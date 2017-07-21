 Отдых россиянина Андрея Кабанова с семьей в Абхазии закончился смертью от рук местных любителей "халявы", близким потребовалась помощь психолога

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал редактора "Чегемской правды" (Сухуми) Инала Хашига.
Он отмечает, что вариантов заработка в Абхазии считаное количество, и в их число входит разбой.
Однако, если ограбить ларек, хозяин торговой точки всех знакомых и всю родню "на уши поставит", но обязательно найдет злоумышленников. И грабителю будет грозить даже не тюремный срок, а расправа по обычаю кровной мести.
Зато российских туристов "можно без хлопот на "гоп-стоп" ставить", утверждает Инал Хашиг. Отдыхающие постоянно приезжают-уезжают, у них нет влиятельных знакомых и времени на поиски обидчиков.
По утверждению журналиста, "нравственных отщепенцев", смотрящих на приезжих как на объект для наживы, в Абхазии много. "Один эпизод с депутатом местного парламента, который избавился от своего российского бизнес-партнера, бросив того с беременной подругой в колодец, чего стоит", - напомнил Хашиг.
Опытный 33-летний турист из Москвы Андрей Кабанов приехал в Абхазию вместе с женой, 11-летней дочкой и двухлетним сыном. Их также сопровождал брат Андрея Николай Чижиков с женой и двумя детьми.
11 июля туристы пошли на рыбалку к месту впадения в море холодной горной речки Аапста. В какой-то момент из кустов выскочили двое грабителей в масках. Они потребовали, чтобы россияне отдали им деньги и ценности. Преступники были вооружены автоматом Калашникова и кинжалом.
Первоначально грабители, судя по всему, не хотели никого убивать. Но Андрей Кабанов владел приемами самбо. Он попытался оказать сопротивление нападавшим и получил два проникающих ранения в грудь.
Грабители взяли женщин и детей в заложники, а Николая отправили к банкомату за выкупом в размере 100 тысяч рублей. Турист сразу обратился в полицию, надеясь спасти женщин и детей, а также истекающего кровью брата.
Не дожидаясь ареста, грабители бросили заложников и скрылись. Андрей Кабанов скончался от ран в больнице города Гудаута. Женщинам и детям, побывавшим во власти преступников и ставшим свидетелями убийства, потребовалась помощь психологов.
Подозреваемые в убийстве были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности Абхазии в период с 12-го по 16 июля. Обвиняемыми оказались братья Адгур и Даур Джинджолия, проживающие в селе Абгархук Гудаутского района.
Многие туристы теперь не чувствуют себя в безопасности, а Инал Хашиг винит в произошедшем особый менталитет местных жителей, которые склонны к "халяве" и испытывают презрение к отдыхающим, которых стремятся "ободрать как липку".
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Бгг
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посеянное самими кацапами просто дает всходы
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Обескуражен
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Может местные "благадарныя шахтёры" приехали им "спасибо за руцкий миръ!" сказать, но патомственный представитель "асвабадителей" шо-то не так понял?
Ну ведь не могли "асвбаждённые от западного влияния" и от повседневной вынужденной обязанности "ходить на работу" люди, вот так вот просто взять и напасть - с чего вдругъ?..
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