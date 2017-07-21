 Перед зданием Печерского суда нардепы из Радикальной партии и БПП устроили потасовку

В Печерском суде Киева сегодня в 10 утра началось рассмотрение дела в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Представители Радикальной партии и БПП устроили потасовку перед входом в здание, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Еспресо.TV ".
Сегодня в 10 часов началось рассмотрение дела в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Его обвиняют в том, что он совмещал депутатскую деятельность с работой главным редактором газеты "Политика", а также в предоставлении заведомо ложных показаний.
В суд также пришли и коллеги Ляшко, нардепы Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько и Андрей Лозовой.
В результате под зданием суда произошла патасовка, ведь Ляшко ожидал депутат БПП Сергей Каплин и другие депутаты из этой же фракции. Они принесли петуха, на котором было написано имя Ляшко, бросали в него деньги, пытались облить водой. Несмотря на это, главе РПЛ все же удалось пройти в зал суда.
Отметим, что 18 июля, во время первого заседания суда по этому делу, под судом также произошли столкновения между народными депутатами Мосийчуком и Каплиным. Мосийчук, заходя в здание суда, плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними и началась потасовка.
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и всё ради рейтинга!
болезные, жалко их
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