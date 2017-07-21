 КГГА намерена потратить на празднование Дня Независимости в столице 200 тыс. гривен

Киевская городская государственная администрация намерена израсходовать 200 тыс. гривен на проведение мероприятий по празднованию 26-й годовщины независимости Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом "Українським новинам" сообщили в департаменте общественных коммуникаций ведомства.
Программа мероприятий от Киевгорадминистрации по состоянию на 21 июля еще не утверждена.
Предполагается, что программа будет состоять из городских официальных мероприятий, культурно-творческих и спортивных мероприятий в центральной части города и в отдельных районах Киева.
Окончательная сумма расходов будет определена по результатам электронных закупок услуг в ходе тендера.
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- Буду.
- Так вот. Сосиски. Вот эти, по рублю двадцать пять. И бутылку водки.
- В графинчике будет.
- Тогда большой графин.
- Водку чем будете закусывать? Икры свежей? Семги? Расстегайчиков?
- Не надо, - с неприятной грубостью сказал он. - Почем у вас огурцы соленые? Ну, хорошо, дайте два. (С)
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я отказался, условия не узнавал. но уверен, % там конские.
вопрос в другом: откуда у привата такие деньги на раздачу кредитов в таких масштабах?
не те ли это 180 лярдов финансирования, которые в приват влиты (т.е. взяты у украинцев из кармана, чтобы тем же украинцам эти деньги под проценты уже раздавать)?
допустим, 20% годовых, на сумме 180 народных лярдов - 36 лярдов % за год с нихрена.
ИМХО. это ж пипец шоколадные схему замутили, а народ за лохов держат...
может поэтому шлапак и сбежал из привата, потому что ссыкотно в таких схемах участвовать.
если мое предположение правда - шоколадные ростовом после таких схем не отделаются...
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нафига тогда флудить ниочем?
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нафига тогда флудить неочем
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давно банк бабло беспроцентно в пользование раздавал?
а узнать условия, в общем-то, не проблема.
если это так принципиально...
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не говори, что мне делать - я не скажу, куда тебе идти, мразь!
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тогда бабло не бралось из бюджета, чтобы обратно украинцам даваться под %
и не кричалось по всем каналам по телеку, что это бабло у вас украинцев, из кармана берутся для того, чтобы долги бени погасить.
это ж абсурд. деньги берутся для того, чтобы их через банк кинуть опять народу, и на этом заработать.
блин, неужели не понятно, что конкретно меня напрягает?
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куда бабло делось то?
а пропаганда соловьем поет, что это нарот рассчитывается за долги бени.
тануда-тануда...
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"Мы объявляем всеобщую мобилизацию и инициируем создание штабов совместных действий... По закону, этому парламенту осталось управлять страной еще два года. У нас нет на это времени! Игра в наперстки с украинским народом должна закончиться!" - заявил он.
По словам политика, власти давали уже несколько шансов на обещанные реформы и изменения.
"Обещания остались только обещаниями... Мы должны объединиться, сплотиться и вместе снести эту проворовавшуюся олигархическую власть!" - рассказал Саакашвили.
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"Мы объявляем всеобщую мобилизацию и инициируем создание штабов совместных действий... По закону, этому парламенту осталось управлять страной еще два года. У нас нет на это времени! Игра в наперстки с украинским народом должна закончиться!" - заявил он.
По словам политика, власти давали уже несколько шансов на обещанные реформы и изменения.
"Обещания остались только обещаниями... Мы должны объединиться, сплотиться и вместе снести эту проворовавшуюся олигархическую власть!" - рассказал Саакашвили.
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