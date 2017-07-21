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 Политика Украины
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 Российские наемники на Донбассе осуществляют грабеж населения и незаконные аресты граждан, - разведка

разведка

Боевики под видом изъятия вещдоков отнимают у людей золото и валюту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Главного управления разведки МО.

"На фоне обнищания населения временно оккупированной территории Донецкой области, роста уровня безработицы, частичного или полного прекращения социальных выплат, российским оккупационным командованием увеличено денежное обеспечение рядового состава соединений и частей 1 АК (Донецк) ВС РФ на две тысячи российских рублей. Таким образом, противник пытается решить проблему комплектования подразделений за счет местного населения и русских наемников, а также уменьшить количество дезертиров", - сказано в сообщении.

Также известно, что за последние две недели на временно оккупированной территории Луганской области во время так называемых "профилактических мероприятий, направленных на противодействие терроризму", отмечены многочисленные случаи нарушения прав и свобод граждан.

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"В частности, под видом обысков помещений местных жителей, которые проводятся сотрудниками "правоохранительных органов ЛНР" во взаимодействии с представителями ФСБ РФ, осуществляются безосновательные аресты граждан и откровенные грабежи путем изъятия "вещественных доказательств" - валютных денежных сбережений, ювелирных изделий, документов на право собственности", - сообщает разведка.


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ТАК ЭТОШ ХУЙЛОПРИДИ ХАЧУПЕНСИЮ В ЖИЗНЬ ПРЕТВОРЯЮТ ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ СОВКОСКОТОЖИТЕЛЕЙ ДАМБАСА. НЕ МЕШАЙТЕ ИМ НАСЛАЖДАТЬСЯ МАЗОХИТСТКИМ КАЙФОМ.
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разведка: власти Украины продолжают законный грабёж населения.
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Дело всё в законах. Приняли бы закон что каждого кого остановили облагают налогом в 100% от того что есть на кармане всё бы было законно.
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Жители всекормящего даунбаса должны быть довольны и прыгать от счастья, ведь это не какие нибудь бандеровцы а родные долгожданные соплеменники, да пусть до трусов раздевают зато мы дома в крепком соитии с руським миром!
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Ничего удивительного в этом нет. Российские наемники специально приехали сюда, чтобы грабить, убивать и ведут себя как все оккупанты. Когда все ценности будут отняты, все будет разрушено и Донбасс станет непригодным для проживания, они покинут его и снова нападут на кого-нибудь, например, на Польшу или Румынию.
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ближе всего остальная часть Украины.Ни в Польшу, ни в Румынию никто не сунется, бо там быстро киши пустят
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Польша уже далеко не слабачок. И не имеет общей границы с говном - из Калининграда сильно не понаступаешь, а флот рашки даже на парадах обосирается.
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То всьо мєлочі жізні. Зато своі, рускаязичниє, а не біндери.
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Их истории Российской империи. Указ российского царя-освободителя Александра-2 в начале своего правления;

" Освободить поголовье крепостных крестьян с половины имеющегося поголовья до одной трети.
Оставшееся поголовье крепостных объеденить с холопами в одно сословие "


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Так ведь местные жители и звали их для грабежей. Чего теперь плакать.
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мало того что грабить почти нечего то переключаются на соседей и родственников
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да там все стремно......вчерашний разговор в Горловке - Наташа а ты незнаеш Татьяна за Украину????????? ....... пауза..., Ну незнаю . Она мне никто а тебе свекруха тебе лучше знать занавес
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Видно, "дастала" невестку "свекруха".... Да так, что та, по-видимому, решила "поиграть в Павлика Морозова"...
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Видно, "дастала" невестку "свекруха".... Да так, что та, по-видимому, решила "поиграть в Павлика Морозова"...
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население даунбаса\лугандона заслужило на подвал всем.
да да казламордые - , а шо думали по тихарю сольется? - через тюрьму и страдания....
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Новости из Дурдома.
Премьер Дурдома Медведев побывал в Новгороде. Там он принял участие в выездном заседании президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному сотрудничеству.
Медведеву были продемонстрированы российские инновации:
1. "Инновационный российский робот" (на самом деле - игрушка LEGO для детей 10+ лет)
Российские наемники на Донбассе осуществляют грабеж населения и незаконные аресты граждан, - разведка - Цензор.НЕТ 2126

2. "Российские наноквадрокоптеры" (на самом деле - китайские детские игрушки)
Российские наемники на Донбассе осуществляют грабеж населения и незаконные аресты граждан, - разведка - Цензор.НЕТ 8368
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"Русский мир" в усій красі і з усіма принадами!!!)))
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наши птенцы авякова от смердячих кацапоф в этом тоже далеко не ушли...
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у нас русская мразь в первые же дни вынесла ювелирки и банки, потом автосалоны (и что-то мы не видели новых авто на наших улицах!). Потом и до супермаркетов типа МЕТРО и Эпика добрались.

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«Я ставлю пряме питання: «Чи приносив коли-небудь окупант, чужинець, добро поневоленому народу?»… Ніколи! Він приходить для визиску, для насильства і грабунку…».
(Симон Петлюра).
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Лучше бы разведке разведывать когда орки будут пытаться наступать, а не заниматься сбором сплетен и читать сводки ментов .
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