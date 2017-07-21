 В Украине 22-24 июля ожидается высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает, что 22-24 июля в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, в большинстве районов Днепропетровской, Винницкой областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, на остальной территории Украины, кроме большинства западных областей, высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
В столице и Киевской области в течение ближайших дней будет высокая (4 класса) пожарная опасность, однако это не касается восточных районов и окрестностей г. Чернобыль.
Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.
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