 Розенблат со среды носит электронный браслет

Об этом журналисту Цензор.НЕТ сообщил прокурор САП Максим Кравченко.
"Надели в среду по месту жительства, в Житомире", - сказал он.
Информации о внесении залога у представителей прокуратуры пока нет.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, который он должен вести на протяжении пяти дней.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
Как известно, Верховная Рада не разрешила арестовать и задерживать Розенблата и прокуратура не могла ходатайствовать о взятии под стражу.
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коты на это смотрят иначе...
вы, скотобаза-человеки выспетесь ночью, потом покоя котам днем не даете...
КОТЫ - ночные охотники...
не называю их животными, потому что они члены нашей семьи...
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