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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Луганщина (4057) налоговая милиция (1500) одежда (106) ГФС (3052)

 Компания по производству одежды на Луганщине не заплатила 19 млн грн налогов на российскую ткань и фурнитуру, - ГФС

гфс

В Луганской области сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей предприятия, которые уклонились от уплаты более 18,7 миллиона гривен налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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В ходе операции "Рубеж-2017" было установлено, что должностные лица компании, которая занимается производством верхней одежды, ввезли из России на территорию Украины для переработки ткань и фурнитуру на общую сумму почти 75,7 миллиона гривен без уплаты налогов. Согласно договору, компания должна была изготовить из указанного сырья товары и вернуть их в Россию в течение 365 дней. В нарушение Таможенных правил этого сделано не было и ввезенные товары были переквалифицированы в разряд импортированных, что обязывало компанию уплатить более 18,7 миллиона гривен НДС, однако ее должностные лица уклонились от уплаты указанной суммы налога.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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Проскакивала информация, что продукцию этой марки вообще в самом Луганске шьют.
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Шо, дохлая корова молоко не дает? Арестовать её. А как же офшоры? Из них налогов не поступает?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомпания по производству одежды на Луганщине не заплатила 19 млн грн налогов на российскую ткань и фурнитуру, - ГФС
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