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 В оккупированном Крыму проходят учения Черноморского флота России

флот

В Черном море вблизи оккупированного Крыма в пятницу, 21 июля, проходят учения бригады кораблей охраны водного района крымской военно-морской базы Черноморского флота России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом сообщают пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России.

"В ходе учения малый противолодочный корабль "Суздалец" в полигоне боевой подготовки выполнил постановку учебных мин, а экипажи морских тральщиков "Иван Голубец" и "Ковровец" в рамках отработки противоминных действий успешно осуществили поиск и выборку морских мин с применением глубоководных контактных и неконтактных тралов", - сказано в сообщении.

В завершение учений экипажи кораблей провели тренировки по организации противовоздушной обороны отряда кораблей на переходе морем, выполнили артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей плавающую мину, добавили в пресс-службе.

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но хить туда кацапов с рабсии новых же нагнали !
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Опять свои корыта в свиностополе топить будут?
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Ну і проходять навчання... Я свого собаку пробував навчити говорити... Не вийшло. Але прості команди виконує. А кацапа навчити можна тільки стакан по команді перехиляти і честь віддавати вищестоящому. Така планида у них.
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