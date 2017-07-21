 Полякова нельзя ограничивать в передвижении, потому что он нардеп, - адвокат

Об этом адвокат Ярослав Белявский сказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
"Есть решение Конституционного суда от 2003 года, что полномочия народного депутата могут быть ограничены только законом или Конституцией", - сказал он. Адвокат считает, что процессуальные обязательства по части ограничения передвижения не позволяют нардепу полноценно исполнять свои полномочия. Речь идет о работе депутата на его избирательном округе или в межгосударственных рабочих группах.
Как известно, 21 июля суд избирает меру пресечения Максиму Полякову. С 12.30 судья Оксюта пребывает в совещательной комнате. САП требует для Полякова меру пресечения в виде 505 тыс. грн залога, а также ограничение общения и передвижения на период следствия, в частности, чтобы он носил электронный браслет.
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с разрешения прокурора передвижение по делам нардеповским А мазать или не мазать пластиковые лыжи парафином под зорким оком ГПУ
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-Маэте куме,але посодют!
-Не посодют.Ви мене на поруки возьмёте,та залог внесете!
-Авжеж куме,авжеж
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