 Террористы не пускают спецмиссию ОБСЕ в Ясиноватую

"Член "ДНР" Злой отказывает СММ ОБСЕ в доступе в Ясиноватую, нарушая "Минск" и не давая способствовать ремонту на важных объектах водоснабжения", - сказано в сообщении.
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Член "ДНР" "Злой" отказывает СММ #ОБСЕ в доступе в Ясиноватую, нарушая Минск и не давая способств ремонту на важных объектах водоснабжения- OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 21 июля 2017 г.
Как сообщалось ранее, ОБСЕ продлила на три месяца мандат своих миссий в пунктах пропуска Гуково и Донецк на российско-украинской границе.
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