 Украина обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой выдать террориста Погодина, - Сарган

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой передать нам одного из главарей "ДНР" Вадима Погодина, который в 2014 году в Донецке зверски убил несовершеннолетнего Степана Чубенко", - процитировала она слова заместителя Генерального прокурора Украины Евгения Енина.
Она подчеркнула, что обращение за выдачей Погодина не будет означать признание оккупированного Крыма российским.
"В.Погодин был задержан и содержится на временно оккупированной территории АР Крым. Всем любителям измены сразу говорю: это не признание Крыма русским; международные конвенции и практика судов наднациональной юрисдикции свидетельствуют об обязанности государств осуществлять правовое сотрудничество даже если они находятся в состоянии войны и оккупируют части своих территорий; и так, мы будем делать все возможное, чтобы преступники несли предусмотренное законом наказание, даже если они скрываются на временно оккупированной территории", - написала она.
"Господа российские прокуроры! Если у вас еще есть хоть какие-то остатки совести и чести, не покрывайте убийцу ребенка! В.Погодин должен предстать перед судом и понести законное наказание за особо тяжкое преступление", - резюмировала Сарган.
Погодин обвиняется в ряде тяжелых преступлений: пытки украинских пленных и убийство 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко. Летом 2014 боевики Погодина ссадили парня с поезда за ленточку цвета украинского флага и подвергли пыткам. По приказу Погодина, его подчиненные Михаил Сухомлинов и Юрий Москалев вывезли мальчика в село под Донецком, и там Погодин приказал убить юношу - стреляли в Степана сам Погодин и Сухомлинов. После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым, где и был задержан по запросу Интерпола.
8 мая 2016 года Степан Чубенко удостоен волонтерской народной награды - "Народный герой Украины. 28 июня 2017 Президент Украины Петр Порошенко наградил Чубенко орденом "За мужество" III степени (посмертно).
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Кацапы все-таки совсем конченные недочеловеки.
Пусть тот вчерашний пидор-актеришка матери этого ребенка расскажет про примирение, чмо
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К стране-агрессору...
Сотрудничество, мля...
Забудьте, забудьте, что есть война. Нет ее! И никогда не было. Шоколадный пэдро сделал все, чтобы россию никогда не смогли привлечь к ответственности. Войны нет. А перемирие есть. Хлебное. А то, что гибнут наши солдаты на войне, которой нет, так это от комбайнов наших торговых партнеров так опилки летят. Сами виноваты, что подлезли.
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его не тербовать на выдачу от страны агрессора нужно, а убить молнией.
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П.с. ваще уже остатки совести и чести потеряли.
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