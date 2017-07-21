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Все про:Беларусь (2641) НАТО (5638) Россия (71481) США (13002) учения (1855) Ходжес (28)

 Ходжес об учениях "Запад-2017": Ввоз/вывоз военной техники РФ в Беларусь будет внимательно отслеживаться. Есть обеспокоенность, что это "троянский конь"

беларусь учения 2017 запад

Союзники США по НАТО в Восточной Европе и Украина обеспокоены тем, что военные учения России в сентябре могут быть "троянским конем" для поставки военной техники в Беларусь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил командующий силами армии США в Европе Бен Ходжес, сообщает Reuters.

Ходжес подчеркнул, что союзники будут внимательно следить за военной техникой, которая будет ввезена в Беларусь для участия в военных учениях Запад-2017, и за тем, как ее вывезут обратно в Россию.

"Люди обеспокоены, что это "троянский конь ". Они говорят: "Мы просто проводим учения", а затем внезапно они переместили куда-то всех этих людей и технику", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг настаивает на допуске наблюдателей НАТО к российско-белорусским учениям "Запад-2017"
По его словам, большая открытость Москвы относительно масштабов ее военных учений помогла бы успокоить страны Восточной Европы.

Ходжес сказал, что Соединенные Штаты и их союзники были очень открыты в вопросе военных учений в Восточной Европе, в которых участвовало до 40 тысяч военнослужащих.

Напомним, "Запад-2017" - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, которые пройдут с 14 по 20 сентября. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
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Белорусы, смотрите осторожнее с }{уйлом, а то будет вам "Минск наш".
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Русскоязычный - белорусам похер кто рулит.... - идентификация нации у большинства уже потеряна... Читал опросы белоруской оппозиции...
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я бы не согласился с вами, там всё таки намного больше нормальных людей по сравнению со "страной лаптевых"
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Русскоязычный - больше конечно - гены, есть гены..., но местный русифицированный Лукашенко - Янукович вдолбил их в рузьке мир... Язык потерян почти полностью, история - совок, оккупация Крыма большинством поддержана... - сопротивляются единицы...
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какие еще "опросы оппозиции". У нас нет давно "центов соцопросов оппозиции" - все негосударственные социологические институты закрыли, за соц опрос без разрешения будет очень плохо. На беларуском языке разговаривает в 2009 году 23%, в 1999 - 37%. История - не совок, государственность отсчитываем с Полоцкого княжества. Есть несколько ватных историков, но они не делают погоды.

Если ты про НИСЭПИ, то это рузкемирная конторка.
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trtyrtyrtyr trtrytrytry - у вас есть оппозиция представленная в социальных сетях например: Белорусский партизан‏ @belpartisan или РБ головного мозга‏ @belamova с довольно большой аудиторией...(речь не о лидере). Вот кто то из них месяца 2 назад выложил (кажется на Радио Свободы.... - не уверен), большую статью с цифирами... Опросы есть кому проводить - зачем официоз...? По языку - сейчас юзают где то 5%... (тоже от туда)...
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Дружище. ну вот они и сослались на этот НИСЭПИ.
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забыл про историю - Совок..., я имел ввиду пропаганду совка...
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одни чиновники пропагандируют совок, вторые - национализм. Если бы не сраная промосковая диктатура, они бы разбежались по партиям...
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trtyrtyrtyr trtrytrytry - вообщем хорошего не много..., запущенно все хуже чем в Украине...Но если в Украине война (внешняя и внутренняя) и кровь дает надежду на исправление ситуации..., то Беларусь наверное и это не спасет уже... - спасет только полный развал рашки, как центра влияния... Вообщем скоро увидим...
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да так и есть. РФ не должна сохраниться ни при каком президенте (Навальном, Явлинском и т.д.)
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А вони і так під кацапами.Яка їм різниця- правитиме ними Кремль через Лукашенка, як зараз, чи напряму?
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Большая часть белорусов уже давно, увы, оманкурчена. Так что кацапские танки в Минске скорее всего будут реально встречены цветами
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планы кремля можно сломать довольно простым способом: для этого Лукашенко должен отказаться от участия ВС Беларуси в учении Запад-17
а НАТО и Украина должны будут подыграть ему, заявив совместный протест против агрессивного мероприятия
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Вассал куйла откажется от этих учений? Да раньше в аду снег выпадет.
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Лука уже почти что цепной пёс у хейла .! Как хозяин прикажет , так он и залает . ! .
От Лукашенки уже ничего не зависит .
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Это уже факт скорее всего. Не зря же в госдуре пихают проект об отмене роуминга для Беларуси. Для чего это делается? А для того ,чтобы слапоотоедные ихтамнеты могли своим мамкам в кацапию задешево звонить.
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мало кто знает,что на 22 июня 1941 года,Белорашка была самый военизированной в дохлом СССре.Танков самолётов артиллерии наперли столько,что можно было вооружить 10 стран мира включая США и Германию с Англией вместе взятых...
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Вот вот , вооружений то напёрли , а оборонительные линии и сооружения почти не строились . О чём это говорит ..? А о том что СССР и не собирался обороняться ,, такое большое количество вооружения возле границы ему были нужны для нападения . !! . На Европу .!! Гитлер это нутром учуял , и сумел опередить Сралина . Иначе Вторая Мировая война , в сороковых годах , велась бы не против немцев , а против СССР . !
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Новости из Дурдома.
)(уйло утверил основы государственной политики в области военно-морской деятельности.
Согласно сему документу, до 2030 года РФ должна иметь второй в мире флот.

