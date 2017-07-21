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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Ляшко (1516) суд (21271)

 Печерский суд закрыл дело против Ляшко

ляшко

Печерский районный суд Киева закрыл дело о совмещении в 2006 году лидером Радикальной партии Олегом Ляшко работы в Верховной Раде и уже не существующем издании "Политика".

Соответствующее решение вынесла судья Светлана Шапутько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

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В начале заседания прокуратура просила перенести рассмотрение дела на август, поскольку руководитель ЗАО "Газета "Политика" Олег Некляев, которого вызывали для дачи пояснений, находится в отпуске. Однако судья отказала прокуратуре в ходатайстве.

После этого прокуратура подала ходатайство о закрытии дела.

Нацагентство по предотвращению коррупции просило Печерский райсуд оштрафовать Ляшко на 6,8−11,9 тыс. грн за указанное нарушение, а также за дачу заведомо недостоверных пояснений.
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После этого прокуратура подала ходатайство о закрытии дела?

Печерский суд закрыл дело против Ляшко - Цензор.НЕТ 2353
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Кто бы сомневался!!! Наверное пообещал им задницу свою предоставить.
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Молодец, Олежек, выкрутился...А, как с декларацией быть? Пожарные машины и платные голосования- не в счёт? Миллионы с небес упали или скотиняки заплатили?
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Закон один для всех? Нет, он для простых лохов!
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кто ж виноват в том ,что его можно купить?злочынна влада?а как же до злочынной? по всякому экономические методы лучше открытой войны и репрессий.
кто не продается-того не покупают
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який ви кровожерливий! 21 вік на дворі, треба лагідно, без крові. Можна повісити, або в газифікатор на енергію вкинути.
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Все не перестаю удивляться. Это ж каким долбо....м нужно быть, что голосовать за это ничтожное гавно?!
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Мали б посадити, але відпустили. Як ото той совєцкій хвільм "Свій серед чужих і чужий серед своїх".
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а от цікаво, Ляшко взагалі знає, що воно таке - працювати?
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Дивлячись чим працювати. Де якi види роботи приносять задоволення.
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Ото і увесь рівень прокуратури, суддів і депутатів. Проте все починається і закінчується з рівня останніх. І кого ж ми обраємо??? Виборче законодавство, ось з чого треба починати. Зверніть увагу як чергова антинародна влада, робить все для того, щоб ця тема навіть не засвітилась в пресі і ефірах. А коли і засвічують цю тему, то подають все таким чином ніби то якась дрібниця, від якої мало що залежить. Правду кажучи, маючи справу з таким "свідомим лохторатом", вони не дуже і стараються. Ви ж подивіться, майже всі кругом обурюються діями влади, часто-густо справедливо обурюючись, наголошуючи на ідентичність з папередніками, проте, ніхто не піднімає, або майже не піднімає тему корінної зміни виборчого законодавства. І поки громадськість про це мовчить, на злодійсько-олігархічному владному олімпі почуваються безпечно і спокійно. Добре лохторат, а чому про це мало говорять, так звані патріоти, дуже дивна поведінка, в цьому плані, журналістика? Мало про це говорять і наші "друзі" з Європи і Америки, хоча їх можна зрозуміти, невтручання у внутрішні справи і таке інше.
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У них своя жизнь, а у нас - свое существование
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