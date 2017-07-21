 Печерский суд закрыл дело против Ляшко

Соответствующее решение вынесла судья Светлана Шапутько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
В начале заседания прокуратура просила перенести рассмотрение дела на август, поскольку руководитель ЗАО "Газета "Политика" Олег Некляев, которого вызывали для дачи пояснений, находится в отпуске. Однако судья отказала прокуратуре в ходатайстве.
После этого прокуратура подала ходатайство о закрытии дела.
Нацагентство по предотвращению коррупции просило Печерский райсуд оштрафовать Ляшко на 6,8−11,9 тыс. грн за указанное нарушение, а также за дачу заведомо недостоверных пояснений.
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кто не продается-того не покупают
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