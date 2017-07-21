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 Политика Украины
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 Полякова нельзя ограничивать в передвижении, потому что он нардеп, - адвокат

Адвокат Максима Полякова заявил, что ограничение народного депутата в передвижении недопустимо, потому что является ограничением его депутатских полномочий.

Об этом адвокат Ярослав Белявский сказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

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"Есть решение Конституционного суда от 2003 года, что полномочия народного депутата могут быть ограничены только законом или Конституцией", - сказал он. Адвокат считает, что процессуальные обязательства по части ограничения передвижения не позволяют нардепу полноценно исполнять свои полномочия. Речь идет о работе депутата на его избирательном округе или в межгосударственных рабочих группах.

Как известно, 21 июля суд избирает меру пресечения Максиму Полякову. С 12.30 судья Оксюта пребывает в совещательной комнате. САП требует для Полякова меру пресечения в виде 505 тыс. грн залога, а также ограничение общения и передвижения на период следствия, в частности, чтобы он носил электронный браслет.

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Ещё Высоцкий сказал - ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРМЕ!!!
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25 лет олигархи, финансово-промышленные группы через своих депутатов в Раде проводят нужные для их безбедного и безнаказанного существования законы. По которым их сложно привлечь к ответственности. К любой. Замкнутый круг для любых Настоящих реформ. Система себя защищает с остервенением. Да на нее, в принципе, никто и не покушается из властьимущих потому, что они тоже впаяны в эту Систему. Мафия бессмертна!
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В последний путь с разрешения прокурора?

с разрешения прокурора передвижение по делам нардеповским А мазать или не мазать пластиковые лыжи парафином под зорким оком ГПУ
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"полномочия народного депутата могут быть ограничены только законом или Конституцией" - получается что суд не есть закон??? Или это только для "инородных" ??
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То що,що нардеп!Не маю право ему ноги поломати?!
-Маэте куме,але посодют!
-Не посодют.Ви мене на поруки возьмёте,та залог внесете!
-Авжеж куме,авжеж
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолякова нельзя ограничивать в передвижении, потому что он нардеп, - адвокат
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