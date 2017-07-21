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 Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ

siemens

Немецкий концерн Siemens инициировал процесс разрыва лицензионного соглашения с российскими компаниями на поставку оборудования для электростанций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

Причиной этого, как говорится в документе, стало то, что все четыре газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани, были незаконно перемещены в Крым. Концерн ссылается на информацию из надежных источников.

"Это действие представляет собой грубое нарушение контрактов на поставку Siemens, подорвало доверие и нарушило правила ЕС", - говорится в сообщении компании, пишет РБК.

Кроме того, Siemens заявил о выходе из числа акционеров компании "Интеравтоматика", в которой немецкой компании принадлежит миноритарная доля (45,7%).

Компания также заявила, что намерена на некоторое время прекратить поставки оборудования для электростанций по действующим контрактам с государственными заказчиками из России. В концерне намерены разработать дополнительные меры, которые позволят Siemens контролировать весь процесс поставок и установки турбин "в согласованном месте". Среди этих мер будет пункт о доставке и установке оборудования сотрудниками Siemens, а также пункт, который предусматривает выполнение всех таких работ только компаниями, мажоритарная доля в которых принадлежит немецкому концерну или его российской "дочке" (OOO Siemens).

Читайте также: Reuters: России будет очень сложно запустить турбины Siemens в Крыму без помощи изготовителя

Кроме того, Siemens продолжит уголовное преследование должностных лиц компании - клиента ("Технопромэкспорт"), ответственных за перемещение турбин, а также судебный процесс, призванный предотвратить поставки нового оборудования в Крым и обеспечить возврат уже поставленного, сказано в сообщении компании. Концерн также обновил свое предложение об обратном выкупе оборудования для таманской станции и аннулировании контракта.

Ранее в Siemens заявили о том, что две из четырех турбин производства компании могли быть поставлены в Крым против ее воли.

"Мы получили информацию из надежных источников о том, что, по крайней мере, две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, на юге России, были перенесены в Крым против нашей воли", - говорилось в заявлении компании.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставленное в Крым оборудование - российского производства.

Читайте также: Гендиректор "Силовых машин" уволен из-за скандала с турбинами в оккупированном Крыму, - "Интерфакс"

11 июля концерн Siemens подал иск к "Технопромэкспорт", которого германский концерн обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в оккупированный Крым, в Арбитражный суд Москвы.

Компании "Технопромэкспорт" являются структурами группы "Ростех", которая строит ТЭС в оккупированном Крыму, "Сименс технологии газовых турбин" - совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" (доля последней - 35%) по производству газовых турбин в Санкт-Петербурге, где, предположительно, было выпущено оборудование, направленное в Крым.

"Севастопольская ПГУ-ТЭС" строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь - парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь - той же мощности. Близ Симферополя строится "Симферопольская ПГУ-ТЭС", ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе.
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если б шум не поднялся - сименс бы и дальше "соблюдал"
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Да, деньги они не пахнут, а рф - жирный клиент.
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ни разу не жырный. Вся постсоветская лавочка 2.6% от вала
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ЕСЛИ Б НЕ "шум"---ЧТО ЗА СОВКОВЫЕ ПОНЯТИЯ,НЕ СУДИТЕ ПО КАЦАПСКИМ И рюцьким меркам,ПРИВЫКЛИ,мля,К КРУГОВОЙ ПОРУКЕ.
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"Дмитрий Песков заявил, что поставленное в Крым оборудование - российского производства"

и шо теперь скажет Письков ?
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касабы всё, что о чем-либо слышали, знают или видят вокруг - считают своим...
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заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях", - сказал он.
Источник:https://censor.net.ua/n447272
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ну теперь комплектующие для крупноузловой сборки для расейских компаний завернут обратно...и будут расейские компании сосать неподключенные к турбинам огрызки газопроводов
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А сколько там еще таких фактов, которые не засвечены? Ничего личного, просто бизнес... Увы.
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Siemens: все четыре газотурбинные установки были незаконно перемещены в Крым
------------
Будете знать, как вести бизнес с русскими наперсточниками.
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Пахнуть, ще як пахнуть кровью и потом... слезами и горем... они наживаются на войне. заграбастали целый полуостров, ниЧесе не пахнуть! именно тхнуть воняют на милю вокруг. сам то небось и не взял бы такие деньги и в руки. приехал тип с передовой и говорит - премию дали троих укропов убил, гуляем! не, деньги пахнут и еще как пахнут. Когда мы так все говорим мы безнравственны. продай мне дочку за 30 000 долл. США. ты мне как продашь по башке кулаком, что я забуду таблицу умножения... не пахнуть воны у нього. и Сименсу это не сойдет с рук. и путину. воюем или торгуем? извечный вопрос. и кто то спросит ответ.
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Установка и обслуживание это вещь недосягаемая для педерации!
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В России на различных станциях установлено 18 турбин этой же модели, поэтому в стране уже есть специалисты, которые как минимум знакомы с процессом их запуска.(С) Оне видели как это дклать! :D

"Любая российская компания, которая согласится запускать турбины в Крыму, может столкнуться с очень высоким риском санкций, под которые могут попасть в первую очередь их бизнесы в Европе и США", - заявил партнер российского офиса юридической компании Dentons Артем Жаворонков. При этом у Ренова есть активы в Евросоюзе и США, у Газпрома - в Европе.

