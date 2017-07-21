 Компания по производству одежды на Луганщине не заплатила 19 млн грн налогов на российскую ткань и фурнитуру, - ГФС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операции "Рубеж-2017" было установлено, что должностные лица компании, которая занимается производством верхней одежды, ввезли из России на территорию Украины для переработки ткань и фурнитуру на общую сумму почти 75,7 миллиона гривен без уплаты налогов. Согласно договору, компания должна была изготовить из указанного сырья товары и вернуть их в Россию в течение 365 дней. В нарушение Таможенных правил этого сделано не было и ввезенные товары были переквалифицированы в разряд импортированных, что обязывало компанию уплатить более 18,7 миллиона гривен НДС, однако ее должностные лица уклонились от уплаты указанной суммы налога.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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