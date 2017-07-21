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 Экономика
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Все про:суд (21271) табак (158) ГФС (3052)

 ГФС судится с "Филип Моррис Украина"

25 июля в Апелляционном суде Харьковской области Государственная фискальная служба продолжит судиться с компанией "Филип Моррис Украина".

Об этом сообщает УНИАН.

ГФС опротестовывает т.н. "таможенный режим переработки", по которому компания производила часть продукции в 2015-2016 гг. Государственная фискальная служба требует доплаты 635 млн. грн. налогов, несмотря на то, что ранее Харьковская таможня позволила компании работать в этом режиме.

В 2015-2016 гг компания ввозила в Украину сырье, помещала ее в таможенный режим переработки и вывозила готовую продукцию за пределы Украины на основании договоров купли-продажи.

- Таможенный кодекс позволяет помещать в таможенный режим переработки товары на основании договоров купли-продажи. Такая позиция официально высказывалась Минфином, поддерживается профильным департаментом организации таможенного контроля ГФС, - прокомментировала представитель компании Наталия Бондаренко.

В то же время другой департамент ГФС - налогового и таможенного аудита - не согласен со своими коллегами, основывая свою позицию на законе "Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях". В то же время данный закон утратил силу еще в 2012 г. В этот же день будет слушаться и другой иск против компании "Филип Моррис Украина". Против инвестора выступила также региональная экологическая служба, потребовав перекрыть канализационную систему на производственном объекте компании возле Харькова.

В компании не исключают того, что два упомянутых судебных иска могут быть взаимосвязаны и могут поставить под угрозу работу компании в Украине. Судебные атаки против одного из крупнейших иностранных инвесторов уже привлекли внимание европейских стран.

Так, в 7 июня на встрече с Президентом Украины глава Департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Бурхальтер затронул вопрос бизнес-климата Украины и передал Президенту Украины официальное письмо, в котором атака на "Филип Моррис Украина" названа "несправедливой, беспрецедентной и разрушительной". Компания "Филип Моррис Украина" занимает третье место среди крупнейших налогоплательщиков страны.

За прошлый год она уплатила более 13,5 млрд грн налогов. В Украине компания обеспечивает более 1300 рабочих мест.


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Компания занимает 3-е место среди крупнейших налогоплательщиков страны!!!
Кошмар! 3-е место!!! Производит сигареты.
Что же у нас за экономика???
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Может, ну их нах, - металлургию, самолеты, машиностроение, уголь и проч. ерунду? Сигареты и водяра - вот реальный клондайк. 1300 не самых умных человек платят налогов больше, чем всё перечисленное.
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КАНАБИС - вот супер пупер прорыв сельского хозяйства..
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В Украине надо запретит продавать сигареты и ввести сухой закон , по примеру Швеции !
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Как только они наезжают сигареты дорожают минимум 10%.
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Да хоть на 100 % ! Не курил , не курю и другим желаю не курить !
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Так.
А). Наезжать на компанию за операции 2015-16 годов на основании закона отмененного еще в 2012 - это просто незаконно и абсурдно. И это прямой вопрос к прокуратуре Харьковской области - почему они бездействуют. Это же прямое указание цели для НАБУ.
Б). В условиях когда экологическая инспекция не наезжала с требованиями на олигархические промпредприятия, выслушивать от них иски к одному из крупнейших иностранных инвесторов в стране, да еще и одновременно с вышеописанным беззаконным скотством... Тут вообще вопрос на прямую, снова к НАБУ, а по совокупности эпизодов это вопрос уже к СБУ и Контрразведке.
Кстати, вот это все, что вам нужно знать об инвестиционном климате в стране. Выиграй вы сейчас миллиард, вы бы в нашу страну деньги вложили бы? Вот вам и ответ на причины отсутствия развития экономики. И так уже четверть века... Кстати, тут легко узнается почерк наших олигархов.
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