Модель, которая используется в Крыму - SGT5-2000E - не относится к новейшему поколению, но все же очень сложна. Она управляется с помощью автоматической системы управления, которая использует программное обеспечение Siemens. Кроме того, в ее составе есть высокотехнологичные компоненты, например, газовые лопатки, приводящие турбину в движение, которые ранее Россия покупала у Siemens

Немецкий концерн Siemens разорвет лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций. Об этом сказано в заявлении компании.

Также в Siemens заявили, что отказываются от миноритарной доли в российской компании Интеравтоматика.

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Действительно, что затраты на установку турбин превысят смету Сименс, сроки запуска растянутся...и это все. А Сименс нанесла Украине значительный вред тем, что эти турбины будут работать
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Ой друже не факт, что будут. Дойчи выходят из Интеравтоматики с отзывом всего лицензионного, включая софт А АСУП электростанции таки не винда на домашнем ПК
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Будет работать на нелицензионном, которое уже украли. Потом его назовут своим, всего то и делов. Главное теперь наказать Сименс.
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Угу, на Чебурнете... Но стенания Сименса, типа "не виноватая я, он сам пришел" факта получения крысами новых турбин, не отменяет....
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А я не думаю, что Минфин США спит И ИМ похрен кто где президент..правда они не спешат... но в гости приходят обязательно, не зря дойчи так суетятся. Вон Эксон Мобил уже первый сигнал получил за 14 год... Да два ляма баксов для них - на один чих, но это первый сигнал для всех...А можнт амеры ждут, когда сумма уважаемая накапает
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Ну, зато при возврате Крыма будет + 4 турбины...
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Ну, тут как бы скользкая ситуация. Когда житель приграничного района приходит покупать быстроходный катер, то продавец догадывается, что дело пахнет керосином, но официально причин для отказа у него нет. Презумпция невиновности. Сименс свою жопу прикрыл, прописав в контракте запрет на использование в Крыму, а дальше - в судебном порядке. Ибо отказались бы продавать без веских доказательств - в суд подали бы на них.
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вонючие подонки....
в етих турбинах все ваши европейские санкции....
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Да кацам санкции покую, да?-)))
И кто счас этот металлолом будет монтировать и запускать?
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Как кто? Те кто и поставлял этот металлолом. Организуют какую нибудь фирму, наймут инженеров сименса...
И будут потом твари наши западные партнеры "выражать обеспокоенность" и учить как законы соблюдать.
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Яка ж це несподіванка для Сіменс, ай-яй-яй...
От сволота!
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для начала Сименс влетит на штраф в США за нарушение санкций. И штраф будет не маленький - вот по-этому у бундесов и пляски с бубнами
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Логика ошибочна.Штрафа не будет.
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А нахрена штраф? В США приостанвлены поставки продукции Сименс до выяснения обстоятельств. Если что, санкции на саму Сименс. Соответсвенно, Сименс вылетает из американского рынка, всего лишь. Так что шрафы тут дело десятое...
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потерять рынок США ради рынка РФ, это самоубийство...
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Сименс действительно включил дурака.Открыл СП в СПб и возмущаются на публику поставкам в Крым??
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Да возможно вполне,регистрация проекта происходит весьма просто,посему трясти нужно заказчика этих турбин,а не производителя. Сименс напрямую крымскому заказчику никогда бы ничего не поставил.
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А Меркельша с жабоедами при поддержке австрияк никогда бы Северный поток2 не мостила...
пидоры они гейропейские.

