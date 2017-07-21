 Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
Причиной этого, как говорится в документе, стало то, что все четыре газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани, были незаконно перемещены в Крым. Концерн ссылается на информацию из надежных источников.
"Это действие представляет собой грубое нарушение контрактов на поставку Siemens, подорвало доверие и нарушило правила ЕС", - говорится в сообщении компании, пишет РБК.
Кроме того, Siemens заявил о выходе из числа акционеров компании "Интеравтоматика", в которой немецкой компании принадлежит миноритарная доля (45,7%).
Компания также заявила, что намерена на некоторое время прекратить поставки оборудования для электростанций по действующим контрактам с государственными заказчиками из России. В концерне намерены разработать дополнительные меры, которые позволят Siemens контролировать весь процесс поставок и установки турбин "в согласованном месте". Среди этих мер будет пункт о доставке и установке оборудования сотрудниками Siemens, а также пункт, который предусматривает выполнение всех таких работ только компаниями, мажоритарная доля в которых принадлежит немецкому концерну или его российской "дочке" (OOO Siemens).
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Кроме того, Siemens продолжит уголовное преследование должностных лиц компании - клиента ("Технопромэкспорт"), ответственных за перемещение турбин, а также судебный процесс, призванный предотвратить поставки нового оборудования в Крым и обеспечить возврат уже поставленного, сказано в сообщении компании. Концерн также обновил свое предложение об обратном выкупе оборудования для таманской станции и аннулировании контракта.
Ранее в Siemens заявили о том, что две из четырех турбин производства компании могли быть поставлены в Крым против ее воли.
"Мы получили информацию из надежных источников о том, что, по крайней мере, две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, на юге России, были перенесены в Крым против нашей воли", - говорилось в заявлении компании.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставленное в Крым оборудование - российского производства.
11 июля концерн Siemens подал иск к "Технопромэкспорт", которого германский концерн обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в оккупированный Крым, в Арбитражный суд Москвы.
Компании "Технопромэкспорт" являются структурами группы "Ростех", которая строит ТЭС в оккупированном Крыму, "Сименс технологии газовых турбин" - совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" (доля последней - 35%) по производству газовых турбин в Санкт-Петербурге, где, предположительно, было выпущено оборудование, направленное в Крым.
"Севастопольская ПГУ-ТЭС" строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь - парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь - той же мощности. Близ Симферополя строится "Симферопольская ПГУ-ТЭС", ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе.
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та не симонс не мог - он соблюдает......
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и шо теперь скажет Письков ?
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"В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях", - сказал он.
Источник:https://censor.net.ua/n447272
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Будете знать, как вести бизнес с русскими наперсточниками.
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"Любая российская компания, которая согласится запускать турбины в Крыму, может столкнуться с очень высоким риском санкций, под которые могут попасть в первую очередь их бизнесы в Европе и США", - заявил партнер российского офиса юридической компании Dentons Артем Жаворонков. При этом у Ренова есть активы в Евросоюзе и США, у Газпрома - в Европе.
Модель, которая используется в Крыму - SGT5-2000E - не относится к новейшему поколению, но все же очень сложна. Она управляется с помощью автоматической системы управления, которая использует программное обеспечение Siemens. Кроме того, в ее составе есть высокотехнологичные компоненты, например, газовые лопатки, приводящие турбину в движение, которые ранее Россия покупала у Siemens
Немецкий концерн Siemens разорвет лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций. Об этом сказано в заявлении компании.
Также в Siemens заявили, что отказываются от миноритарной доли в российской компании Интеравтоматика.
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в етих турбинах все ваши европейские санкции....
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И кто счас этот металлолом будет монтировать и запускать?
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И будут потом
тваринаши западные партнеры "выражать обеспокоенность" и учить как законы соблюдать.
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От сволота!
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https://www.youtube.com/watch?v=UfnjDxnnHNs&feature=youtu.be
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Иск? Суд? Санкции?
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пидоры они гейропейские.
И как то так тихонько история умалчивает что жабоеды на стороне Гитлера воевали.
Смотрел док.фильм про высадку американцев в Африке - жабоеды тогда много амеров покосили.
Как то история скромно умалчивает их гнилую сущность жабоедов с сосисочниками.
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Откровение силовика №37: карлик уйдет лишь с табакеркой в виске, шарфиком на шее или тп.
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и еще раз нет.
письков сказал шо были произведены в рассии федей и тем.. юркой? - значит были.
абздец и точка.
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ого, ничего себе
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Теперь посмотрим, как эта кремлёвская х@йлогнида будет ватопланктону рассказывать, шо "это только на пользу"...))))
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От чего переклинило твой мозг..не понятно...это же простая математика....
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В их заявлениях нет ни каких действий, только намерения и озобоченность! Иногда глубокая озабоченность!
Украина должна давить через сенаторов и конгресменов которые ненавидят РФ, применить санкции США против Сименс! Вот тогда они реально начнут шевелиться! Т.к потери Сименса от санкций США в сотни раз превысят возможные прибыли в Ху№№лостане!
Допустить установку турбин нельзя! И для этого надо идти на все! В т.ч и на ссоры с бюргерами, в т.ч и с Сименс! Возможно и применение санкций Украины против Сименс! Это будем хорошей моральной стимулялией США!
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