Если честно, то я искренне желаю кацапам не только выполнить, но и перевыполнить эту "политику". Для этого им потребуется каждые полтора года спускать на воду новый авианосец. Причем не такой, как угарный "Кузя", а настоящий. Это не считая других кораблей. И это при том, что США и Китай всё это время не будут строить кораблей, а только куи пинать.
Был такой СССР. Тоже хотел иметь второй в мире флот. Хотел, хотел... да и подох.
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Кремлевский "истеблишемент" традиционно страдает маниловщиной, в принипе как и наш..поэтому утвержденные военно-морские основы останутся лишь в витруальной бюракратической реальности не более.. ,как и преславутая программа модернизации (чи как там) армии РФ к 2020 году... к сожалению, у нас примерно тоже самое происходит.. в резонансе на Цензоре смотрите Рахманин-Бутусов-Бадрак
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Нам бы обустроить границу с Беларусью, Молдовой. Усилить подразделения, так на всякий случай... В данном случае лучше перебдеть. Если будет наступление то со всех сторон.
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Ясно что это троянский конь по захвату Европы. А Турчинов вас предупреждал.
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профукали страну ... вектор развития - совковая помойка , выходили , пытались но стоять надо было не до пока не стемнеет , а до победы
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Под видом учений уже произошел захват Белоруссии. Теперь искусственно спровоцируют волнения, которые необходимо, как в Венгрии, подавят танками, где-то денут Лукашенко, заранее озвучат обращение к Путину о присоединении и новый плацдарм для нападения на Европу готов.
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с 1725 года РАБссией управляли исключительно немцы 300 лет.слава петру первому.
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Лукавый давным давно заложил Беларусь под паРашу.Начал принимать дурацкие законы по уничтожению сознания литвинов.Уничтожения настоящей государственной символики( флаг и герб), уничтожения языка( введения рус.языка вторым государственным). Он планомерно уничтожает Беларусь и превращает её в глубинку паРашии.Надеюсь, что он за все это ответит.....!!!!
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Все то же самое происходило в Украине перед оккупацией. Постоянно муссировался вопрос второго государственного языка - русского. Кучма фактически уничтожил армию, российский флот оставил в Крыму, для оккупации Крыма, ядерное оружие отдал под несуществующие гарантии. То есть подготовка для оккупации шла за долго до оккупации. При оккупации исполняющий обязанности президента Турчинов так и не дал команды защищать Украину, наоборот Тимошенко требовала, чтобы наши войска просто отходили. Сегодня тоже существует запрет на защиту Украины. Поэтому Беларусь как независимое государство просто исчезнет.
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українців понад 300 років намагались зробити "маларосамі" - не вийшло, а от литвинів таки вдалося перехрестити в "бєларусов"
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Самое печальное что , по опросам , сами белорусы , по крайней мере половина их , совсем не против того что бы их поглотил рюцкий мирь . ! . Если Пютин введёт войска , почти никто там сопротивляться и не будет . Второй Крымнаш ..
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Всё что русня вкатит в Беларусь оттуда уже не выйдет!! Разве только для показухи перегонят назад пару составов и всё!! Это ласковая окупация! Бацька наверное этого не осознаёт!
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Дональд Трамп придумал Путлеру новую погремушку ...Пыня...
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Если оставят оружие, это гут. Нам не придется просить или покупать в других странах. Мы его смажем, законсервируем, или раздадим населению.
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зачем тебе оружие? в огороде копаться (по твоей легенде ты пенсионер)
