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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8788) зарплата (1719) Луценко (7049) следователь (110) прокурор (968)

 Луценко озвучил новые зарплаты следователей и прокуроров: Рост по максимальной ставке около 70%

луценко добкин

Зарплаты местных и региональных прокуроров вырастут в среднем на 10 тыс. грн, зарплата генерального прокурора станет больше на 30%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом Генпрокурор Юрий Луценко сообщил сегодня в Днепре на совещании с прокурорами областей.

Луценко напомнил, что Верховная Рада приняла закон, которым существенно повышаются зарплаты прокурорам. Сейчас этот закон находится на подписи у спикера парламента, затем должен быть подписан президентом. "Думаю, что с большой долей вероятности этот закон будет подписан", - сказал он.

По его словам, после повышения зарплат региональный прокурор в зависимости от стажа будет получать на руки от 23 до 33 тыс. грн. Начальник управления, который сегодня получает 14-23 тыс. грн, будет получать 18-33 тысячи.

Прокурору в регионе, который сегодня на руки получает 10-15 тысяч, планируется выплачивать от 15 до 26 тыс. грн. Старший следователь по особо важным делам сегодня получает 11-17 тыс. грн, планируется 16-29 тыс. грн. Старший следователь сегодня получает 10,5-15,5 - планируется от 15,5 до 28,5 тыс. грн.

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"Тенденция понятна. Рост (зарплат. - Ред.) следователей и прокуроров по максимальной ставке около 70%, рост выплат для административных сотрудников - около плюс 30%", - сказал он.

Местный руководитель прокуратуры сегодня получает 21-29 тыс. грн, в зависимости от выслуги лет, после повышения будет иметь от 22 до 35 тыс. грн. Начальник отдела получает 12,5-17,5 тыс. грн, будет иметь 15,5-26,5 тыс. грн. Прокурор местной прокуратуры сегодня получает от 10 до 14,5 тыс. грн, а будет получать от 14,5 до 25,5 тыс. грн.

"Справочно отмечу, что Генеральный прокурор и его заместители получат увеличение на 30%. Больше увеличений мы себе не планируем", - сказал он.
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Колокольчики, бубенчики Am E7 Am Колокольчики, бубенчики, ду-ду A7 Dm Я сегодня на работу не пойду Am Пусть работает железная пила H7 E7 Не для работы меня мама родила Припев: Am Студентку не сделаешь ты прачкой A7 Dm Студента не заставишь спину гнуть Am Об тачку руки пачкать E7 Am Мы это дело перекурим как-нибудь Колокольчики, бубенчики, ду-ду Я и завтра на работу не пойду Пусть работает железный паровоз И на черта же он меня сюда привёз Колокольчики, бубенчики, ду-ду Я и послезавтра на работу не пойду Пусть работает тротил и аммонал А в телевизоре я всё это видал Колокольчики, бубенчики, ду-ду И вообще я на работу не пойду Пусть работает железный механизм Я подожду, пока построят коммунизм
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походу, обслуга у прокуров, мусоров и судей.
больше народу здесь вроде как и не требуется...
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А прокуроры и остальные наверно не знают какая зарплата и получали ли они ее.
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Какой смысл повышать зарплаты старым коррумпированным чиновникам..???
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если жить как топ менеджеры крупных транснациональных компаний, то действительно тяжко им приходится..новый "бентли" не каждые пол года купить удаётся..и омары с икрой уже в глотку не лезут..даже под самый хороший вискарь..
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Смысла нет . Юрик так решил (они так решили) . Давит на него "семья" .
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не думаю, что юра в кагале имеет сколь нибудь весомое слово..
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давай-давай Югик, улыбайся...надеюсь недолго уж осталось.
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отож в Украине выгодно быть либо бандитом, либо прокурором. Сейчас как раз школьники поступают в университеты. Выбирайте.
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Еще вариант прокурором-бандитом, а это два в одном.
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классную мотивацию себе придумали что б не брать взяток. Ну тогда надо дополнить это новшество..и на другую чашу Фемиды для равновесия добавить - За судебную и прокурорскую ошибку , за получение взятки. и нарушения со стороны силовых структур - расстрел с конфискацией.
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И грося снова расскажет о росте средней зарплаты по стране,а рева о нехватке денег в ПФ,в который одинаковые суммы ЕСВ платят коболев с зарплатой в 2 млн и секретарша "Укргазвыдобування" с 40 тысяч зарплаты
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Їм потрібно знизити на 70%, щоб забігали як обпечені.
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам на государственном уровне о якобы борьбе с
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?


