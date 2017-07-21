 Прокуратура отказалась от просмотра в суде видео с Поляковым

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
21 июля Соломенский суд избирает меру пресечения для Полякова. САП сообщила, что будет ходатайствовать о просмотре видеоматериалов. По словам прокуроров, эти материалы и так опубликованы и доступны каждому.
В то же время, диск с видео приложен к ходатайству. Сам Поляков и его адвокаты настаивали на просмотре видео. "На основании этого видео уже месяц поносят мое имя как народного депутата", - сказал Поляков.
Судья Тарас Оксюта ходатайство защиты Полякова о просмотре видео отклонил. В суд также пришли нардепы Павел Пинзеник и Федор Бендюженко.
21 июля Соломенский сул избирает меру пресечения для Полякова. САП требует 500 тыс. грн залога, а также ряд ограничений подозреваемого в передвижении и общении на период следствия.
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