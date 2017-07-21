 "Самая большая скидка в "Борисполе" у базового перевозчика - МАУ", - Рябикин

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин в интервью Цензор.НЕТ прокомментировал политику в отношении авиаперевозчиков, которые работают в украинских аэропортах.
"В мире нет четкой дефиниции, что такое лоукостер. Мы не можем определить, какая компания таковой является, а какая - нет. Разве что, кто как о себе заявляет. Главным доказательством тут служит цена билета, - объяснил Рябикин. - Вот за счет чего формируется экономика? Уже не первый год в аэропорту "Киев" обслуживается Wizzair. Он - второй по величине лоукостер в Европе. Они работают достаточно успешно. Я не берусь судить, как именно зарабатывает компания. Знаю, что она базовая для "Киева", и обеспечивает существенный процент пассажирооборота. Та компания, которая привозит больше всего пассажиров, получает самые объемные скидки. Вот у нас сейчас в эту зону попадает 3-4, которые летают в "Борисполь" многие годы. Но все равно самая большая скидка у базового перевозчика - МАУ".
По его словам, размер скидки определяется двумя факторами.
"Первое, это Приказ министерства №337, который устанавливает границы сборов. Второе, наше положение о правилах применений скидок по конкретным объемам и направлениям. Эти правила размещены у нас на сайте", - объяснил он.
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"Мы хотим, чтобы гражданин Украины получил нормальный лоукост-сервис", - гендиректор "Борисполя"(28)
"Я настроен очень оптимистично. Мы обязательно увидим Ryanair в ближайшем будущем", - глава аэропорта "Борисполь" Рябикин(25)
Омелян подал в Кабмин представление на увольнение главы аэропорта "Борисполь" Рябикина(35)
Внесу представление об увольнении руководителя аэропорта "Борисполь" Рябикина, - Омелян(131)
Борьбу с коррупцией Виталию Кличко нужно начать со своего списка(2)
Мы не согласились на фиксированную ставку аэропортового сбора и рассмотрение споров в Англии, - директор "Борисполя"(148)
"Борисполь" будет развиваться как хабовый аэропорт, - директор(9)
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На днях российские СМИ облетела сенсационная новость: "Российский робот "Федор" первым в мире научился садиться на шпагат!"
В реальной жизни всё наверняка гораздо проще. Видать забыли пристегнуть тросы, на которых он всегда болтается - вот он на полу и раскорячился.
Но, ждем новых сенсаций российских нанотехнологий. Вроде того, что "Робот "Федор" научился садиться на бутылку, бухать, материться и ссать в подъездах!"
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у коломойского билет туда - обратно стоил 650$ ? а из домодедово туда и обратно ,внимание...
90 $...
почему домодедово может, а борисполь во главе с рябиковым ....
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летели зимой ...
наш самолет как и прибыльные рейсы поливали какой-то жидкостью, чтобы в мороз мы могли лететьи ничего там не заморозилось...
Я ПЛАКАЛА ! от такой заботы...
и поэтому Коломойский мудак в сторону!
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