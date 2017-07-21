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Все про:Абхазия (305) отдых (305) Россия (71481) смерть (5082) убийство (5081)

 Отдых россиянина Андрея Кабанова с семьей в Абхазии закончился смертью от рук местных любителей "халявы", близким потребовалась помощь психолога

нож

11 июля двое неизвестных в масках с огнестрельным оружием и ножом напали на четверых взрослых и четверых детей, приехавших в Республику Абхазия на отдых из Москвы. Во время драки 33-летний москвич Андрей Кабанов получил серьезные ножевые ранения. Впоследствии глава семьи Кабановых скончался в Гудаутской центральной больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал редактора "Чегемской правды" (Сухуми) Инала Хашига.

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Он отмечает, что вариантов заработка в Абхазии считаное количество, и в их число входит разбой.

Однако, если ограбить ларек, хозяин торговой точки всех знакомых и всю родню "на уши поставит", но обязательно найдет злоумышленников. И грабителю будет грозить даже не тюремный срок, а расправа по обычаю кровной мести.

Зато российских туристов "можно без хлопот на "гоп-стоп" ставить", утверждает Инал Хашиг. Отдыхающие постоянно приезжают-уезжают, у них нет влиятельных знакомых и времени на поиски обидчиков.

По утверждению журналиста, "нравственных отщепенцев", смотрящих на приезжих как на объект для наживы, в Абхазии много. "Один эпизод с депутатом местного парламента, который избавился от своего российского бизнес-партнера, бросив того с беременной подругой в колодец, чего стоит", - напомнил Хашиг.

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Опытный 33-летний турист из Москвы Андрей Кабанов приехал в Абхазию вместе с женой, 11-летней дочкой и двухлетним сыном. Их также сопровождал брат Андрея Николай Чижиков с женой и двумя детьми.

11 июля туристы пошли на рыбалку к месту впадения в море холодной горной речки Аапста. В какой-то момент из кустов выскочили двое грабителей в масках. Они потребовали, чтобы россияне отдали им деньги и ценности. Преступники были вооружены автоматом Калашникова и кинжалом.

Первоначально грабители, судя по всему, не хотели никого убивать. Но Андрей Кабанов владел приемами самбо. Он попытался оказать сопротивление нападавшим и получил два проникающих ранения в грудь.

Грабители взяли женщин и детей в заложники, а Николая отправили к банкомату за выкупом в размере 100 тысяч рублей. Турист сразу обратился в полицию, надеясь спасти женщин и детей, а также истекающего кровью брата.

Не дожидаясь ареста, грабители бросили заложников и скрылись. Андрей Кабанов скончался от ран в больнице города Гудаута. Женщинам и детям, побывавшим во власти преступников и ставшим свидетелями убийства, потребовалась помощь психологов.

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Подозреваемые в убийстве были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности Абхазии в период с 12-го по 16 июля. Обвиняемыми оказались братья Адгур и Даур Джинджолия, проживающие в селе Абгархук Гудаутского района.

Многие туристы теперь не чувствуют себя в безопасности, а Инал Хашиг винит в произошедшем особый менталитет местных жителей, которые склонны к "халяве" и испытывают презрение к отдыхающим, которых стремятся "ободрать как липку".
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Не. у "литвина" два только ника. Это Борборис, он же Свят Надеждин, он же Бельгийский заяц, он же Тополев, он же номерной Дед, он же Инженер-экстрасекс..... ждем от него полета фантазии и ника в стиле Сонька-Золотая ручка
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так есть же еще и женский ник (светлана или кто там)
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Нулёвое, ты за беларусов не расписывайся, любитель родины издалека)))
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Так.с..а где у нас реки дыныры впадают в каспийское море? Забор, стена.и закрытие всех путей сообщения...к ебеням...хотят чтото передать если, он через Туку..он добрый , как крокродил Гена
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Приемы самбо против АК? Мужику явно мешала лишняя хромосома.
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Против АК в ближнем бою ещё кое-как можно, а против ножа проблемно. Особенно если гопник тоже самбо владеет.
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Обещали Лугандонию сделать туристической зоной для мордвы, тоже денег нет, а брать где-то нужно.
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"Большое спасибо" русским освободителям от освобожденных.
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Нефиг ездить в Абхазию. Надо ездить в Чечню - "туристическую Мекку к 2008 - му году" (с)
Бгг
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Нашёл куда семью везти,хоть бы в сети посмотрел что да как.По роликам местный молодняк ведут себя как скоты
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Так касабы считают что им должны абхазы за спасение от "фашистов грузинских". Типа увидят что расеяне, так от радости оргазмируя и кружась в калинке-маллтнке будут на руках носить и кормить-поить бесплатно..
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местный молодняк ведут себя как скоты (c)

посеянное самими кацапами просто дает всходы
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в общем душевно отдохнули и порыбачили ... говорили же вам сидите в своей засРашке-говняшке и не смердите в др. странах
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Поехали бы в Грузию отдыхать и было бы все ок.... А русские мир он такой: жестокость, кровь, смерть! Но ведь в абхазии намного лучше чем в Грузии, да?!
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Зачистка абхазии от грузин, приведет к зачистке московитов по всему миру, включая сам улус Джучи.
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от благодарных абхазцев народу асвабадителю
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Это были "камни с неба", но нЭмного с абхазским колоритом:
Отдых россиянина Андрея Кабанова с семьей в Абхазии закончился смертью от рук местных любителей "халявы", близким потребовалась помощь психолога - Цензор.НЕТ 2658
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чёта мне не капельки не жалко эту кацапскую семейку. Правда абхазцев не жалко так же...
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А вы знаете, нет ни малейшего сочувствия к кацапским турыстам, а даже наоборот!
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Кацап сдох в созданном его страной "сруском мире", ну и че? На то он и сруский мир, что бы там грабить, насиловать и убивать, а они думали что там стихи Лермонтова читают?
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Уцелевшие члены этой семейки в следующий раз поедут отдыхать в процветающую ДНР-Малороссию: там тоже пляжи есть (и калашей с ножами на них на всех хватит):

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А может дело в том, что они "туристы из мацквы"?
Может местные "благадарныя шахтёры" приехали им "спасибо за руцкий миръ!" сказать, но патомственный представитель "асвабадителей" шо-то не так понял?
Ну ведь не могли "асвбаждённые от западного влияния" и от повседневной вынужденной обязанности "ходить на работу" люди, вот так вот просто взять и напасть - с чего вдругъ?..
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а зачем эта новость?? Мы должны прослезиться??
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мАсквичи пожинают плоды СРУського мира своего ВОЩЬдя.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтдых россиянина Андрея Кабанова с семьей в Абхазии закончился смертью от рук местных любителей "халявы", близким потребовалась помощь психолога
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