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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1260) Борисполь (500) МАУ (44) Рябикин (14)

 "Самая большая скидка в "Борисполе" у базового перевозчика - МАУ", - Рябикин

рябикин

Гендиректор аэропорта рассказал, как формируются скидки для перевозчиков.

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин в интервью Цензор.НЕТ прокомментировал политику в отношении авиаперевозчиков, которые работают в украинских аэропортах.

"В мире нет четкой дефиниции, что такое лоукостер. Мы не можем определить, какая компания таковой является, а какая - нет. Разве что, кто как о себе заявляет. Главным доказательством тут служит цена билета, - объяснил Рябикин. - Вот за счет чего формируется экономика? Уже не первый год в аэропорту "Киев" обслуживается Wizzair. Он - второй по величине лоукостер в Европе. Они работают достаточно успешно. Я не берусь судить, как именно зарабатывает компания. Знаю, что она базовая для "Киева", и обеспечивает существенный процент пассажирооборота. Та компания, которая привозит больше всего пассажиров, получает самые объемные скидки. Вот у нас сейчас в эту зону попадает 3-4, которые летают в "Борисполь" многие годы. Но все равно самая большая скидка у базового перевозчика - МАУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы хотим, чтобы гражданин Украины получил нормальный лоукост-сервис", - гендиректор "Борисполя"

По его словам, размер скидки определяется двумя факторами.

"Первое, это Приказ министерства №337, который устанавливает границы сборов. Второе, наше положение о правилах применений скидок по конкретным объемам и направлениям. Эти правила размещены у нас на сайте", - объяснил он.

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Нафиг кому надо то дорогезное МАУ. Лоукосты давай.
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ему надо. Открой его е-декларацию, там одних плав.средств шесть штук...
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так его место в тюрьме, и в Украине он не надо никому.
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Мы ещё долго будем летать в убитых аэропланах по цене бизнес класса .
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да лоукосты тоже убитые, на то они и лоукосты. Просто Рябикин и подобные - это террорсит. Лоукосты для студентов самое то. Какой бедный студент полетит МАУ?
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Это не правила, это преференции для монополиста, барьер для малых авиакомпаний. Кого вы тут обманываете ?
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Сволота рябикін - він скидки МАУ, а МАУ нам підвищені ціни на білети. Отакий лоукост по українські.
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Новости из Дурдома.
На днях российские СМИ облетела сенсационная новость: "Российский робот "Федор" первым в мире научился садиться на шпагат!"

В реальной жизни всё наверняка гораздо проще. Видать забыли пристегнуть тросы, на которых он всегда болтается - вот он на полу и раскорячился.
Но, ждем новых сенсаций российских нанотехнологий. Вроде того, что "Робот "Федор" научился садиться на бутылку, бухать, материться и ссать в подъездах!"

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Зачем какие-то "скидки"... Формируйте доступные цены... "Скидки" - это обман...
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зачем печатать лекции этого дегенерата? здравомыслящий и так знает и понимает что к чему, а быдлу оно и не нужно, или у цензора принцип такой, печатать срач уебков, якобы для адекватной оценки, только лоукосты, или их представители молчат, а рябкины, хуябкины, арон-шпионы, и коломойши отгавкиваются, мол мы это все, а залетные это разводняк... дешовки обрезанные, без флага и родины
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еще в 2-тысячные годы летала в стамбул через российский чартер..
у коломойского билет туда - обратно стоил 650$ ? а из домодедово туда и обратно ,внимание...
90 $...
почему домодедово может, а борисполь во главе с рябиковым ....
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если ему отстегнуть на плавсредства - забудет про мау - легко
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а ты знаешь... мы в огромном самолете , нас 10 человек...самолет огромный потому что три ряда в три кресла...НО...
летели зимой ...
наш самолет как и прибыльные рейсы поливали какой-то жидкостью, чтобы в мороз мы могли лететьи ничего там не заморозилось...
Я ПЛАКАЛА ! от такой заботы...
и поэтому Коломойский мудак в сторону!
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Поэтому у МАУ и самые дорогие билеты??? Никак твари не нажретесь????
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Коррупционная система шоколадных воров и лоукосты не совместимы. Граждане должны сидеть дома и никуда не летать, не будет дешёвых авиаперелётов, пока существуют ненасытные воровские твари во власти.
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А этот додик фестивальный долго будет решать вопросы за всю Украину ??
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самый дешевы й от мау в берлин 7500 гр. от райан около 1500 гр почувствуй разницу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Самая большая скидка в "Борисполе" у базового перевозчика - МАУ", - Рябикин
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