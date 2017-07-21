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 Предстоящие учения "Запад-2017" могут быть использованы для начала агрессии не только против Украины, но других стран Европы, - Полторак

полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак выразил обеспокоенность по поводу проведения на территории Беларуси российско-белорусских военных учений "Запад - 2017".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице Facebook.

"Украина и мир имеет общее видение возможных перспектив проведения учений ВС РФ. Предстоящие учения "Запад - 2017" чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией", - написал Полторак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ходжес об учениях "Запад-2017": Ввоз/вывоз военной техники РФ в Беларусь будет внимательно отслеживаться. Есть обеспокоенность, что это "троянский конь"

Также министр обороны добавил, что Украина будет адекватно реагировать на проведение учений.

Напомним, "Запад-2017" - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, которые пройдут с 14 по 20 сентября. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
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Хтось за це фото непогано заплатив. А хтось ще заплатить.
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какое у Марины Анатольевны счастливое лицо
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LIKE от "Украинского выбора" и "Опоблока" проверь карточку денюжка должна капнуть !
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Бацька ещё бульбой подкармливает эту свинью,а она скоро всю Белорусь обосрёт
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Звичайно ні- та Великій Брудній Політиці на це начхати.
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Польша на Беларусь, Лихтенштейн на Китай.
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Троянская свыня??? Троянскоая пэця? Троянская пуципэця?
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Тепер у гібридній війні не лише рашка вміє воювати- хай тепер хУЙЛО спробує відмитися.
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Оо..братан после удачных бдений на фэйсбуке..Ромаха..тебе зачет..мало кто умеет готовиться к земле..
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Вывод. Пора поднимать тарифы. Бо сами знаете кто сами знаете что сделает
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Когда банк Югра рухнул. Пилите шура,пилитеПредстоящие учения "Запад-2017" могут быть использованы для начала агрессии не только против Украины, но других стран Европы, - Полторак - Цензор.НЕТ 2120
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А до этого не было шоле, что пилить пришлось?
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Да успокойся ты дамбасянин! Что друга аПаЛчЕнЦа завалили ?
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Уже всем известно, что кремлядское ху#ло ежегодно старается побольнее уколоть Украину именно к нашим государственным праздникам - День конституции и День независимости.
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Підготовка до Мінську 3++. Цей "міністр" має подати у відставку разом з "не верховним" . Бовтуни і статисти....
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Тоесть у Русских внезапность не приветствуется - типа объявят, потом скучкуются и так сгрохотом свиньей в атаку - видимо это основной повод бояться русских, ужас просто какойто.
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наш генералітет в тактично-стратегічному плані застряг в сімдесятих роках минулого століття, ще доцих пір мислять категоріями "ввод механізірованих корпусов в прорив глубоко ешелонірованой оборони протівніка". а на дворі вже двадцять перше століття, і способи ведення війн кардинально змінилось.
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встречая Лукашенко , готовимся к войне - такие качели в голове у Полторака
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредстоящие учения "Запад-2017" могут быть использованы для начала агрессии не только против Украины, но других стран Европы, - Полторак
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