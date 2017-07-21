 Порошенко и Лукашенко проводят переговоры "с глазу на глаз"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.
В начале встречи "с глазу на глаз" Глава Украинского государства отметил, что по результатам сегодняшних переговоров ожидается выработка новых форматов, ориентиров и "дорожной карты", которые позволят усилить сотрудничество между Украиной и Беларусью.
В свою очередь, Александр Лукашенко поблагодарил за гостеприимство. Президент Беларуси рассказал, что сегодня уже посетил музей "Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине", который произвел на него значительное впечатление.
После встречи "с глазу на глаз" состоятся переговоры украинской и белорусской делегаций под председательством президентов.
Главы государств по результатам встреч сделают заявления для СМИ.
Напомним, ранее в Киеве перед зданием Администрации Президента состоялась официальная церемония встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко.
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другого повода не вижу.
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http://www.segodnya.ua/economics/enews/belarus-skupila-95-eksporta-kartoshki-iz-ukrainy-1040366.html
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Александр Лукашенко подчеркнул близкий и дружественный характер отношений народов Беларуси и Украины. «Мы, русские, украинцы - это ядро цивилизации в этой части европейского континента», - сказал глава государства.
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или "за спиной граждан" -
такого вообще не должно быть, коль от этих контактов зависит судьба миллионов.
Все встречи и контакты "гаранта Конституции", слуги граждан, должны быть гласными.
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