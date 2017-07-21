 Парламент Молдовы принял документ о выводе российских войск из Приднестровья

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", за принятие документа проголосовал 61 депутат (из 101) от правящей коалиции, Либеральной и Либерально-Демократической партии.
Депутаты от оппозиционной Партии социалистов в знак протеста покинули зал заседаний. Они заявили, что "этот документ является геополитической провокацией в конце сессии парламента".
Напомним, ранее в Молдове вступил в силу закон, запрещающий движение по дорогам автомобилей с регистрационными номерами непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, а также с номерами других не признанных Молдовой и международным сообществом территорий.
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Да и санкции приносят вред России, а Украине от них никакой пользы.
По правде говоря, массе населения любой страны больше интересует свой карман, и наполненность холодильника, чем кто ими руководит - Порошенко, Путин или Трамп. Поэтому из всех этих троих Трамп выходит лучшим. А вся пропаганда СМИ - для 5-10 % части общества, которые могут на неё повестись в силу врожденного патриотизма.
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Шедеврально, в Молдові теж до бісової матері мішебратьєв адінародцев.
а парламенту респек, не дивлячись на прокремлівську політику Додона, вони теж нарешті зайнялись "агалтєлай русафобієй"
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и это после встречи президентов Украины и Молдовы...
приветствую решение парламента Молдовы
теперь проходит встреча президентов Украины и Белоруси....
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А президент это еще тот путинолиз.
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Ведь он не закрыла пропускные пункты на границе не подконтрольные Молдове. Правда же?
Вся Молдова как наша одна область. А приднестровье как наш район. И это недоразумение существует уже 24 года.
А изолируй приднестровье с двух строн и тогда чтобы они делали?
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