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 Политика Украины
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 Порошенко: "Наибольший цинизм ситуации в том, что свою агрессию РФ осуществляет под прикрытием лозунгов о братских народах"

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что свою агрессию Россия осуществляет под прикрытием лозунгов о братских народах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента Украины в Twitter, об этом он сообщил после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко "с глазу на глаз".

"Наибольший цинизм ситуации - это то, что свою агрессию РФ осуществляет под прикрытием лозунгов о братских народах", - сказал он.

Также Порошенко добавил, что ежедневно Украина провожает в последний путь лучших сыновей.

"За два прошедших дня агрессор убил восьмерых защитников, а за время агрессии - 11 тысяч", - подчеркнул Президент.

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Как сообщалось ранее, 20 июля оккупанты 29 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

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Рашистская Педерация - не братский, а БЛЯДСКИЙ народ!
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