 В Севастополе таможенники арестовали яхту украинца

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом накануне, 20 июля, сообщила пресс-служба ведомства.
"Гражданин Украины нарушил установленные таможенным органом сроки временного ввоза, вследствие чего моторная яхта, зарегистрированная в иностранном государстве (Республика Сьерра-Леоне), задержана Севастопольской таможней. Моторная яхта построена в 1967 году. Длина яхты составляет 13 метров", - говорится в сообщении.
Таможенники возбудили дело по ч. 1 ст. 16.18 КоАП Росии - "Невывоз с таможенной территории Таможенного союза физическими лицами временно ввезенных товаров и (или) транспортных средств в установленные сроки временного ввоза". Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей (630 - 840 грн, - КР) и конфискацию судна.
Сотрудники таможни проводят административное расследование, добавили в российском ведомстве.
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Широка и глубока
А по ней, как пароходы
Плывут Крысмские отходы
Мусорник -авианосец
Глубже речку сделать просит
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Так отож. Как твом там? Моя меня припахала по дому..
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из Украины или всех все устраивает?
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18 надо делать - за одного нашего погибшего 2 казломордых.
что скажешь, военный?
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моторная яхта, зарегистрированная в иностранном государстве (Республика Сьерра-Леоне), задержана Севастопольской таможней. Моторная яхта построена в 1967 году. Длина яхты составляет 13 метров", - говорится в сообщении.Источник:https://censor.net.ua/n448624
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Дальше попытайся проявить мозговую активность и сделать правильные выводы.
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- Что такое - смешанное чувство еврейской мамы?
- Ее сын "голубой", но таки встречается с врачом
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але кримські жлоби "крутіші" )))
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