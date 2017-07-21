 Экс-"беркутовец" Лобода, подозреваемый в нападении на "Автомайдан", задержан в Киеве, - адвокат Закревская

Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.
"В Печерском суде столицы 21 июля ему будут избирать меру пресечения. Судья по делу - Вячеслав Пидпалый. Время будет уточняться. Нужна поддержка общественности и освещение процесса", - написала она.
17 июля правоохранители задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" по подозрению в нападении и избиении участников "Автомайдана" в Киеве в январе 2014 года. По словам киевского журналиста Станислава Козлюка, задержанным был экс-"беркутовец" Богдан Мельник (1-я рота, командир Добровольский).
Напомним, в ночь с 22 на 23 января 2014 на улице Щорса в Киеве возле городской больницы № 17 сотрудники столичного спецподразделения "Беркут" задержали 8 активистов общественного движения "Автомайдан", избил их и повредил их автомобиль.
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