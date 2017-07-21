 Массовое отравление в Бердянске: Санаторий "Лазурный" не был готов к функционированию и приему детей, - Госпродпотребслужба

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает Цензор.НЕТ.
"Специалисты территориального органа Госпродпотребслужбы в Запорожской области проводят санитарно-эпидемиологическое расследование условий и причин возникновения случившейся вспышки. На базе оздоровительного заведения развернута госпитальная база на 30 коек. По состоянию, на 21.07.2017 в инфекционное отделение госпитализировано 22 ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 20 июня ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области выдано распоряжение о приостановке функционирования пищеблока данного заведения и подготовлены материалы об осложнении санитарно-эпидемической ситуации в детском заведении в местное управление Нацполиции Украины и иске в суд о приостановке деятельности этого заведения.
Кроме того, в связи со вспышкой 20.07.2017 состоялось внеплановое заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по результатам которого дан ряд поручений относительно срочного отселения детей из детского заведения и его закрытия; обеспечения размещения и необходимого лечения больных в инфекционном отделении; оказания практической помощи в проведении необходимых медико-санитарных мероприятий и проведения необходимых медицинских мероприятий в детском заведении санаторного типа "Лазурный".
В пресс-службе отметили, что детское заведение санаторного типа "Лазурный" накануне с 22.06.2017 по 19.07.2017 пять раз было обследовано специальной комиссией, в состав которой входили и работники тероргана Госпродпотребслужбы в Запорожской области на предмет готовности к приему детей в летний период.
По заключению комиссии, данное заведение не было готово к функционированию и приему детей, что подтверждают соответствующие акты, которые комиссия передала руководству "Лазурного".
Однако, несмотря на это, по состоянию на 19.07.2017 в заведении находился на оздоровлении и отдыхе 261 ребенок, 247 из них из Днепропетровской области.
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Как сообщалось ранее, в детском учреждении санаторного типа "Лазурный" зафиксировано массовое отравление детей.
У детей наблюдаются разные симптомы, в частности диарея, тошнота, незначительное повышение температуры, слабость и прочее. У госпитализированных с острой кишечной инфекцией взяли необходимые анализы, результаты которых ожидаются на будущей неделе. Дети находятся под постоянным контролем врачей. Противоэпидемические меры продолжаются.
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Производители пищевой промышленности производят не более 5% продукции, которая соответствует государственным стандартам качества (ГСТУ).
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порошенковская власть, используя чаянья народа быть европейцами, устроила у нас Сомали...
ситуация с вакцинированием пример тому..
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Страшно другое - что эти уроды организаторы пытались отравление замять и несколько дней держали детей, никому не отдавали и в больницу не направляли.
Вот за это сажать надо.
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родители не должны брать смыв и прочую хуюту...
родители заплатили деньги, чтобы их дети отдохнули на море..
а что в итоге?
а главное, кто за это будет отвечать?
если в наших славных традициях никто, то на фиг всех!
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А набрать в поисковике название базы и слово отзывы слабо? И через десять сек прочитать, что пишут люди которые там были, что пищеблок оценивают в ОДИН балл из десяти?
Ну а если считать что забота о СВОИХ детях - заплатил и все остальное пох...мне искренне жаль таких детей...
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одна нормальная страна....
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если не понимаешь, что дело в другом..
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и те кто деньги деребанят не при делах...
или ты в доле?
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Из-за ликвидации СЭС участились случаи отравления
Ликвидация СЭС: не заплатят ли украинцы здоровьем детей
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скоро украинцы начнут без вести пропадать...
хотят принять закон о транспантологии органов украинцев...
супрун именно это и лоббирует...
еще она лоббирует платную медицину...
ты платишь за медицину, а они решают, что лучше безплатный олигарх полудчит твою почку, чем ты выжевешь...
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Слушал Волынца по Радио Эра о реформировании медицины заморской Бабой Ягой. Одним словом - ГЕНОЦИД.
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медицина бедет доступна судьям, депутатам...
людей тупо будут умерщвлять раззными способами...
недоступноост медицины - один из них..
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