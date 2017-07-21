 В оккупированном Крыму проходят учения Черноморского флота России

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом сообщают пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России.
"В ходе учения малый противолодочный корабль "Суздалец" в полигоне боевой подготовки выполнил постановку учебных мин, а экипажи морских тральщиков "Иван Голубец" и "Ковровец" в рамках отработки противоминных действий успешно осуществили поиск и выборку морских мин с применением глубоководных контактных и неконтактных тралов", - сказано в сообщении.
В завершение учений экипажи кораблей провели тренировки по организации противовоздушной обороны отряда кораблей на переходе морем, выполнили артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей плавающую мину, добавили в пресс-службе.
1054 17
Во второй раз за всю историю "Си Бриз" учения проводились на реке Дунай. ВИДЕО(37)
В 10-й горно-штурмовой бригаде прошли учения, в ходе которых был форсирован Днепр. ВИДЕО(66)
Уровень сложности учений "Си Бриз" в Украине значительно возрос, - Пентагон(17)
Учения "Си Бриз-2017" позволяют иностранным участникам перенять у нас уникальный опыт противодействия врагу в гибридной войне, - Порошенко. ВИДЕО(31)
Расплата: Siemens прекращает поставки турбин в Россию(0)
"Благодаря тому, что мы выполняем наши задачи вместе, мы становимся сильнее", - командующий 6-м флотом США Грейди об учениях "Sea Breeze". ФОТОрепортаж(30)
Полторак обсудил с командующим 6 флота США Грейди вопросы совершенствования мастерства военных при выполнении совместных задач. ВИДЕО+ФОТО(49)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
жаль... !
Ответить
Ответить
https://cont.ws/@nikolos1984/666846
Ответить
Ответить
Ответить