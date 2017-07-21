 Луценко озвучил новые зарплаты следователей и прокуроров: Рост по максимальной ставке около 70%

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом Генпрокурор Юрий Луценко сообщил сегодня в Днепре на совещании с прокурорами областей.
Луценко напомнил, что Верховная Рада приняла закон, которым существенно повышаются зарплаты прокурорам. Сейчас этот закон находится на подписи у спикера парламента, затем должен быть подписан президентом. "Думаю, что с большой долей вероятности этот закон будет подписан", - сказал он.
По его словам, после повышения зарплат региональный прокурор в зависимости от стажа будет получать на руки от 23 до 33 тыс. грн. Начальник управления, который сегодня получает 14-23 тыс. грн, будет получать 18-33 тысячи.
Прокурору в регионе, который сегодня на руки получает 10-15 тысяч, планируется выплачивать от 15 до 26 тыс. грн. Старший следователь по особо важным делам сегодня получает 11-17 тыс. грн, планируется 16-29 тыс. грн. Старший следователь сегодня получает 10,5-15,5 - планируется от 15,5 до 28,5 тыс. грн.
"Тенденция понятна. Рост (зарплат. - Ред.) следователей и прокуроров по максимальной ставке около 70%, рост выплат для административных сотрудников - около плюс 30%", - сказал он.
Местный руководитель прокуратуры сегодня получает 21-29 тыс. грн, в зависимости от выслуги лет, после повышения будет иметь от 22 до 35 тыс. грн. Начальник отдела получает 12,5-17,5 тыс. грн, будет иметь 15,5-26,5 тыс. грн. Прокурор местной прокуратуры сегодня получает от 10 до 14,5 тыс. грн, а будет получать от 14,5 до 25,5 тыс. грн.
"Справочно отмечу, что Генеральный прокурор и его заместители получат увеличение на 30%. Больше увеличений мы себе не планируем", - сказал он.
2804 50
В первом полугодии количество учтенных уголовных преступлений в Украине уменьшилось на 14% и составляет более 317 тысяч, - Луценко. ВИДЕО(22)
У Довгого нет проблем и Луценко это знает, - Саакашвили. ВИДЕО(147)
Украина передала Италии создателя крупнейшей схемы по отмыванию денег Никосию, - Луценко. ФОТО(51)
Суд арестовал имущество и 99% акций Черноморского судостроительного завода, - Луценко(29)
Волох: Начни Генпрокуратура в 2014 году то, что она делает сейчас – мы жили бы в другой стране(0)
Луценко и Холодницкий прибыли в Раду(31)
Для получение земли для застройки Добкин использовал схему "липовых" кооперативов, - Луценко(20)
Ответить
Ответить
больше народу здесь вроде как и не требуется...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://news.lugansk.ua/on-byl-iz-luganska-voeval-za-ukrainu-arestovan-vlastyu-ubit-rossiyanami/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- насколько выпастут цены на бензин, когда цены на нефть упадут до нуля ?
...
только сегодня алконавт вякал, что преступность мощно сходит на нет ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
зарплат чиновникам-коррупционерам и назначения заоблачных зарплат
"профессиональным" борцунам с коррупцией (чем будут жить, если
победят?) - это открытие однотуровой украинской власти...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить