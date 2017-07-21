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Все про:Бердянск (109) дети (3243) отравление (846) Запорожская область (597) Госпродпотребслужба (64)

 Массовое отравление в Бердянске: Санаторий "Лазурный" не был готов к функционированию и приему детей, - Госпродпотребслужба

санаторий

По состоянию на утро пятницы в инфекционное отделение госпитализированы 22 ребенка из детского заведения санаторного типа "Лазурный" в Запорожской области, где была зарегистрирована вспышка острого инфекционного заболевания.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает Цензор.НЕТ.

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"Специалисты территориального органа Госпродпотребслужбы в Запорожской области проводят санитарно-эпидемиологическое расследование условий и причин возникновения случившейся вспышки. На базе оздоровительного заведения развернута госпитальная база на 30 коек. По состоянию, на 21.07.2017 в инфекционное отделение госпитализировано 22 ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 июня ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области выдано распоряжение о приостановке функционирования пищеблока данного заведения и подготовлены материалы об осложнении санитарно-эпидемической ситуации в детском заведении в местное управление Нацполиции Украины и иске в суд о приостановке деятельности этого заведения.

Кроме того, в связи со вспышкой 20.07.2017 состоялось внеплановое заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по результатам которого дан ряд поручений относительно срочного отселения детей из детского заведения и его закрытия; обеспечения размещения и необходимого лечения больных в инфекционном отделении; оказания практической помощи в проведении необходимых медико-санитарных мероприятий и проведения необходимых медицинских мероприятий в детском заведении санаторного типа "Лазурный".

В пресс-службе отметили, что детское заведение санаторного типа "Лазурный" накануне с 22.06.2017 по 19.07.2017 пять раз было обследовано специальной комиссией, в состав которой входили и работники тероргана Госпродпотребслужбы в Запорожской области на предмет готовности к приему детей в летний период.

По заключению комиссии, данное заведение не было готово к функционированию и приему детей, что подтверждают соответствующие акты, которые комиссия передала руководству "Лазурного".

Однако, несмотря на это, по состоянию на 19.07.2017 в заведении находился на оздоровлении и отдыхе 261 ребенок, 247 из них из Днепропетровской области.

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Как сообщалось ранее, в детском учреждении санаторного типа "Лазурный" зафиксировано массовое отравление детей.

У детей наблюдаются разные симптомы, в частности диарея, тошнота, незначительное повышение температуры, слабость и прочее. У госпитализированных с острой кишечной инфекцией взяли необходимые анализы, результаты которых ожидаются на будущей неделе. Дети находятся под постоянным контролем врачей. Противоэпидемические меры продолжаются.
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Власти и хозяева суки позорные -это понятно, но куда смотрели родители?
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В стране полный беспредел.Санстанции закрыли,а замены никакой, нет никаких проверок на предмет безопасного питания ,продуктов и готовой пищи. Олигархат получил право почти безнаказанно травить население и за это иметь какой-то мелкий штраф. Почему такое происходит? Потому что власть служит не народу, а олигархам и не беспокоится о здоровье народа.Пока половина депутатов не отравится или их родственники -они и пальцем не пошевелят в обеспечении украинцев нормальными качественными продуктами.Позор.Это так мы идем в Европу.
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На разговоры ни одна мразь не обращает ни малейшего внимания. Если хотя бы подбить глаз, выбить несколько зубов, разбить нос, или чугунной сковородкой по всей морде, тогда возможно будет какой-то сдвиг в лучшую сторону.
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а мы никуда не идем...
порошенковская власть, используя чаянья народа быть европейцами, устроила у нас Сомали...
ситуация с вакцинированием пример тому..
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Знаете, есть такое слово - шара. Когда говорят скидки, или бесплатно у людей мозги отключаются. Родители же вообще могли ничего не знать. Вы ведь не лазите по пионерлагерю и не берете смыв на бактерии на кухне, когда детей от школы отправляете.

Страшно другое - что эти уроды организаторы пытались отравление замять и несколько дней держали детей, никому не отдавали и в больницу не направляли.
Вот за это сажать надо.
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пнх...
родители не должны брать смыв и прочую хуюту...
родители заплатили деньги, чтобы их дети отдохнули на море..
а что в итоге?
а главное, кто за это будет отвечать?
если в наших славных традициях никто, то на фиг всех!
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Как мы блин привыкли, что за нас кто то думать должен - когда несем деньги ыв финансовую пирамиду, покупаем квартиру у строителя на балансе которого даже лопаты нет...
А набрать в поисковике название базы и слово отзывы слабо? И через десять сек прочитать, что пишут люди которые там были, что пищеблок оценивают в ОДИН балл из десяти?
Ну а если считать что забота о СВОИХ детях - заплатил и все остальное пох...мне искренне жаль таких детей...
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Опять повар больна сальмонеллезом и ковыряется в ж.опе во время приготовления пищи.
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да, но СЭС у нас не может проверять, ибо они терроризируют бизнес... А то что у нашего бизнеса ни копейки совести и ответственности...
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Зато бабки успешно освоили. А ежели по норме откатили - то виновата будет третья помощница поварихи и сторож .
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как его открыли тогда,и приняли детей?родители,утопите директора в море...
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Очень жалко детей. Скорейшего им выздоровления!
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Бардак,ложь,грабёжь,обман и безнаказанность; породила бардак и тотальную корупцию начиная,из роддома и заканчивая Барыгой,такого произвола и тоального воровства и лжи,не видела ни
одна нормальная страна....
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Кто это после туалета руки не моет, а идет детям обед готовить?
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ПНХ...
если не понимаешь, что дело в другом..
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а вот и мошка зрадофила прилетела с своей инфекцией.
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ага везде зрада...
и те кто деньги деребанят не при делах...
или ты в доле?
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о чем вы говорите?
скоро украинцы начнут без вести пропадать...
хотят принять закон о транспантологии органов украинцев...
супрун именно это и лоббирует...
еще она лоббирует платную медицину...
ты платишь за медицину, а они решают, что лучше безплатный олигарх полудчит твою почку, чем ты выжевешь...
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После ДТП резко возрастёт смертность.
Слушал Волынца по Радио Эра о реформировании медицины заморской Бабой Ягой. Одним словом - ГЕНОЦИД.
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и я о том же...
медицина бедет доступна судьям, депутатам...
людей тупо будут умерщвлять раззными способами...
недоступноост медицины - один из них..
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мошка зрадофила явно намерена засидеть форум!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМассовое отравление в Бердянске: Санаторий "Лазурный" не был готов к функционированию и приему детей, - Госпродпотребслужба
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