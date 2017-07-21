 Предстоящие учения "Запад-2017" могут быть использованы для начала агрессии не только против Украины, но других стран Европы, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице Facebook.
"Украина и мир имеет общее видение возможных перспектив проведения учений ВС РФ. Предстоящие учения "Запад - 2017" чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией", - написал Полторак.
Также министр обороны добавил, что Украина будет адекватно реагировать на проведение учений.
Напомним, "Запад-2017" - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, которые пройдут с 14 по 20 сентября. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
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МН17 неудачная провокация
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