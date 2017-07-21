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 Оккупационные власти Крыма создают искусственные очереди на админгранице и активизируются лишь присутствии пропагандистских СМИ РФ, - Госпогранслужба

крым

Количество лиц и транспортных средств, следующих через административную границу с временно оккупированным РФ Крымом, продолжает уменьшаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

По данным ведомства, в течение июня 2017 г. админграницу в обоих направлениях пересекли на 13% граждан меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а транспортных средств меньше на 21%

Аналогичная ситуация наблюдается и в июле текущего года, где за две недели граждан уже меньше на 13%, а машин меньше аж на 27% чем за такой же период в 2016 году.

Вместе с тем, оккупационные службы продолжают искусственно создавать очереди перед контрольными пунктами. Из-за таких провокационных действий граждане вынуждены простаивать в ожидании по несколько часов.

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"Сейчас оккупационные службы пропускают в среднем не более 10 автомобилей в час и активизируют свою работу только во время пребывания съемочных групп российских пропагандистских каналов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 11:00 21 июля в искусственной очереди в контрольном пункте "Чонгар" стоит около 85 автомобилей, перед КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" очереди отсутствуют.
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а что, должны скатерть самобранку ложить и шины-скороходы выдавать?
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Что это за очереди? Почему граница с Крымом с украинской стороны до сих пор не закрыта?
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Туда-сюда в Крым едет вата . А вата обожает жить в мучениях . Они в этой очереди получают удовольствие .
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ну и намто что .....и так знаем. Один крысянин так и написал на рашистком форуме что при возвращении из украины в крисьм мою машину проверяли всенголиш один час! через час его пост изчез кули тут обсуждать
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Патриот не поедет в Крым и потратит деньги на Родине для поддержки отечественного производителя товаров и услуг. А те, кто шныряет туда-сюда, те не патриоты. Надо к комбату Семенченко обратиться, чтобы на месте разобрался и принял меры.
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там у многих родственники , ездят как к ним, так и они. Плюс по оформлению разных документов многие едут с Крыма в Херсонскую область, а потом , соответственно, возвращаются. Вот движ и создается, и поэтому пункты пересечения с оккупированной территорией перекрывать нельзя
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кацапчеги с того боку, вы не торопитесь. одно машинко в час - самое то!
или вы блть на хунту пашите? экстремисты?!


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Якщо в наших духу не вистачає, то нехай хоч москалі перекриють!!!)))
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Да ладно. Не политизированные как отдыхали в Крыму, так и отдыхают. Тем более, что с каждым годом порядка там все больше.
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Это не тот порядок, который нужен свободной украинской душе. Полицейский зарегламентированный порядок потомкам казаков чужд. Это может понравиться только рабам Путина и Лукашенко.
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Смотрю сейчас вебкамеру на Чонгаре .... по 4 машины в очереди... и рожи в машинах ну вата ватой!
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Путлер тоже активизируется. Но пока непонятно как!!! Видео взорвавшее Интернет!!!
Женщине респект...
https://www.youtube.com/watch?v=UfnjDxnnHNs&feature=youtu.be
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Таким нужно особый штамп в паспорт ставить чтобы отбить охоту отдыхать у окупантов. Кроме того никак не могут запретить рекламу отдыха в Крыму, на 3й год окупации.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупационные власти Крыма создают искусственные очереди на админгранице и активизируются лишь присутствии пропагандистских СМИ РФ, - Госпогранслужба
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