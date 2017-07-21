 США хотели бы увидеть отставку Асада в какой-то момент, это будет желательным результатом для нас, – советник Трампа

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом 20 июля заявил советник президента США Дональда Трампа Том Боссерт.
"Я не думаю, что для нас важно сказать, что сначала Асад должен уйти", - сказал советник Трампа на форуме по вопросам безопасности в городе Аспен в штате Колорадо.
"Соединенные Штаты все равно хотели бы увидеть отставку Асада в какой-то момент, это будет желательным результатом для нас", - добавил Боссерт.
Позиция Белого дома по сирийскому вопросу значительно изменилась со времени, когда Трамп сменил на президентском посту Барака Обаму. Предшественник Трампа настаивал, что любое политическое урегулирование в Сирии должно предусматривать отстранение Асада от власти.
Другие западные государства также смягчили свое отношение к сирийскому режиму. В частности, Франция во главе с недавно избранным президентом Эммануэлем Макроном считает, что прекращение деятельности Асада не является предпосылкой для достижения мирного соглашения в Сирии.
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Вот эти все многоходовочки от Вовочки это всего лишь одна много ходов очка. И нам всем надо понимать это правильно.
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