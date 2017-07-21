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Все про:Сирия (2480) США (13002) Асад (214) Трамп (1261)

 США хотели бы увидеть отставку Асада в какой-то момент, это будет желательным результатом для нас, – советник Трампа

сирия асад

Соединенные Штаты не настаивают на немедленной отставке президента Сирии Башара Асада как части усилий для политического урегулирования шестилетней гражданской войны в этой стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом 20 июля заявил советник президента США Дональда Трампа Том Боссерт.

"Я не думаю, что для нас важно сказать, что сначала Асад должен уйти", - сказал советник Трампа на форуме по вопросам безопасности в городе Аспен в штате Колорадо.

"Соединенные Штаты все равно хотели бы увидеть отставку Асада в какой-то момент, это будет желательным результатом для нас", - добавил Боссерт.

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Позиция Белого дома по сирийскому вопросу значительно изменилась со времени, когда Трамп сменил на президентском посту Барака Обаму. Предшественник Трампа настаивал, что любое политическое урегулирование в Сирии должно предусматривать отстранение Асада от власти.

Другие западные государства также смягчили свое отношение к сирийскому режиму. В частности, Франция во главе с недавно избранным президентом Эммануэлем Макроном считает, что прекращение деятельности Асада не является предпосылкой для достижения мирного соглашения в Сирии.
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Тобто Асад вже взагалі ніхто-там все хУЙЛО за нього вирішує.
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отставка будет по иракскому или ливийскому варианту?
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Я же вам говорил, что Сирия станет обменом. отдал трамп сирию хуйлу. Украину он не собирается сливать. что там Сирия защищает? кого? а вот Украина защищает Европу.
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Асад - международно-признанный!!! преступник, развязавший войну против собственного народа самыми бесчеловечными методами, в том числе и с помощью российского химического оружия. Любое покровительство убийце бессмысленно (народ Сирии не простит ему убийств) и чревато последствиями.
Вот эти все многоходовочки от Вовочки это всего лишь одна много ходов очка. И нам всем надо понимать это правильно.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША хотели бы увидеть отставку Асада в какой-то момент, это будет желательным результатом для нас, – советник Трампа
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