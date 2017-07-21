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 Политика Украины
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 Прокуратура отказалась от просмотра в суде видео с Поляковым

Специализированная антикоррупционная прокуратура отказалась от просмотра видео в судебном заседании по избранию меры пресечения для нардепа Максима Полякова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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21 июля Соломенский суд избирает меру пресечения для Полякова. САП сообщила, что будет ходатайствовать о просмотре видеоматериалов. По словам прокуроров, эти материалы и так опубликованы и доступны каждому.

В то же время, диск с видео приложен к ходатайству. Сам Поляков и его адвокаты настаивали на просмотре видео. "На основании этого видео уже месяц поносят мое имя как народного депутата", - сказал Поляков.

Судья Тарас Оксюта ходатайство защиты Полякова о просмотре видео отклонил. В суд также пришли нардепы Павел Пинзеник и Федор Бендюженко.

21 июля Соломенский сул избирает меру пресечения для Полякова. САП требует 500 тыс. грн залога, а также ряд ограничений подозреваемого в передвижении и общении на период следствия.

Прокуратура отказалась от просмотра в суде видео с Поляковым 01
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Цікавить лише результат, а не адвокатські "ігрища".
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Они имитаторы активности. Но меня пугает совсем другое......сын прислал ссылку https://www.youtube.com/watch?v=CpV16BQfbrQ
очень активно сейчас разгоняемую по различным форумам новостных сайтов.
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эти игрища и есть результат. другого результата не будет.
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Звичайно, шо докази повинні бути розглянуті та по ним проведена експертиза. Кожна людина має право на адвоката, а той, хто відкидає можливість захисту адвокатом є тоталітарною людиною.
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