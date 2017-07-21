EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины, Происшествия
  2626  29
Все про:драка (2130) Ляшко (1516) суд (21271) Блок Петра Порошенко (1578) Мосийчук (247) Линько (3)

 Перед зданием Печерского суда нардепы из Радикальной партии и БПП устроили потасовку

ляшко

Депутаты устроили потасовку и представление с живым петухом.

В Печерском суде Киева сегодня в 10 утра началось рассмотрение дела в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Представители Радикальной партии и БПП устроили потасовку перед входом в здание, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Еспресо.TV ".

Сегодня в 10 часов началось рассмотрение дела в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Его обвиняют в том, что он совмещал депутатскую деятельность с работой главным редактором газеты "Политика", а также в предоставлении заведомо ложных показаний.

В суд также пришли и коллеги Ляшко, нардепы Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько и Андрей Лозовой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура отказалась от просмотра в суде видео с Поляковым

В результате под зданием суда произошла патасовка, ведь Ляшко ожидал депутат БПП Сергей Каплин и другие депутаты из этой же фракции. Они принесли петуха, на котором было написано имя Ляшко, бросали в него деньги, пытались облить водой. Несмотря на это, главе РПЛ все же удалось пройти в зал суда.

Отметим, что 18 июля, во время первого заседания суда по этому делу, под судом также произошли столкновения между народными депутатами Мосийчуком и Каплиным. Мосийчук, заходя в здание суда, плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними и началась потасовка.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Депутаты устроили потасовку и представление с живым петухом.Источник:https://censor.net.ua/n448633 и фото ляшка. живой петух?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
когда они уже стрелять друг в друга начнут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А с какого актеры верховного цирка будут стрелять в своих коллег ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ничо, бабло на пожарные машины получил - пускай отрабатывает
 показать весь комментарий
Ответить
 
А слабо друг-друга ломом по голове ?!??? Да с разворотом ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лучше булавкой в глаз - быстро и эффектно
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Депутаты устроили потасовку и представление с живым петухом". с ляшкой что ли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І хто кого більше згвалтував, Ляшковці, чи Порошковці?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты че по деревьям лазишь а работа такая из мультфильм
 показать весь комментарий
Ответить
 
да их хлебом не корми - дай попинаться
и всё ради рейтинга!
болезные, жалко их
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «может быть?» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем - руки были заняты стулом. Ипполит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере. (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, что же все-таки эти два фееричных долбо*ба не поделили, уже в который раз собачатся. Что, все не могут выяснить кто лучше "...у рота.." берет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперечки щодня під верховною зрадою крутять хіт Пугачовой " Куда уєхал цирк? Он бил еще вчера ...хах-ха-..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это просто петухи с разных курятников потому и дерутся.. а не мешало бы их всех поместить в одну ПЕТУШАРНЮ - на зону в петушиный отряд !!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПеред зданием Печерского суда нардепы из Радикальной партии и БПП устроили потасовку
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти