 Российские наемники на Донбассе осуществляют грабеж населения и незаконные аресты граждан, - разведка

"На фоне обнищания населения временно оккупированной территории Донецкой области, роста уровня безработицы, частичного или полного прекращения социальных выплат, российским оккупационным командованием увеличено денежное обеспечение рядового состава соединений и частей 1 АК (Донецк) ВС РФ на две тысячи российских рублей. Таким образом, противник пытается решить проблему комплектования подразделений за счет местного населения и русских наемников, а также уменьшить количество дезертиров", - сказано в сообщении.

Также известно, что за последние две недели на временно оккупированной территории Луганской области во время так называемых "профилактических мероприятий, направленных на противодействие терроризму", отмечены многочисленные случаи нарушения прав и свобод граждан.