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 Политика Украины
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 Розенблат со среды носит электронный браслет

розенблат

Народный депутат Борислав Розенблат с 19 июля носит электронный браслет.

Об этом журналисту Цензор.НЕТ сообщил прокурор САП Максим Кравченко.

"Надели в среду по месту жительства, в Житомире", - сказал он.

Информации о внесении залога у представителей прокуратуры пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не имею возможности внести установленный судом залог в 7 млн грн, - Розенблат

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, который он должен вести на протяжении пяти дней.

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.

Как известно, Верховная Рада не разрешила арестовать и задерживать Розенблата и прокуратура не могла ходатайствовать о взятии под стражу.

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Со среды оно уже должно было бы болтаться крепкой ветке.
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там вокруг всей ВРУ надо электропастух натянуть!
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не эпловский лимитэд эдишн в золоте с ебальником путина на развороте, касио для лохов подзаборных.
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- Я вам передачи носить не буду. Имейте это в виду. Вы мне, в конце концов, не мать, не сестра и не любовница. с
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Теперь емкое слоо появилось для всех этих ВОРОВ-БАРЫГ- РОЗЕНБЛЯДСТ.О
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І ЩО? , а діамантові прокурори пару років уже носять діамантові браслети
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представление для плебса с их точки зрения...
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не ... у розенблата не такой ... у него не для тех кто не шумит а для тех кто гадит
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живодер..
коты на это смотрят иначе...
вы, скотобаза-человеки выспетесь ночью, потом покоя котам днем не даете...
КОТЫ - ночные охотники...
не называю их животными, потому что они члены нашей семьи...
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Доказано Мельником и убийцей Садовником - браслет до ж-пы.
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я как то не очень интересуюсь темой, все равно будет как они порешают, но меня почемуто улыбноло борислав розенблат, борислав, карл, теперь я хочу увидеть мордахея загорулько
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