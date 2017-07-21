 "Мы хотим, чтобы гражданин Украины получил нормальный лоукост-сервис", - гендиректор "Борисполя"

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин рассказал в интервью Цензор.НЕТ о том, какие на сегодня цели преследует руководство предприятия.
Комментируя отношение к вопросу выхода на украинский рынок компании Ryanair директоров львовского и киевского аэропортов, а также профильного министра, Рябикин сказал:
"Нас объединяет одна мысль: мы хотим, чтобы гражданин Украины получил нормальный лоукост-сервис. Разница лишь в том, что если речь идет о реализации политической воли любой ценой, то моя должностная позиция обязывает меня ее обозначать в рамках возможного. Но желание привести лоукост у нас одинаковое".
По словам Рябикина, договор, который был предложен для данного лоукостера "Борисполем", не отличался от условий для других аналогичных компаний.
"Мы тоже ждали, что они подпишут, потому что договор совершенно разумный и не отличается от тех условий, которые предоставляются другим лоукост-компаниям на территории "Борисполя". У нас сегодня летают как минимум четыре, которые позиционируют себя, как лоукостеры: AirBaltic, Ellinair, Air Arabia и UP. Они в ежедневном режиме уже не первый год выполняют сюда полеты и довольны тем, как их обслуживают", - сказал он.
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Вчера Илон Маск получил предварительное разрешение на постройку первого подземного тоннеля Hyperloop по маршруту Нью-Йорк - Вашингтон, а сегодня министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян попытался представить (на правах пятничного юмора), как бы мог выглядеть ответ «Укрзалізниці» на предложение построить такую же линию в Украине.
- проект Маска нанесет значительный ущерб железнодорожной станции Киев-Пассажирский и повлечет десятки миллиардов убытков государственной компании;
- перрон не способен обслуживать такое количество пассажиров;
- министерство превысило свои полномочия и написало на английском языке;
- лучшая скорость - 100 км/час, а от скорости в 10 раз большей у людей возникает головокружение и желание реформ;
- давайте вместо Гиперлуп-сообщения Киев-Одесса или Киев-Львов сначала запустим Сумы-Глухов;
- да, это в пять раз дешевле и в 10 раз быстрее, но целесообразно оставить все, как есть - потому что так точно лучше;
- Маск требует условия, которых нет ни у одного перевозчика, если ему дать такие условия, то другие перевозчики тоже будут требовать таких условий через антимонопольный комитет;
- авторитетный железнодорожный эксперт: «Омелян - сумасшедший и подлежит немедленной ликвидации. Кирпа никогда не гиперлупился!».
Отметим, что для того, чтобы понимать всю горькую иронию (или даже сарказм) данного текста, следует как минимум быть в курсе эпопеи со входом и последующим выходом крупнейшего европейского авиаперевозчика Ryanair в нашу страну.
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