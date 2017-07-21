 Порошенко: "Наибольший цинизм ситуации в том, что свою агрессию РФ осуществляет под прикрытием лозунгов о братских народах"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента Украины в Twitter, об этом он сообщил после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко "с глазу на глаз".
"Наибольший цинизм ситуации - это то, что свою агрессию РФ осуществляет под прикрытием лозунгов о братских народах", - сказал он.
Также Порошенко добавил, что ежедневно Украина провожает в последний путь лучших сыновей.
"За два прошедших дня агрессор убил восьмерых защитников, а за время агрессии - 11 тысяч", - подчеркнул Президент.
Как сообщалось ранее, 20 июля оккупанты 29 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.
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