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 Политика Украины
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 Полякову назначен залог в размере 304 тыс. грн

поляков

Соломенский районный суд Киева определился с мерой пресечения для парламентария от "Народного фронта" Максима Полякова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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В пятницу, 21 июля, Соломенский районный суд частично удовлетворил ходатайство САП и назначил Полякову залог в 304 тыс грн. Сумма залога должна быть внесена на спецсчет суда в течении пяти дней. Также нардеп обязан носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не может отлучаться из Киева и Умани, должен удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Как известно, 21 июля суд избирал меру пресечения Максиму Полякову. Обвинение требовало для Полякова меру пресечения в виде 505 тыс. грн залога, а также ограничение общения и передвижения на период следствия, в частности, чтобы он носил электронный браслет.

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Артем Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.

18 июля, Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Ага-так спочатку буває. А скільки там ще інстанцій?
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да все там давно добазарено. Юга, это дешевый клоун, и все это, пиар.
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вот прям так все судьи у нас с трехлетним стажем и не больше?
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твой высер-тупо перевод темы.ты слилось,соевое вафло!
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бывает,
впредь старайся так быстро не сливаться

и убери зеркало...
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обхохотаться и не жить!
а на сколько он нас нагрел?
огласите сумму!
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десятка евро? это очень много! где же он возьмёт ТАКИЕ деньги?
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штраф за неоформленного работника и то больше. цирк!
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это депутату квартиру что ли продавать,или Яценюк одолжит
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так если каждый депутат хоть по лимону вернет...( в первый и не последний раз)..
то будет не плохо!
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Не уважают. Значится за допкина 50 лямов вынь да положь, а тут... не уважают. Скажу больше -и в йух не ставят!
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да, опустили пацана ниже плинтуса.
солидные люди на такие деньги завтракают...
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304 тысячи, 666 гривен и 66 копеек. Фенита ля комедия ( это я блин по итальянски).
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«В клетке сидеть будешь и тебя драть будут», - нардеп Мосийчук кинул в нардепа Каплина Ляшком

Полякову назначен залог в размере 304 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8457

Во время стычки между представителями Радикальной партии и Блока Петра Порошенко под зданием Печерского суда в народного депутата от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Сергея Каплина кинули клеткой с живым Ляшком.
Об инциденте написал в Facebook депутат РП Игорь Мосийчук.
«Сам нардеп от БПП Каплин спрятался за спинами беркутов и кавказской титушни. Спрятался и молчал как немой. Пришлось бросить ему на голову клетку с Ляшком, которую кто-то притащил под суд».
Как сообщает издание Espresso, Ляшка в клетке принесли сами депутаты от БПП. На ней была надпись «петух».
Видео инцидента у себя на странице в Facebook опубликовал сам нардеп Сергей Каплин.
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Как ты уважительно к педерасту: "сам нардеп Сергей Каплин"!
кланяешься при этом?
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