Обвинение требовало для Полякова меру пресечения в виде 505 тыс. грн залога, а также ограничение общения и передвижения на период следствия, в частности, чтобы он носил электронный браслет.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Артем Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
18 июля, Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Суд рассмотрит меру пресечения для Полякова в пятницу(6)
Знайомтесь, Максим Поляков, "голодранець" з Умані(0)
Я не имею возможности внести установленный судом залог в 7 млн грн, - Розенблат(78)
Адвокаты считают привлечение Розенблата к ответственности незаконным. ФОТО(19)
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впредь старайся так быстро не сливаться
и убери зеркало...
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а на сколько он нас нагрел?
огласите сумму!
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то будет не плохо!
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солидные люди на такие деньги завтракают...
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Во время стычки между представителями Радикальной партии и Блока Петра Порошенко под зданием Печерского суда в народного депутата от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Сергея Каплина кинули клеткой с живым Ляшком.
Об инциденте написал в Facebook депутат РП Игорь Мосийчук.
«Сам нардеп от БПП Каплин спрятался за спинами беркутов и кавказской титушни. Спрятался и молчал как немой. Пришлось бросить ему на голову клетку с Ляшком, которую кто-то притащил под суд».
Как сообщает издание Espresso, Ляшка в клетке принесли сами депутаты от БПП. На ней была надпись «петух».
Видео инцидента у себя на странице в Facebook опубликовал сам нардеп Сергей Каплин.
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кланяешься при этом?
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Не забувай за це, коли будеш питати "Де реформи?"
http://oleg-leusenko.livejournal.com/7494369.html
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