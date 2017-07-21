 Печерский суд закрыл дело против Ляшко

Соответствующее решение вынесла судья Светлана Шапутько, передает

со ссылкой на "

".

В начале заседания прокуратура просила перенести рассмотрение дела на август, поскольку руководитель ЗАО "Газета "Политика" Олег Некляев, которого вызывали для дачи пояснений, находится в отпуске. Однако судья отказала прокуратуре в ходатайстве.

После этого прокуратура подала ходатайство о закрытии дела.