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С коррупцией можно бороться вечно , если не допускать её гибель .
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Все соки страны на пузато-чиновничье и полицайское шобло-йопло.
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по африкански, в точности как про самые отсталые страны Африки.
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Мабуть "заслужили", пси цепні. Скільки на їх совісті замордованих Патріотів-Добровольців, що захистили Україну весной-літом 14року? Ось і ще один Син України покинув нас... Царство Небесне Герою України!
http://news.lugansk.ua/on-byl-iz-luganska-voeval-za-ukrainu-arestovan-vlastyu-ubit-rossiyanami/
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какой народ, такая и власть... дибилы выбирают себе подобных дибилов
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Абсолютно верно!!! Власть есть зеркальное отражение народа.
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это из серии:
- насколько выпастут цены на бензин, когда цены на нефть упадут до нуля ?
...
только сегодня алконавт вякал, что преступность мощно сходит на нет ...
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На науку копейки выделить не могут, говорят ученые много едят, а Нобелевских премий нет, а для воровско-прокурорской шоблы - пожалуйста...
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после слов ген пйокуйойа "бизнес - наша священная корова", я переключил.
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І небагато наче-звичайний вантажник в Києві 8 тис грн отримує.
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Грех смеяться над убогими... ну посмотри на них - одной рыбой питаются... и поют так жалостливо...
Луценко озвучил новые зарплаты следователей и прокуроров: Рост по максимальной ставке около 70% - Цензор.НЕТ 6563
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Офигеть... а работать кто будет?! одним налоги другим зарплаты... ну ну удачи вам!!
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Создали кучу "антикоррупционных" органов, которые съедают у страны миллиарды, Результат обратный - коррупция не уменьшилась, а увеличилась... Так где коррупция?...
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И у меня пенсия с 2004 года по настоящее время, тоже повысилась на 70, только не процентов, а гривен. При трудовом стаже 42 года. Справедливые и заботливые вы наши.
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Про підвищення зарплат для прокуроської срані уже почули, а тепер, кому цікаво, послухайте, що відбувається на прокурорському сходняку за головуванням Луценка. Послухав лише хвилин двадцять, шоком назвати мою реакцію це буде занадто, проте, для себе вирішив, на роботі робити лише вигляд що працюю, наскільки це можливо. Злочинна бездіяльнісь всіх прокурорів області, а ще частіше, злочинна їх діяльність, наштовхує на думку, що живемо, наразі, в повному сюрреалізмі. Луценко до кожного з прокурорів на цьому збіговиську, предявляв серйозні звинувачення, проте про звільнення цих непотрібів навіть не згадувалося. Для галочки, генпрокурор назначав їм різні сроки на виправлення ситуації, проте атмосфера на зібранні давала можливість зробити, аж занадто, невтішні висновки. Ця влада, на всіх рівнях лише імітує боротьбу з корупцією, проведення реформ, і у цьому нема уже найменшого сумніву. Україна і українці з вибором олігарха, лицеміра і брехуна, єврея Порошенка, знову вляпались в купу лайна. І цього разу вибратись з неї буде надзвичайно важко. Соромно перед усім світом.
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Может лучше организовать мощный отдел по проверке деятельности прокуроров? Проверять "мягкость" их деятельности. Они на бездействии больше зарабатывают...
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Педрило картавое.... Сцуко, прокурорская срань от 25 до 30 тонн в месяц, за какой хер? За какие такие заслуги-результаты? Одно слово - уроды...
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хто тут хоче "великі зарплати" і "хабарі" можи іти працювати у прокуратуру- юридична освіта, комп'ютерні тести на знання законодавства і комп'ютерні тести на "логіку" і ви на роботі, на даний час є вакації у буквально будь-якій прокуратурі України, у Києві у кожній прокуратурі 10-15 вакансій)
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Борьба с коррупцией посредством повышения
зарплат чиновникам-коррупционерам и назначения заоблачных зарплат
"профессиональным" борцунам с коррупцией (чем будут жить, если
победят?) - это открытие однотуровой украинской власти...
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да просто красота пенсия трудяги 1400 а прокурорам 30000 наш пенсионер такие деньги получит за 3 года если не пить и не есть ну и где-же правда
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слуги народа умеют работать в шахтах копать деньги
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко озвучил новые зарплаты следователей и прокуроров: Рост по максимальной ставке около 70%
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