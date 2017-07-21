 "Вопрос Ryanair перешел в политическую плоскость. Сейчас мы ждем политических решений", - Рябикин

Генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин рассказал в интервью Цензор.НЕТ о возможных путях решения вопроса с заходом на украинский рынок лоукостера Ryanair.
"Есть две плоскости решения этой проблемы. Первая - экономическая. В ней я правомочен принимать решение (мне контрактом предписано, что я должен делать). Тут я не рассматриваю такой возможности, потому что у меня нет прав кого-либо дотировать, - рассказывает Рябикин. - Вторая плоскость - политическая: когда правительство в силу каких-то установок, что нам срочно нужен такой лоукост, определяет механизм, который позволяет мне, как руководству аэропорта, реализовывать доплаты, или самостоятельно вырабатывает программу государственной помощи по дотации каких-то отдельных линий. Тогда мы, как предприятие, находящееся в сфере управления, выполняем поручения. Вопрос Ryanair перешел в политическую плоскость. Сейчас мы ждем политических решений. Это то, что можно сказать о сегодняшнем статусе переговоров с Ryanair".
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"Мы хотим, чтобы гражданин Украины получил нормальный лоукост-сервис", - гендиректор "Борисполя"(36)
"Я настроен очень оптимистично. Мы обязательно увидим Ryanair в ближайшем будущем", - глава аэропорта "Борисполь" Рябикин(25)
Омелян подал в Кабмин представление на увольнение главы аэропорта "Борисполь" Рябикина(35)
"Принято решение о продолжении переговоров с лоукостером", - директор "Борисполя" Рябикин о ситуации с Ryanair(113)
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Внесу представление об увольнении руководителя аэропорта "Борисполь" Рябикина, - Омелян(131)
"Борисполь" будет развиваться как хабовый аэропорт, - директор(9)
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