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 Общество
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Все про:вуз (609) Минобразования (834)

 Абитуриенты подали более 1,1 млн заявлений в вузы, - МОН

вуз студенты кампания абитуриенты вступительная поступление

Создано более 152 тыс. электронных кабинетов поступающих.

По состоянию на утро 21 июля зарегистрировано более 1,1 млн заявлений абитуриентов о допуске к участию в конкурсе на поступление в высшие учебные заведения Украины, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"По состоянию на утро 21 июля 2017 года на все образовательно-квалификационные уровни - младший специалист, бакалавр и магистр - абитуриенты подали 1 млн 194 тыс. 628 заявлений", - говорится в сообщении.

Традиционно в тройке лидеров по количеству поданных заявлений остаются: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (41488), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (32721), Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (27150).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вузам дали больше времени на прием электронных заявлений, - Минобразования

Также в пресс-службе отметили, что сейчас создано 151 тыс. 481 электронных кабинетов поступающих.
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К сожалению в коррупционной Украине, большинство вузов превратились в организации по продаже дипломов...
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если у абитуриента нет мозгов выбрать правильный вуз, то нахрен он вообще поступает?
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Что означает, если абитуриент подал заявление во много вузов?...
Только одно... ему не учеба по специальности нужна, а корочка, которую он надеется высидеть...
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он подал в несколько вузов заявление по одной специальности.

далёк ты от предмета вопроса
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Это означает, что он увеличивает шансы на поступление. Когда всем разрешали подавать одно заявление, то все учиться хотели?
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Ответсвенне относились к выбору.
Оценивали адекватнее свои знания. А щас:
1. - сюда хочу
2. - сюда тоже не против
3. - сюда уже пойду если больше никуда не возьмут. Хоть какойто диплом будет.
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Ну и что плохого? Можно подать заявление в престижный вуз и вуз попроще, пройти конкурс в каком-нибудь из них и получить образование. Сильно у нас сейчас ответственные специалисты тех времен, когда папы договаривались, где смогли?
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Первая тройка ясна, но зачем снова юристы и экономисты?
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Виправляй помилку, бо якщо так будуть вчіитися, то майбутнього не буде.
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Алі, Сашко правильно написав, коли звернення то через "і" .
10. Твої побажання учням.
- Вчіться добре. Грайте в футбол. Будьте активні.
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Учиться надо хорошо тогда больше шансов найти работу за рубежом. Потому что у нас в стране РАБОТЫ НЕТ! Вернее она есть но за копейки на дядю!!
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провал полный в этом году...жопа если откровенно.
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У знакомых поступает ребенок, заявления из системы половина пропали, хорошо что сами киевляне и смогли поехать отстоять очереди чтобы подать письменно и проследить чтобы внесли в систему. Но это в одном вузе из двух, куда подавали, в другом тоже проблема с электронной регистрацией, но в живую решили проблему за 10-15 минут. Что будет потом, посмотрим.
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Мой сынуля тоже абитуриент в этом году,голова пухнет с нововведенными приоритетами.Многие ВУЗы за неделю даже не соизволили ответить приняли они документы на конкурс,или нет.Печалька также в том,что приоритеты не вузов,а специальностей.И кто поспешил подать в один вуз на 4 специальности,следующий вуз уже 5 в рейтинге.Если решил поменять либо специальность,либо ВУЗ- вместо него ты уже не можешь подать новую заявку.Просто кошмар!
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А мне очень нравится, как сейчас система организована. Мне бы такое в мое время: сдаешь ЗНО у себя в городе, эти результаты используешь для поступления. Подаешь по инету заявки, никуда не едешь, сидишь смотришь опять же в инете, на каком ты месте в рейтинге .
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А сколько надо отстегнуть за поступление в университет Тараса Шевченко ? Какой там сейчас тариф
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Попробуйте подать заявку в Шевченко,после первого же рейтингового бала.Не получится! Пишет,что у вас перелимит заявок на бюджетные места! Хотя по закону можно претендовать / подать заявки на 9 мест бюджетных.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАбитуриенты подали более 1,1 млн заявлений в вузы, - МОН
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