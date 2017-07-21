 "Ко мне присоединились несколько молодых людей. Им было лет по двадцать", - ветеран СБУ о задержании убийцы Сергея Олийныка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, ветеран СБУ, который участвовал в задержании убийцы воина АТО Сергея Олийныка, рассказал о подробностях задержания злоумышленника.
По его словам, когда человек, который набросился на Олийныка с ножом, стал убегать, он последовал за ним.
"Ко мне присоединились несколько молодых людей. Им было лет по двадцать. Одна из них - совсем молодая девушка в розовом комбинезоне. И два парня. Я посмотрел на этот розовый комбинезон, посмотрел рядом на двух молодых мальчишек, сразу оценил опасность, что чуть один из них дернется, тот просто его насадит на нож и говорю: "Близко не подходим, вызываем полицию и сопровождаем убийцу", - сказа Александр.
По его словам, он все время старался не потерять из виду убийцу и вместе с тем, поймать его так, чтобы никто не пострадал.
С приездом полиции также пришлось помогать правоохранителям.
"Они не особо понимали, как действовать. Увидев, что двери закрыты на домофон, стали говорить, что надо вызвать МЧС. Девушку с аптечкой я отправил оказывать помощь Сергею (я не знал, что он убит). Парню объяснил, что, если ждать МЧС, то преступник через час будет в Борисполе и что надо действовать. Если он попадает в Борисполь, то все, дело станет глухарем. Я спросил женщину, которая стояла неподалеку, проходной ли двор? Она соврала, что нет, - продолжает Александр Васильевич. - Но нам повезло зайти в подъезд, поскольку туда зашел кто-то из жильцов. Я вместе с патрульным сначала зашел в третью квартиру и предъявляя удостоверение ветерана СБУ, а также фотографию с телефона стал спрашивать, кто на фото. Хозяйка показала на квартиру напротив, мы стали стучаться в дверь квартиры", - говорит он.
Ветеран СБУ сообщил, что при себе не имел оружия.
"Если бы было (оружие, - ред), то разве я стал бы ждать наряд. Я делал все, чтобы не упустить его. Наконец, прибыла подмога. Зашло несколько, я так понял, руководителей и группа захвата,и я сказал, что преступник живет в этой квартире, что там вещдоки, чтоб обращались осторожно, что сейчас он прячется у черного входа, - рассказал он. - Многие вещи им приходилось объяснять. Я в этой ситуации понял, что реформируя правоохранителей, нельзя было зачищать всех профессионалов, опытных людей".
Напомним, ветеран Сергей Олийнык был убит в сквере около Золотых ворот после того, как он заступился за своего сына.
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ЭТУ СУКУ ШО СБРЕХАЛА,ЗАПЕНИТЬ !!!
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