EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 За рубежом
  1956  38
Все про:армия РФ (6678) Молдова (832) парламент (972) Приднестровье (369)

 Парламент Молдовы принял документ о выводе российских войск из Приднестровья

приднестровье

Парламент Молдовы принял в пятницу Заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", за принятие документа проголосовал 61 депутат (из 101) от правящей коалиции, Либеральной и Либерально-Демократической партии.

Депутаты от оппозиционной Партии социалистов в знак протеста покинули зал заседаний. Они заявили, что "этот документ является геополитической провокацией в конце сессии парламента".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова способствовать восстановлению суверенитета Молдовы над Приднестровьем, - Порошенко

Напомним, ранее в Молдове вступил в силу закон, запрещающий движение по дорогам автомобилей с регистрационными номерами непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, а также с номерами других не признанных Молдовой и международным сообществом территорий.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он не имеет никакого влияния, пока что. Вот если на парламентских выборах его партия победит с ощутимым перевесом, то Молдове жопа конечно. Все это, между прочим, результат борьбы типа против , якобы коррупции, так называемых "евроворов"
 показать весь комментарий
Ответить
 
До сраки, кацапы никогда не выведут войска с захваченых ими территорий, вот когда в рашке наступит голод в результате мощных санкций, вот тогда что-то может и получится
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
совок тоже из варшавского договора никогда не выводил .ничто не вечно под луной
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так я и говорю, голод или еще лучше развал рашки с последующей резнею между ее регионами, с вероятностью 99 процентов, приведет к освобождению всех захваченных кацапами территорий
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это пустая надежда.
Да и санкции приносят вред России, а Украине от них никакой пользы.
По правде говоря, массе населения любой страны больше интересует свой карман, и наполненность холодильника, чем кто ими руководит - Порошенко, Путин или Трамп. Поэтому из всех этих троих Трамп выходит лучшим. А вся пропаганда СМИ - для 5-10 % части общества, которые могут на неё повестись в силу врожденного патриотизма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та ладно. полная блокада со всех сторон и они от голода там в приднестровье портянки жрать будут. опять же - отсутствие ротации уже длительный период
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кацапы сразу подорвалиь и побежали за поребрик...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Депутаты от оппозиционной Партии социалистов в знак протеста покинули зал заседаний. Они заявили, что "этот документ является геополитической провокацией в конце сессии парламента".Источник: https://censor.net.ua/n448648

________________________________
Шедеврально, в Молдові теж до бісової матері мішебратьєв адінародцев.
а парламенту респек, не дивлячись на прокремлівську політику Додона, вони теж нарешті зайнялись "агалтєлай русафобієй"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гнать кацапов драной метлой с оккупированних территорий
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Парашу можно только силой выкинуть.Все остальное до сраки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
или поставить их в крайне неудобную политическую и экономическую позу .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А 40 т.н. "слуг народа" против вывода? Сюрр да и только!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну все, теперь российские войска точно уйдут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Може і нам прийняти дукумент щоб забрались з Криму та Думбасу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та лучше шоколад из сои.чем петухи из говна .как жызнь за поребриком?яблок то хватает?мох и лишайник зазеленел поди?запасайся,зима не за горами
 показать весь комментарий
Ответить
 
интересно, это нож в спину или якорь в ж@пу )(уйлу?
и это после встречи президентов Украины и Молдовы...
приветствую решение парламента Молдовы
теперь проходит встреча президентов Украины и Белоруси....
 показать весь комментарий
Ответить
 
президент это не парламент. Решение принял не он.
А президент это еще тот путинолиз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не, с Беларусью там без вариантов. наместник белорусского федерального округа навеки с хуйлом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
За существование приднестровья также нужно сказать огромное спасибо Украине.
Ведь он не закрыла пропускные пункты на границе не подконтрольные Молдове. Правда же?
Вся Молдова как наша одна область. А приднестровье как наш район. И это недоразумение существует уже 24 года.
А изолируй приднестровье с двух строн и тогда чтобы они делали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Раньшевласть в Украине была подхуйловная, вот и не препятствовали существованию гнойника приднестровье.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а сейчас что? Уже закрыла и нет движения через пропускные пункты с приднестровьем?
 показать весь комментарий
Ответить
 
так, глядишь, и в НАТО вступят. вождя русского мира удар тогда хватит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нашему Парламенту тоже не мешало бы принять хотя бы Закон о запрете передвижения людей и авто с номерами и документами приднестровья. Иначе двойные стандарты получаются - Лугандон по запретом, а ПМР нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПарламент Молдовы принял документ о выводе российских войск из Приднестровья
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти