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 Политика Украины
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Все про:Крым (20172) оккупация (7145)

 В Севастополе таможенники арестовали яхту украинца

кирилл рпц яхта

Сотрудники подконтрольной Кремлю Севастопольской таможни задержали яхту гражданина Украины за "несоблюдение сроков временного ввоза судна".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом накануне, 20 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

"Гражданин Украины нарушил установленные таможенным органом сроки временного ввоза, вследствие чего моторная яхта, зарегистрированная в иностранном государстве (Республика Сьерра-Леоне), задержана Севастопольской таможней. Моторная яхта построена в 1967 году. Длина яхты составляет 13 метров", - говорится в сообщении.

Таможенники возбудили дело по ч. 1 ст. 16.18 КоАП Росии - "Невывоз с таможенной территории Таможенного союза физическими лицами временно ввезенных товаров и (или) транспортных средств в установленные сроки временного ввоза". Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей (630 - 840 грн, - КР) и конфискацию судна.

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Сотрудники таможни проводят административное расследование, добавили в российском ведомстве.
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а может он его так продать хотел? Забубенит иск за незаконный захват судна на территории Украины пиратами.
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Нужно было сразу в Сомали плыть,если яхта надоела,хотя на фото обычный катер
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это фото не того, что захватили рашиские пираты.
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Правильно не судОходным, а судНОходным. От слова судНО - "Уточка", ночной горшок.
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Вот Салгир - это река
Широка и глубока
А по ней, как пароходы
Плывут Крысмские отходы
Мусорник -авианосец
Глубже речку сделать просит
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Привет!
Так отож. Как твом там? Моя меня припахала по дому..
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у меня только один вопрос как к человеку - вы их собираетесь гнать
из Украины или всех все устраивает?
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Если есть ради чего постараться, то не грех и перестараться.Тут ОБСЕшник, реально конченные. Развоняются на весь мир. Где слова каратели, палачи, разжигатели войны... и т д, будут идти без предлогов и знаков препинания весь текст.
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2 суток - 9.
18 надо делать - за одного нашего погибшего 2 казломордых.
что скажешь, военный?
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Бо в Україні її теж, скорше за все, арештували б... по іншим справам
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не вангуй зря. Это фото "этой" яхты. А то ты там про "источники" лайкал.
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на фото то, что захватила рашка.

моторная яхта, зарегистрированная в иностранном государстве (Республика Сьерра-Леоне), задержана Севастопольской таможней. Моторная яхта построена в 1967 году. Длина яхты составляет 13 метров", - говорится в сообщении.Источник:https://censor.net.ua/n448624

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ну раз сказать нечего, зачем пишешь?
Дальше попытайся проявить мозговую активность и сделать правильные выводы.
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у прастого учителя или врача гарячо паддерживающяга рузкий мир асвабадители взяли яхту в дар...
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У украинцев есть яхты???? Они есть у приплода партийнокомсомольского актива..., жидовской направленнлости...по Торе..а посему глубоко насрать...что ашкеназ забрал лодку у сефарда..или наоборот..короче пох
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И видится мне что заплава эта принадлежала кому то из деятелей, которым дорога на Нэньку заказана...вот и не переприходовался....Если приписка по Крыму - к туркам не сходишь...Отняли короче....Зато биндеровцам и правосекам не досталась
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Похоже, что так и есть. Но все равно арест незаконньій.
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Воно всім пох.. Але законність в Криму відновлять. Кацапський суд там не визнаємо.
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Звичайно,Україна може заявити протест,але і особливо МЗС за цього "клієнта Миротворця" "жопу рвати" не варто ))
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Наповнять..пощитай скока будет пол литра мочевого пузыря, на 30млн населения
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Никогда не отдыхайте в Крыму! Случай у моря с моим родственником... http://sevastopal.info/2017/07/02/otgih_v_krimu/
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в стиле пидарахи. Ну в следующий раз будет на военном только в порт заплывать.
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Якесь мурло вирішило що йому все пох..і отримав відповідь!!)))
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ну, вот тут как раз смешанное чувство еврейской мамы, как-то так...

- Что такое - смешанное чувство еврейской мамы?
- Ее сын "голубой", но таки встречается с врачом
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Що ви там всяку єрунду слухаєте ? Самий звичайний процес оформлення (свого роду розмитнення) Я так років 20 тому ,машину продавав в Ставрополь ,туди поїхала по дорученню ,там оформили фальш-конфіскацію і автоматично продали її новому власнику .Мені навіть номера не переправили з неї ,так і висять до тепер на мені. Пробував якось тут зняти ,то відмахнілись від мене .Скоріш за все і цей наш українець так ,чи подібно зробив.Оформили як конфіскат ,а там сам же і викупив ,бо розтаможка виявилась би у рази дорожче .або навіть і не можлива .от і роблять як можуть ,а ще народ дураками роблять.
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А нехрен гражданину Украины заходить в закрытые Украиной порты. Впрочем владелец яхты, приписанной к Сьера Леоне, это не простой яхтсмен, а какая-то олигархическая мразь. Так ему и надо.
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якись рагуль -недоолігарх рєшил "загулять" на ЮБК..На Ніццу "бабла" не хватіло...

але кримські жлоби "крутіші" )))
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