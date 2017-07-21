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Все про:Борисполь (498) лоукост (52) Рябикин (12)

 "Мы хотим, чтобы гражданин Украины получил нормальный лоукост-сервис", - гендиректор "Борисполя"

рябикин

Руководитель главных воздушных ворот страны рассказал об условиях, которые предлагались для Ryanair.

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин рассказал в интервью Цензор.НЕТ о том, какие на сегодня цели преследует руководство предприятия.

Комментируя отношение к вопросу выхода на украинский рынок компании Ryanair директоров львовского и киевского аэропортов, а также профильного министра, Рябикин сказал:

"Нас объединяет одна мысль: мы хотим, чтобы гражданин Украины получил нормальный лоукост-сервис. Разница лишь в том, что если речь идет о реализации политической воли любой ценой, то моя должностная позиция обязывает меня ее обозначать в рамках возможного. Но желание привести лоукост у нас одинаковое".

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По словам Рябикина, договор, который был предложен для данного лоукостера "Борисполем", не отличался от условий для других аналогичных компаний.

"Мы тоже ждали, что они подпишут, потому что договор совершенно разумный и не отличается от тех условий, которые предоставляются другим лоукост-компаниям на территории "Борисполя". У нас сегодня летают как минимум четыре, которые позиционируют себя, как лоукостеры: AirBaltic, Ellinair, Air Arabia и UP. Они в ежедневном режиме уже не первый год выполняют сюда полеты и довольны тем, как их обслуживают", - сказал он.

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У гендиректора Борисполя (на фото) лицо честного и порядочного человека. Такому я не колеблясь бы доверил все свои сбережения.
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Владимир Омелян представил, как бы мог выглядеть ответ «Укрзалізниці» на предложение Илона Маска построить Hyperloop в Украине

Вчера Илон Маск получил предварительное разрешение на постройку первого подземного тоннеля Hyperloop по маршруту Нью-Йорк - Вашингтон, а сегодня министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян попытался представить (на правах пятничного юмора), как бы мог выглядеть ответ «Укрзалізниці» на предложение построить такую же линию в Украине.


- проект Маска нанесет значительный ущерб железнодорожной станции Киев-Пассажирский и повлечет десятки миллиардов убытков государственной компании;
- перрон не способен обслуживать такое количество пассажиров;
- министерство превысило свои полномочия и написало на английском языке;
- лучшая скорость - 100 км/час, а от скорости в 10 раз большей у людей возникает головокружение и желание реформ;
- давайте вместо Гиперлуп-сообщения Киев-Одесса или Киев-Львов сначала запустим Сумы-Глухов;
- да, это в пять раз дешевле и в 10 раз быстрее, но целесообразно оставить все, как есть - потому что так точно лучше;
- Маск требует условия, которых нет ни у одного перевозчика, если ему дать такие условия, то другие перевозчики тоже будут требовать таких условий через антимонопольный комитет;
- авторитетный железнодорожный эксперт: «Омелян - сумасшедший и подлежит немедленной ликвидации. Кирпа никогда не гиперлупился!».
Отметим, что для того, чтобы понимать всю горькую иронию (или даже сарказм) данного текста, следует как минимум быть в курсе эпопеи со входом и последующим выходом крупнейшего европейского авиаперевозчика Ryanair в нашу страну.
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Какой Позор- держать в Борисполе этих ПРоходимцев!
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Все ясно, ща будет рассказывать, что МАУ - лучший лоукост. Дешевле и качественнее быть не может
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Правильнее звучать должно бы так: "Нас объединяет одна мысль: мы хотим получать откаты, стабильно и щедро".
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Не,чувак, ты уже не отмоешься от того каломойского кала, которыq изрыгал неделю назад,запретив обслуживать RYANAIR в Говноборисполе.
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Та отож, все курят Прилуки,а Райанар не курит. Может он с Европы?
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Интересные у товарища критерии нормалиности.
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Нормальный это который на лапу даёт и унижается. Другого критерия нормальности для укрочиновника не существует.
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Какой хитрожопенький барыган. Пытается айр Балтик с Раянайром сравниват'. Я этим айбалтиком уже лет 10 не летаю из за его высоких цен. Вот он пусть им сам и летает, а нам давай Раянайра с нормальными ценами, а не как на Мальте когда-то было - 50 евро аэропортный сбор, включенный в цену билета. Нe можешь - вали вали со своим "лоукостером" в донецкий аэропорт и хватит водить за нос украинский народ.
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Зажравшиеся портовые ...ляди-колхозника поставь и он порядок наведёт лучше этих вертуХаев...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Мы хотим, чтобы гражданин Украины получил нормальный лоукост-сервис", - гендиректор "Борисполя"
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