EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  3811  77
Все про:Беларусь (2644) визит (2240) Лукашенко (1653) Порошенко (13459)

 Порошенко и Лукашенко проводят переговоры "с глазу на глаз"

порошенко

Президент Петр Порошенко проводит встречу с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который находится в Украине с официальным визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

В начале встречи "с глазу на глаз" Глава Украинского государства отметил, что по результатам сегодняшних переговоров ожидается выработка новых форматов, ориентиров и "дорожной карты", которые позволят усилить сотрудничество между Украиной и Беларусью.

В свою очередь, Александр Лукашенко поблагодарил за гостеприимство. Президент Беларуси рассказал, что сегодня уже посетил музей "Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине", который произвел на него значительное впечатление.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украине", - Порошенко встретился с Лукашенко. ФОТО

После встречи "с глазу на глаз" состоятся переговоры украинской и белорусской делегаций под председательством президентов.

Главы государств по результатам встреч сделают заявления для СМИ.

Напомним, ранее в Киеве перед зданием Администрации Президента состоялась официальная церемония встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
каким опытом, как в обход блокады торговать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лукадрыщ может только научить как служить Куйлу верой и правдой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ваш опыт еще может подойти для казахов, а для нас это пройденный этап...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, а на встречи с педофилом Лукашенко сына тоже берет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чего это? Американцы несколько раз разведали обстановку в округе, составили все возможные планы. И теперь поясняют луке, что лучше ему в это дерьмо не лезть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
100% за военной поддержкой приехал "на всякий случай", на носу совместные учения с вс рф. доказать не могу конечно.
другого повода не вижу.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Встретилась жаба с гадюкой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хм , ! С глазу на глаз .. !!? Понятно .. Журналюги пишут что в комнату для переговоров , уже занесли стаканы . ! .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем, и решал вопрос: принять ванну или не принимать. - Пойду умоюсь, - решил он.(c)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як намене, Лукашенко буде розмовляти з Порохом від імені путлєра, привіз напевне "прєдлаженіє от которого нельзя отказаться"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
... а на словах добавил от себя личо, что верить ему ни в коем случае нельзя...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наоборот, Порох разговаривает от лица томагавков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорше, Порох озвучить пропозиції від Европи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
предлагаю в девки геращенко и луценко, можно парами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко и Лукашенко проводят переговоры "с глазу на глаз", - по одному глазу осталось к каждого?

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тепрь ждем-с с нетерпением в гости президентов абхазии, с.осетии, с.кореи, приднестровья, ванатуа и вскорости подтянутся "лидеры" ордло! Ура-победа, плять!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пётр Алексеич, скажи ему - чуть дёрнешься, сразу отберём Брестску волость взад!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот такоя вот Беларусь картофельная сверхдержава .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поменяли специализацию, они теперь главные в СНГ по креветкам, мидиям и тропическим фруктам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
,,МАЗы,, собираются на корпорации ,,Богдан,, Потом продаются в ВС и МЧС Украины .И Петья гордо присутствует на ,,передаче новой техники,, БИЗНЕС НА КРОВИ .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
виходячи з вашої логіки, хай краще ВСУ на савєцьких зілах шісдесяти років їздить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надеюсь, Порошенко расскажет Лукашенко, -"как государство богатеет, и почему, не надо золота ему, когда он свой продукт имеет..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Беларусь пока только в районе Дроздов богатеет. Некоторым особнякам и Янукович бы позавидовал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас дачи не хуже. Пусть снаружи не так пафосно, зато удобно и функционально. Нафик такие особняки, пылесосить замудохаешься(не зайздростите).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как это золота не надо? Он сам лично признавался, что непрочь заполучить золотой батон януковоща от его "сына" пранкера вована.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Золотой батон и я бы не прочь получить(кстати, а где он сейчас?). Так собственно я об этом и писал, пусть Порошенко научит Лукашенко как прожить без золота. А то уже все хранилища забиты золотым запасом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут вопрос не в том ,где батон, а почему твой хозяин пранкера споймать не смог
 показать весь комментарий
Ответить
 
Похоже будет склонять к "продолжению банкета" ,этих= бесплодных и надоевших "минских вальсов"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Похоже будет склонять к "продолжению банкета" ,этих= бесплодных и надоевших "минских вальсов"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие секреты... ну разве что привет от кремлевского карлика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Видно, что тебя сильно за гнобили! "Правило седьмое: не пей с утра помои"
 показать весь комментарий
Ответить
 
мнение работника "министерства правды" для меня просто бесценно..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наверное, Лукашенко где-то в тайной комнатке, повыгоняв всех сопровождающих лиц на маленькой бумажечке напишет "Петя, спасай, Вова - он же Йобн@тый!" и тут же бумажку съест.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Перетирають, як родіну подорожче продати іудейському царю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вы послушайте что говорит Лука в присутствии президента воюющей страны.

Александр Лукашенко подчеркнул близкий и дружественный характер отношений народов Беларуси и Украины. «Мы, русские, украинцы - это ядро цивилизации в этой части европейского континента», - сказал глава государства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"с глазу на глаз"

или "за спиной граждан" -
такого вообще не должно быть, коль от этих контактов зависит судьба миллионов.
Все встречи и контакты "гаранта Конституции", слуги граждан, должны быть гласными.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Лукашенко проводят переговоры "с глазу на глаз"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти