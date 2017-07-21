 Ходжес об учениях "Запад-2017": Ввоз/вывоз военной техники РФ в Беларусь будет внимательно отслеживаться. Есть обеспокоенность, что это "троянский конь"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил командующий силами армии США в Европе Бен Ходжес, сообщает Reuters.
Ходжес подчеркнул, что союзники будут внимательно следить за военной техникой, которая будет ввезена в Беларусь для участия в военных учениях Запад-2017, и за тем, как ее вывезут обратно в Россию.
"Люди обеспокоены, что это "троянский конь ". Они говорят: "Мы просто проводим учения", а затем внезапно они переместили куда-то всех этих людей и технику", - сказал он.
По его словам, большая открытость Москвы относительно масштабов ее военных учений помогла бы успокоить страны Восточной Европы.
Ходжес сказал, что Соединенные Штаты и их союзники были очень открыты в вопросе военных учений в Восточной Европе, в которых участвовало до 40 тысяч военнослужащих.
Напомним, "Запад-2017" - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, которые пройдут с 14 по 20 сентября. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
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Если ты про НИСЭПИ, то это рузкемирная конторка.
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а НАТО и Украина должны будут подыграть ему, заявив совместный протест против агрессивного мероприятия
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От Лукашенки уже ничего не зависит .
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)(уйло утверил основы государственной политики в области военно-морской деятельности.
Согласно сему документу, до 2030 года РФ должна иметь второй в мире флот.
Если честно, то я искренне желаю кацапам не только выполнить, но и перевыполнить эту "политику". Для этого им потребуется каждые полтора года спускать на воду новый авианосец. Причем не такой, как угарный "Кузя", а настоящий. Это не считая других кораблей. И это при том, что США и Китай всё это время не будут строить кораблей, а только куи пинать.
Был такой СССР. Тоже хотел иметь второй в мире флот. Хотел, хотел... да и подох.
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да да, и фамилии этих людей мы тоже знаем (Лукашенко А., Лукашенко Н., Лукашенко В. и т.д.)
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И имена этих людей Саша ,Дима , Витя ,Коля.
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Мириться я не буду. Не время"
Автор: Роман Доникканал24
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