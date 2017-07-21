 Российские наемники на Донбассе осуществляют грабеж населения и незаконные аресты граждан, - разведка

"На фоне обнищания населения временно оккупированной территории Донецкой области, роста уровня безработицы, частичного или полного прекращения социальных выплат, российским оккупационным командованием увеличено денежное обеспечение рядового состава соединений и частей 1 АК (Донецк) ВС РФ на две тысячи российских рублей. Таким образом, противник пытается решить проблему комплектования подразделений за счет местного населения и русских наемников, а также уменьшить количество дезертиров", - сказано в сообщении.
Также известно, что за последние две недели на временно оккупированной территории Луганской области во время так называемых "профилактических мероприятий, направленных на противодействие терроризму", отмечены многочисленные случаи нарушения прав и свобод граждан.
"В частности, под видом обысков помещений местных жителей, которые проводятся сотрудниками "правоохранительных органов ЛНР" во взаимодействии с представителями ФСБ РФ, осуществляются безосновательные аресты граждан и откровенные грабежи путем изъятия "вещественных доказательств" - валютных денежных сбережений, ювелирных изделий, документов на право собственности", - сообщает разведка.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
" Освободить поголовье крепостных крестьян с половины имеющегося поголовья до одной трети.
Оставшееся поголовье крепостных объеденить с холопами в одно сословие "
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
да да казламордые - , а шо думали по тихарю сольется? - через тюрьму и страдания....
Ответить
Премьер Дурдома Медведев побывал в Новгороде. Там он принял участие в выездном заседании президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному сотрудничеству.
Медведеву были продемонстрированы российские инновации:
1. "Инновационный российский робот" (на самом деле - игрушка LEGO для детей 10+ лет)
2. "Российские наноквадрокоптеры" (на самом деле - китайские детские игрушки)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
(Симон Петлюра).
Ответить
Ответить
Ответить