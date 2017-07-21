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 Террористы не пускают спецмиссию ОБСЕ в Ясиноватую

обсе

Спецмиссия СММ ОБСЕ заявляет об отказе наблюдателям в доступе в Ясиноватую (Донецкая область).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии в Twitter.

"Член "ДНР" Злой отказывает СММ ОБСЕ в доступе в Ясиноватую, нарушая "Минск" и не давая способствовать ремонту на важных объектах водоснабжения", - сказано в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник ОБСЕ обстрелян в Донецке

Как сообщалось ранее, ОБСЕ продлила на три месяца мандат своих миссий в пунктах пропуска Гуково и Донецк на российско-украинской границе.



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