 Оккупационные власти Крыма создают искусственные очереди на админгранице и активизируются лишь присутствии пропагандистских СМИ РФ, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
По данным ведомства, в течение июня 2017 г. админграницу в обоих направлениях пересекли на 13% граждан меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а транспортных средств меньше на 21%
Аналогичная ситуация наблюдается и в июле текущего года, где за две недели граждан уже меньше на 13%, а машин меньше аж на 27% чем за такой же период в 2016 году.
Вместе с тем, оккупационные службы продолжают искусственно создавать очереди перед контрольными пунктами. Из-за таких провокационных действий граждане вынуждены простаивать в ожидании по несколько часов.
"Сейчас оккупационные службы пропускают в среднем не более 10 автомобилей в час и активизируют свою работу только во время пребывания съемочных групп российских пропагандистских каналов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по состоянию на 11:00 21 июля в искусственной очереди в контрольном пункте "Чонгар" стоит около 85 автомобилей, перед КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" очереди отсутствуют.
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или вы блть на хунту пашите? экстремисты?!
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Женщине респект...
https://www.youtube.com/watch?v=UfnjDxnnHNs&feature=youtu.be
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