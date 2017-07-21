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 Киевские новости
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Все про:День независимости (686) КГГА (1988) Киев (17670) праздник (1566)

 КГГА намерена потратить на празднование Дня Независимости в столице 200 тыс. гривен

кгга

Программа мероприятий еще не утверждена мэрией.

Киевская городская государственная администрация намерена израсходовать 200 тыс. гривен на проведение мероприятий по празднованию 26-й годовщины независимости Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом "Українським новинам" сообщили в департаменте общественных коммуникаций ведомства.

Программа мероприятий от Киевгорадминистрации по состоянию на 21 июля еще не утверждена.

Предполагается, что программа будет состоять из городских официальных мероприятий, культурно-творческих и спортивных мероприятий в центральной части города и в отдельных районах Киева.

Окончательная сумма расходов будет определена по результатам электронных закупок услуг в ходе тендера.

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нет но ... это больше напоминает Михал Иваныча из * Краіна У*
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Для такого праздника никаких денег не жалко. Надо ввести разовый налог для граждан, чтобы достойно отметить подобное событие.
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Если вам не жалко, то перечисляйте деньги.
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- Тогда вот что, - сказал Ипполит Матвеевич, решившись. - Дайте нам сосисок. Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна?
- Буду.
- Так вот. Сосиски. Вот эти, по рублю двадцать пять. И бутылку водки.
- В графинчике будет.
- Тогда большой графин.
- Водку чем будете закусывать? Икры свежей? Семги? Расстегайчиков?
- Не надо, - с неприятной грубостью сказал он. - Почем у вас огурцы соленые? Ну, хорошо, дайте два. (С)
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меня больше счас другое волнует: вчера позвонил сотрудник привата, и мне, как ЧПшнику предложили профинансировать мой бизнесс суммой от 50 до 250 тыс. грн.
я отказался, условия не узнавал. но уверен, % там конские.

вопрос в другом: откуда у привата такие деньги на раздачу кредитов в таких масштабах?
не те ли это 180 лярдов финансирования, которые в приват влиты (т.е. взяты у украинцев из кармана, чтобы тем же украинцам эти деньги под проценты уже раздавать)?
допустим, 20% годовых, на сумме 180 народных лярдов - 36 лярдов % за год с нихрена.

ИМХО. это ж пипец шоколадные схему замутили, а народ за лохов держат...
может поэтому шлапак и сбежал из привата, потому что ссыкотно в таких схемах участвовать.
если мое предположение правда - шоколадные ростовом после таких схем не отделаются...
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по сути сказать было чего? опровергнуть мои предположения фактами?
нафига тогда флудить ниочем?
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> условия не узнавал. но уверен, % там конские.

нафига тогда флудить неочем
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бесплатно раздают
давно банк бабло беспроцентно в пользование раздавал?
а узнать условия, в общем-то, не проблема.
если это так принципиально...
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Нижче тобі відповіли- і поки з тебе вистачить. Щезни.
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сам исчезни! я тебя лично трогал?
не говори, что мне делать - я не скажу, куда тебе идти, мразь!
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любой банк вообще-то должен развиваться и при каждой удобной возможности зарабатывать, а не спать спокойным сном. Когда до национализации Приват всем клиентам впаривал "кредитки" даже пенсионерам, "караул" не кричал?
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нет не кричал.
тогда бабло не бралось из бюджета, чтобы обратно украинцам даваться под %
и не кричалось по всем каналам по телеку, что это бабло у вас украинцев, из кармана берутся для того, чтобы долги бени погасить.
это ж абсурд. деньги берутся для того, чтобы их через банк кинуть опять народу, и на этом заработать.

блин, неужели не понятно, что конкретно меня напрягает?
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если привату не хватало всего 90 лярдов для закрытия банка (чтобы рассчитаться со всеми вкладчиками и долгами), зачем вливали 180 лярдов? и еще счас хотят дофинансирование. ведь и те 90 народ не кинулся в один день забирать.
куда бабло делось то?
а пропаганда соловьем поет, что это нарот рассчитывается за долги бени.
тануда-тануда...
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Навіть на запрошення дорогих гостей не вистачить. Ну яке може бути святкування незалежності без Сороса і Лагард?
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Лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили заявил в своем Facebook о планах объединения "демократических, неолигархических сил" вокруг общей платформы и необходимости досрочных выборов в Верховную Раду Украины.
"Мы объявляем всеобщую мобилизацию и инициируем создание штабов совместных действий... По закону, этому парламенту осталось управлять страной еще два года. У нас нет на это времени! Игра в наперстки с украинским народом должна закончиться!" - заявил он.
По словам политика, власти давали уже несколько шансов на обещанные реформы и изменения.
"Обещания остались только обещаниями... Мы должны объединиться, сплотиться и вместе снести эту проворовавшуюся олигархическую власть!" - рассказал Саакашвили.
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Лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили заявил в своем Facebook о планах объединения "демократических, неолигархических сил" вокруг общей платформы и необходимости досрочных выборов в Верховную Раду Украины.
"Мы объявляем всеобщую мобилизацию и инициируем создание штабов совместных действий... По закону, этому парламенту осталось управлять страной еще два года. У нас нет на это времени! Игра в наперстки с украинским народом должна закончиться!" - заявил он.
По словам политика, власти давали уже несколько шансов на обещанные реформы и изменения.
"Обещания остались только обещаниями... Мы должны объединиться, сплотиться и вместе снести эту проворовавшуюся олигархическую власть!" - рассказал Саакашвили.
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Да в допу такие праздники. Праздник будет, когда будет поголовно уничтожена правящая и поныне совпартноменклатурно-уголовная каста.
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С такой властью никаких праздников скоро не будет, и отмечать будет не на что, ведь всё будет лежть у шоколадника на оффшорах
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКГГА намерена потратить на празднование Дня Независимости в столице 200 тыс. гривен
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