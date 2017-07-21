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Все про:пожар (3367) ГСЧС (1202)

 В Украине 22-24 июля ожидается высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности

пожарная

Из-за жары в спасатели предупреждают о вероятности пожаров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает, что 22-24 июля в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, в большинстве районов Днепропетровской, Винницкой областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, на остальной территории Украины, кроме большинства западных областей, высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В столице и Киевской области в течение ближайших дней будет высокая (4 класса) пожарная опасность, однако это не касается восточных районов и окрестностей г. Чернобыль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый пожар возник в военном лесхозе на Днепропетровщине, - ГСЧС

Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.
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Если трава высохла, обязательно найдётся недоумок. который её подожгет или просто кинет непотушенный окурок.
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В любом случае недоумков в России больше, чем в Украине, и поскольку в России оружия больше и лучше, и ничем и никем выдающимся Украина не обладает, а даже наоборот - то выводы делайте сами. Вообще с 91-го года, а может и все последние 30 лет, начиная с Чернобыля, Украина выглядит как мертворожденная. Хорошо что земля хорошая и от СССР остались предприятия, которые еще не все загнулись. Была бы пустыня - тут такой бы голод творился, мама не горюй.
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На мій день народження буде самий спекотний день, як і кожного року. Перевірено.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Украине 22-24 июля ожидается высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности
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