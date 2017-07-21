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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой выдать террориста Погодина, - Сарган

погодин

Генеральная прокуратура Украины направила обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой выдать одного из главарей "ДНР" Вадима Погодина, который в 2014 году зверски убил под Донецком несовершеннолетнего Степана Чубенко.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой передать нам одного из главарей "ДНР" Вадима Погодина, который в 2014 году в Донецке зверски убил несовершеннолетнего Степана Чубенко", - процитировала она слова заместителя Генерального прокурора Украины Евгения Енина.

Она подчеркнула, что обращение за выдачей Погодина не будет означать признание оккупированного Крыма российским.

"В.Погодин был задержан и содержится на временно оккупированной территории АР Крым. Всем любителям измены сразу говорю: это не признание Крыма русским; международные конвенции и практика судов наднациональной юрисдикции свидетельствуют об обязанности государств осуществлять правовое сотрудничество даже если они находятся в состоянии войны и оккупируют части своих территорий; и так, мы будем делать все возможное, чтобы преступники несли предусмотренное законом наказание, даже если они скрываются на временно оккупированной территории", - написала она.

"Господа российские прокуроры! Если у вас еще есть хоть какие-то остатки совести и чести, не покрывайте убийцу ребенка! В.Погодин должен предстать перед судом и понести законное наказание за особо тяжкое преступление", - резюмировала Сарган.

Погодин обвиняется в ряде тяжелых преступлений: пытки украинских пленных и убийство 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко. Летом 2014 боевики Погодина ссадили парня с поезда за ленточку цвета украинского флага и подвергли пыткам. По приказу Погодина, его подчиненные Михаил Сухомлинов и Юрий Москалев вывезли мальчика в село под Донецком, и там Погодин приказал убить юношу - стреляли в Степана сам Погодин и Сухомлинов. После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым, где и был задержан по запросу Интерпола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боевиков истерика: РФ готовится выдать по линии Интерпола террориста Погодина, причастного к жестокому убийству 17-летнего футболиста-патриота Чубенко, - InformNapalm. ДОКУМЕНТ

8 мая 2016 года Степан Чубенко удостоен волонтерской народной награды - "Народный герой Украины. 28 июня 2017 Президент Украины Петр Порошенко наградил Чубенко орденом "За мужество" III степени (посмертно).
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хоть какие-то остатки совести и чести... у кого? У кацапов? Они там че курят?
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а зачем в юриспруденции такие термины как совесть и честь?
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у нас все политика... а когда у нас появится юриспруденция, медицина, образование и т.д. ?
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це таке своєрідне "визнання", що кацапи "не агресори", що "їх тут немає (згадую Туку)", бо тільки в химерному сні може примаритись відправити прохання (?!) до ворога видати службовця цього самого ворога (?!!)
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Відповідь тобі- у тексті самої новини. Читай та насолоджуйся.
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Бля, про зарезанного чувака в Донецке помню, про вспоротые животы рыбакуз а украинский флаг помню, про привязывание женщины к столбу помню, но это как-то прошло мимо меня...
Кацапы все-таки совсем конченные недочеловеки.
Пусть тот вчерашний пидор-актеришка матери этого ребенка расскажет про примирение, чмо
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Вы пропустили , было про 16-летнего мальчишку , убитого росфашистами , Украина обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой выдать террориста Погодина, - Сарган - Цензор.НЕТ 7911
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Обращение...
К стране-агрессору...
Сотрудничество, мля...

Забудьте, забудьте, что есть война. Нет ее! И никогда не было. Шоколадный пэдро сделал все, чтобы россию никогда не смогли привлечь к ответственности. Войны нет. А перемирие есть. Хлебное. А то, что гибнут наши солдаты на войне, которой нет, так это от комбайнов наших торговых партнеров так опилки летят. Сами виноваты, что подлезли.
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А есть прецеденты выдачи из Украины в Россию по заведенным в России уголовным делам?
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Ой блин , оставьте , очередной ватник прикидывается идиотом .
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цирк с конями....
его не тербовать на выдачу от страны агрессора нужно, а убить молнией.
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Видео-челобитную царю, такую как его холопы снимают, с главным прокурором на коленях снимите и пошлите хуйлу, тогда возможно выдадут.

П.с. ваще уже остатки совести и чести потеряли.
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Украина еще в 14 году вышла из всех договоренностей - а теперь, мля запросы шлет - гениально просто.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой выдать террориста Погодина, - Сарган
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