 Абитуриенты подали более 1,1 млн заявлений в вузы, - МОН

По состоянию на утро 21 июля зарегистрировано более 1,1 млн заявлений абитуриентов о допуске к участию в конкурсе на поступление в высшие учебные заведения Украины, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба МОН.
"По состоянию на утро 21 июля 2017 года на все образовательно-квалификационные уровни - младший специалист, бакалавр и магистр - абитуриенты подали 1 млн 194 тыс. 628 заявлений", - говорится в сообщении.
Традиционно в тройке лидеров по количеству поданных заявлений остаются: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (41488), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (32721), Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (27150).
Также в пресс-службе отметили, что сейчас создано 151 тыс. 481 электронных кабинетов поступающих.
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Только одно... ему не учеба по специальности нужна, а корочка, которую он надеется высидеть...
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далёк ты от предмета вопроса
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Оценивали адекватнее свои знания. А щас:
1. - сюда хочу
2. - сюда тоже не против
3. - сюда уже пойду если больше никуда не возьмут. Хоть какойто диплом будет.
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іитися, то майбутнього не буде.
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10. Твої побажання учням.
- Вчіться добре. Грайте в футбол. Будьте активні.
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