 Директор ЛБЗ уже на свободе, а Мельник в СИЗО, - активисты просят суд смягчить меру пресечения для боевого офицера. ДОКУМЕНТ

Об этом написала в Facebook волонтер и Народный герой Украины Алена Шевцова, передает Цензор.НЕТ.
"Призываю всех неравнодушных подписать обращение об изменении меры пресечения и суммы залога и прийти поддержать боевого офицера. Директор Львовского бронетанкового уже на свободе, а Мельник в СИЗО, потому что не имеет влиятельных друзей и богатых родственников", - написала активистка и опубликовала текст обращения.
Шевцова также сообщила, что желающие подписать обращение могут сделать это на ее странице в Facebook или же собственноручно, обратившись к администратору в ресторане Pizza Veterano. В ЧЕМ ПОДОЗРЕВАЕТ НАБУ ДИРЕКТОРА ЛЬВОВСКОГО БРОНЕТАНКОВОГО ЗАВОДА РОМАНА ТЫМКИВА И НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БРОНЕТАНКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ ВСУ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ЮРИЯ МЕЛЬНИКА
Как сообщал Цензор.НЕТ, НАБУ и САП задержали должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" за организацию коррупционной схемы с не новыми двигателями. В частности, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее были в использовании. Таким образом, по данным следствия, они в 2015 году совершили растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн грн.
15 июля суд принял решение об аресте директора Львовского бронетанкового завода Тымкива на 60 суток с возможностью внесения залога в 2 млн грн.
18 июля за Тымкива залог внесла его сестра.
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. Акт було затверджено начальником Озброєння Збройних Сил України. Після чого у бік Львівського бронетанкового з боку військового відомства Міноборони були заявлені штрафні санкції у розмірі 5 млн. грн. з огляду на неналежне виконання умов договору щодо отих чотирьох двигунів. Повторюсь, ці події відбувалися ще у березні 2016 р. і були добре відомі і військовим, і "Укроборонпрому", і різним прокуратурам.
Из СТАТЬИ. генерал, будучи в схеме воровства выставляет ШТРАФ на 5 лямов ?
И где ползали набушные деффективы больше года? Дюже прет подставой (ИМХО)
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