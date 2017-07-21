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 Политика Украины, Киевские новости, Общество
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Все про:Беркут (10402) Киев (17670) суд (21271) автомайдан (286)

 Экс-"беркутовец" Лобода, подозреваемый в нападении на "Автомайдан", задержан в Киеве, - адвокат Закревская

беркут

В Киеве задержали экс-бойца спецподразделения "Беркут" Сергея Лободу, которого разыскивали по факту нападения на активистов общественного движения "Автомайдан" в январе 2014 года.

Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

"В Печерском суде столицы 21 июля ему будут избирать меру пресечения. Судья по делу - Вячеслав Пидпалый. Время будет уточняться. Нужна поддержка общественности и освещение процесса", - написала она.

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17 июля правоохранители задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" по подозрению в нападении и избиении участников "Автомайдана" в Киеве в январе 2014 года. По словам киевского журналиста Станислава Козлюка, задержанным был экс-"беркутовец" Богдан Мельник (1-я рота, командир Добровольский).

Напомним, в ночь с 22 на 23 января 2014 на улице Щорса в Киеве возле городской больницы № 17 сотрудники столичного спецподразделения "Беркут" задержали 8 активистов общественного движения "Автомайдан", избил их и повредил их автомобиль.
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Какая оперативность. 3.5 года прошло.
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А вам строку давності не буде- так своїм і передай.
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тяв тяв, шавка рошеновская )))
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Предыдущая правящая мразь Янык пришёл во власть навсегда )))))))) нынешние отбросы общества Пети и чмо Сени так же думают ))))))) Народ будет и это дерьмо вылавливать .
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а шо, кого то выловили..? в том то и проблема..
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проверьте не умеет ли он летать,птица всё же...
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тоді хай навчать дихати під водою,стане раком замість птаха.
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для начала набить ему губы как у лободы
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Візьмуть заставу 100 гривень і відпустять в росію.
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Відпустіть його в Росію - Путіну нема чим Росгвардію поповнювати, щоб своїм громадянам "мізки вправляти" і прищеплювати "любов до престолу"... Тільки зобов"язати носити "беркутівську" форму, щоб до "масквичей" швидше "доходило", хто їх "демократії" вчить... А в Україні він тільки даром продукти буде переводити - в Макошинській колонії і так його "братків" повно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-"беркутовец" Лобода, подозреваемый в нападении на "Автомайдан", задержан в Киеве, - адвокат Закревская
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