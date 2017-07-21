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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Борисполь (500) лоукост (53) Рябикин (14)

 "Вопрос Ryanair перешел в политическую плоскость. Сейчас мы ждем политических решений", - Рябикин

рябикин

Руководитель аэропорта "Борисполь" рассказал о вероятном развитии ситуации и Ryanair.

Генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин рассказал в интервью Цензор.НЕТ о возможных путях решения вопроса с заходом на украинский рынок лоукостера Ryanair.

"Есть две плоскости решения этой проблемы. Первая - экономическая. В ней я правомочен принимать решение (мне контрактом предписано, что я должен делать). Тут я не рассматриваю такой возможности, потому что у меня нет прав кого-либо дотировать, - рассказывает Рябикин. - Вторая плоскость - политическая: когда правительство в силу каких-то установок, что нам срочно нужен такой лоукост, определяет механизм, который позволяет мне, как руководству аэропорта, реализовывать доплаты, или самостоятельно вырабатывает программу государственной помощи по дотации каких-то отдельных линий. Тогда мы, как предприятие, находящееся в сфере управления, выполняем поручения. Вопрос Ryanair перешел в политическую плоскость. Сейчас мы ждем политических решений. Это то, что можно сказать о сегодняшнем статусе переговоров с Ryanair".

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баблишка не заработал, теперь пусть попробуют другие
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Решение "политическое" может быть одно - гнать это "чмо" под зад коленом...
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Если большая дохлая собака лежит на дороге, и никто не может её ни переступить ни убрать,то вопрос переходит в политическую плоскость.
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Патон потерял сознание только, что на преммухе Пороха и лукаша
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Рябикин прям как Янукович. Ну не подпишу и все. Пожалейте Януковича - вся партия его превозносила, строила для него, прогибалась. Надеялись А он дурак - шмяк, как последний дурак.
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та скажи вже праямо: лоукост відкат зажав, ато починає тум про "палітічєскіє плоскасті" розказувати
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У нас нет коррупции ...у нас нет коррупции ...у нас нет коррупции ...у нас нет коррупции ...у нас нет коррупции ...у нас нет коррупции ...у нас нет коррупции ...у нас нет коррупции ...у нас нет коррупции ...у нас нет коррупции ...у нас нет коррупции ...у нас нет коррупции ...у нас нет коррупции ...у нас нет коррупции ...у нас нет коррупции ...у нас нет коррупции ..у нас нет коррупции ....у нас нет коррупции ...у нас нет коррупции ...у нас нет коррупции ...
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Ещё когда он отказался от того что бы аэропорт носил имя Мазепы, я понял что это враг украинцев !
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Что государству следует делать с госчиновником, который ставя палки в колеса государству, дает набить карманы своим хозяевам-частникам? Наградить и повысить? И где здесь принципиальность Омеляна, который в атаках против Бальчуна даже рельсы зубами перекусывал?
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Ага за деньги налогоплательщиков финансировать яхты ему, представителям МАУ и прочим.
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жду в гости родственников с Украины, едут проездом с Италии, спасибо безвизу, хотела купить за свой счет билеты, прошлась по этим дешевым рейсам. О Боже, как же нас обманывают......Билет на Португалию с этим перевозчиком стоит туда и назад 58 евро, а украинцам не меньше 200. А Португалия чуть дальше..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вопрос Ryanair перешел в политическую плоскость. Сейчас мы ждем политических решений", - Рябикин
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