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Это не Литвин , лучше бы за каждый танк , оставленный в Беларусь Украине давали бы по 2 Абрамса , а на каждый калибр по два Томагавка .
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Полностью поддерживаю. Вон американцы корабли военные оставили Украине.
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Не корабли а катера , у нас нет денег на содержание военного корябля , пока нет .
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А у нас моря нет ,а так бы мы и от кораблей(подводных лодок) не отказались.Вот расскажи это нашим "патриотам". Какой дурак сейчас от оружия отказывается?
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А вы реально считаете что на вас нападет НАТО ? Потому от рашки вы все равно сами не отобьетесь , вы даже не Украина в этом отношении .
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Нафик мы кому нужны. Но я еще раз говорю, оружие, это куча материалов, которые у нас не производятся. У нас вообще нет никакой оборонной промышленности, даже пистолики не можем делать. А все это можно с умом использовать. Все советское мы уже успешно продали, а деньги направили на повышение благосостояния людей.
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Все советское мы уже успешно продали, а деньги направили на повышение благосостояния людей.
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да да, и фамилии этих людей мы тоже знаем (Лукашенко А., Лукашенко Н., Лукашенко В. и т.д.)
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Вы знаете , отдыхал с беларусами в 2013 и потом в 2016 , в 2013 можно было бы позавидовать им, но в 2016 они уже завидовали нам, у нас хоть проблеск есть .
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в 2013 г. у нас был перерыв между кризисом 2011 и кризисом 2014-16 годов
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литвинус Все советское мы уже успешно продали, а деньги направили на повышение благосостояния людей.
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И имена этих людей Саша ,Дима , Витя ,Коля.
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Тебя в гуано ткнуть? Напомнить тебе как в одном из своих высеров ты обвинял меня в милитаризме и кричал , что ты за мир во всем мире, против войн и оружие нам не нужно? Еще раз подтверждаешь свой статус сетевой проститутки. Хотя может и не только сетевой.
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просто сегодня ему новые методички завезли (раньше он писал, что русские уйдут и оружие унесут)
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Я предлагаю не дать унести. Ты если свою водку(закуску) на праздник приносишь, тоже назад забираешь?
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Оружие, это еще и разные материалы и запчасти. Да, я мирный человек, но спроси украинцев, разве им помешают две-три сотни новеньких танков(да еще даром). Ведь у нас нет своего танкового производства, а это и сталь и уголь и отвлечение ресурсов.
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Ты свою ересь корешку своему Джамалу рассказывай. Он вчера так утомился ассаны петь твоему и своему кумиру, что до сих пор его тут нету.
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Работает наверно, до пенсии ему далеко, а бездельничать он не привык.
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,,У нас более 300-т лет истории борьбы за независимость. У нас генная память 300 лет уничтожения одной из самых больших наций на земле. Когда-нибудь это уничтожение назовут как-то правильно. И будет термин обозначающий российско-украинские отношения. Десятки миллионов убитых. Цена вопроса. Цена примирения...

Мириться я не буду. Не время"
Автор: Роман Доникканал24
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомХоджес об учениях "Запад-2017": Ввоз/вывоз военной техники РФ в Беларусь будет внимательно отслеживаться. Есть обеспокоенность, что это "троянский конь"
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