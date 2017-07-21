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 Политика Украины, Общество
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Все про:коррупция (7362) Львов (3614) растрата (120) Укроборонпром (447)

 Директор ЛБЗ уже на свободе, а Мельник в СИЗО, - активисты просят суд смягчить меру пресечения для боевого офицера. ДОКУМЕНТ

В понедельник состоится рассматрение апелляции на решение суда в отношении генерал-майора Юрия Мельника в деле о растрате бюджетных средств на Львовском бронетанковом заводе.

Об этом написала в Facebook волонтер и Народный герой Украины Алена Шевцова, передает Цензор.НЕТ.

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"Призываю всех неравнодушных подписать обращение об изменении меры пресечения и суммы залога и прийти поддержать боевого офицера. Директор Львовского бронетанкового уже на свободе, а Мельник в СИЗО, потому что не имеет влиятельных друзей и богатых родственников", - написала активистка и опубликовала текст обращения.

Директор ЛБЗ уже на свободе, а Мельник в СИЗО, - активисты просят суд смягчить меру пресечения для боевого офицера 01

Шевцова также сообщила, что желающие подписать обращение могут сделать это на ее странице в Facebook или же собственноручно, обратившись к администратору в ресторане Pizza Veterano.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, НАБУ и САП задержали должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" за организацию коррупционной схемы с не новыми двигателями. В частности, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее были в использовании. Таким образом, по данным следствия, они в 2015 году совершили растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн грн.

15 июля суд принял решение об аресте директора Львовского бронетанкового завода Тымкива на 60 суток с возможностью внесения залога в 2 млн грн.

18 июля за Тымкива залог внесла его сестра.
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як бойовому офіцеру шахраю - можна пом'якшити до довічного.
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А кто вор ? тот кто украл или тот кто отпускает того кто украл?
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так а чего воровать лезешь,если у тебя нет надежного тыла?ну или покрывать воров.суд разберется...а так ща навешают все паровозиком-и адью
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рошенівські посіпаки на форумі відробляють льодяники
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От що за перекручена логіка? Типу-всі паскудять, а чому мені не можна.
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Логика чёткая: отпустили большого жулика - отпускайте остальных!
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Вонючее дело какое то... Мутное. Вот абзац
. Акт було затверджено начальником Озброєння Збройних Сил України. Після чого у бік Львівського бронетанкового з боку військового відомства Міноборони були заявлені штрафні санкції у розмірі 5 млн. грн. з огляду на неналежне виконання умов договору щодо отих чотирьох двигунів. Повторюсь, ці події відбувалися ще у березні 2016 р. і були добре відомі і військовим, і "Укроборонпрому", і різним прокуратурам.

Из СТАТЬИ. генерал, будучи в схеме воровства выставляет ШТРАФ на 5 лямов ?
И где ползали набушные деффективы больше года? Дюже прет подставой (ИМХО)
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Он наверное по их логике должен был не штрафные санкции им выставить, а поехать и пристрелить. Иначе не могу понять какие к нему претензии у НАБУ.
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То-есть директор ЛБЗ на свободе не потому,что ему нечего предъявить а потому что у него влиятельные друзья,а у "боевого офицера" ( шо,таки правда боевого?)))) Мельника нету.Волонтер (!)Шевцова предлагает нам всем стать "влиятельными друзьями" для человека,ворующего у своей армии во время войны.А пиццерия "Ветерано" таки стремное место.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДиректор ЛБЗ уже на свободе, а Мельник в СИЗО, - активисты просят суд смягчить меру пресечения для боевого офицера. ДОКУМЕНТ
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