И как то так тихонько история умалчивает что жабоеды на стороне Гитлера воевали.
Смотрел док.фильм про высадку американцев в Африке - жабоеды тогда много амеров покосили.
Как то история скромно умалчивает их гнилую сущность жабоедов с сосисочниками.
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А про Меркельшу я давно все понял,нужно просто прочитать биографию президента рф,там сказано,что после школы кгб,он работал под прикрытием в ГДР в Дрездене,где и сколотил хорошую работающую до сих пор сеть.Французы наверное сами того не понимая,постоянно должны делать выбор,который как правило зависит от личности их президента.Олланд был довольно слабым человеком.Но это только мое мнение.
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Не только Ваше мнение. Есть шутка про торт "Олланд". В рецепте все, как у торта "Наполеон", но без яиц.
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Продажные твари. Выгнать сименс из Украины.
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http://www.twitlonger.com/show/n_1sq1te3
Откровение силовика №37: карлик уйдет лишь с табакеркой в виске, шарфиком на шее или тп.
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Ну, так а что Украинушка делает? Уже запретила работу компании сименс на украинском рынке? Или опять, жалостливо влачеться в платочек и просит европу ее пожалеть?
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А какое дело касабу до Украины ? Вы бы лучше беспокоились тем что теперь турбины Сименс , вам придётся замещать турбинами собственного производства ,, из навоза . !! .
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о боже иностранные агенты похитили мокшансую технологию!!!!
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нет!
и еще раз нет.
письков сказал шо были произведены в рассии федей и тем.. юркой? - значит были.
абздец и точка.
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А нефиг было с Россией дела иметь. Надо против Siemens санкции ввести.
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какая дочь такие и подружки. А что плохого в том, что курвы существуют?
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Вот такие военные тайны в Рашке - обмануть партнера и кинуть его нафиг. А потом посадить тех, кто спалил контору. Жулики и воры.
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Опять плешивый переигрун обосрался...
Теперь посмотрим, как эта кремлёвская х@йлогнида будет ватопланктону рассказывать, шо "это только на пользу"...))))
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Не понимаю вселенского плача. Ситуация банальна и предсказуема. Кацапье, по своей врожденной привычке, посчитало шо может наибать весь мир своей т.н. смекалкой. И в очередной, какой уже раз, получает полную жопу гемороя. Чем то напоминает многоходовочку с другом Мишелем и Джозефом по получению мундиаля в лапотную. Самые смышленные цапы уже сейчас репу чухают - а нахера нам за такие наши бабулесы сдался тот мундиаль? С Сименсом в Крыму ситуация еще печальнее. Вор никогда не будет делать капиталку угнанной машине. Но то , даже не умный вор, а просто адекватный. Это не о нынешней мордовии. Проявив фирменную смекалку и сообразительность , среди бела дня напялить только шо украденную шапку. За шо тут же получить по морде. В сухом остатке - есть некие высокотехнологичные изделия, тайно привезенные на полуостров. Шо с ними делать дальше - непонятно. Техсопровождения нет, з\ч - нет, документации - нет. Ничего нет! Более того. Сименс, сам того не желая, вынужден вводить собственные запреты и санкции против дураковатых партнеров. И все делишки, которые можно было обтяпывать по серым схемам, оказались на виду. Как теперь быть даже не с крымскими турбинами, а со всем оборудованием Сименс поставленным легально(а его овердохуа), в условиях демонстративного прекращения сотрудничества - об этом горизонте планирования у наших затейников не может идти реяь в принцыпе. Дебилы, блядь - как говаривала одна унылая лошадь.
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шото турбины сименса в крыму множатся как кролики... месяц назад было две - теперь уже 4 незаконно перемещенные турбины... надо думать, следующие 2 незаконно перемещенные уже готовы к отправке с завода-изготовителя?
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Турбин всегда было четыре тех которые были сделаны для Тамани....в Крым перетащили две из них.....
От чего переклинило твой мозг..не понятно...это же простая математика....
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Дык как же так? Кацапье же вопит про то ,что они уже весь мир по электронике обогнали. И оборудование сами могут делать. А оказывается вот оно че, без турбин как ее называют в скрепной роцее бабушки меркель ордынцы ничего и не могут. Искандеры скоро походу заплачут еще сильнее.
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Нужен судебный иск к сименс тут , в Украине.Как можно продавать турбины на ТЕЦ, где еще и стен нет?Тем более их предупреждали, что турбины будут поставлены в Крым.
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На відміну від України, в ЄС санкції проти окупанта українських земель й справді діють
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Після вже виконаної поставки в Крим можна "на деякий час" припинити поставки, а потім поновити знову. Але заборона все одно порушена.
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Еще раз повторю! галимый бюргерский чес! Менеджмент и инженера Сименс знали для какого объекта делаются турбины! Это фен чтобы его можно было везде использовать!
В их заявлениях нет ни каких действий, только намерения и озобоченность! Иногда глубокая озабоченность!
Украина должна давить через сенаторов и конгресменов которые ненавидят РФ, применить санкции США против Сименс! Вот тогда они реально начнут шевелиться! Т.к потери Сименса от санкций США в сотни раз превысят возможные прибыли в Ху№№лостане!
Допустить установку турбин нельзя! И для этого надо идти на все! В т.ч и на ссоры с бюргерами, в т.ч и с Сименс! Возможно и применение санкций Украины против Сименс! Это будем хорошей моральной стимулялией США!
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Не надо суетится. Пусть устанавливают. Нам потом достанется. Все равно рукожопые не смогут эксплуатировать.
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ватаны давно нашли обход этого,через страны сателлиты.....
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