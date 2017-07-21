 В налоговой предложили перевести 40 видов справок в электронный формат

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Офиса крупных плательщиков Евгений Бамбизов. Он отметил, что подготовкой реформы вместе с налоговиками занимается техническая миссия Департамента по налогово-бюджетным вопросам МВФ, прибывшая в Украину 19 июля. Цель миссии - совместная подготовка среднесрочного плана реформирования Службы и его дальнейшая реализация.
Как сообщил Бамбизов, со стороны Офиса в качестве первого из трех шагов предлагается уточнение критериев крупных плательщиков, в результате чего их количество должно сократиться в 2,5 раза, до тысячи. При этом доля поступлений упадет лишь на 2% и составит 68%, уверен руководитель фискального органа.
"В Офис в этом году "попали" на обслуживание фирмы-однодневки, которые не созданы для уплаты налогов, а использовались в схемах формирования рискованного налогового кредита по НДС. Кроме миллиардных оборотов, которые являются формальным основанием для зачисления такой фирмы в крупные плательщики, у них нет никаких активов, и оформлен там обычно один человек - подставное лицо", - отметил Бамбизов. Кроме того, из-за инфляции есть фактор постоянной "миграции" плательщиков между налоговыми органами.
В качестве решения Офис предлагает поднять показатель уплаты платежей в госбюджет с 20 до 30 млн грн, увеличить показатель объема дохода от всех видов деятельности с 1 млрд до 1,5 млрд, причем стоимость основных фондов должна быть не менее 10 млн грн, а работников - не менее 50.
"Второй проект - внедрение электронного формата проведения камеральных и документальных проверок. С 2011 года в Налоговом кодексе существует обязанность крупного плательщика вести учет и первичные документы в электронном виде, и предоставлять для проверки в электронной форме, но до сих пор это не реализовано. Только такой формат исключит человеческий фактор, повысит объективность проверок и позволит вдвое сократить затраты времени на проверку", - добавил глава Офиса крупных плательщиков.
Третий проект, предлагаемый Офисом, это электронный документооборот. По информации Бамбизова, в настоящее время из ста административных услуг и других справок, предоставляемых ДФС только две можно получить в электронном виде. "Посчитали, что из 64 справок по налоговым направлениям уже сегодня можем 40 перевести в электронный формат, а еще 16 по согласованию с другими государственными органами вообще отменить", - заключил он.
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