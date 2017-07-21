 Террористы продолжают усиливаться и оборудовать новые позиции на Луганщине, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"Оперирующее на участке Новоалександровка - Молодежное (Попаснянский р-н Луганской обл.) формирование оккупантов продолжает усиливаться и оборудовать в инженерном отношении новые позиции. Между ж\д станцией Садовый и собственно поселком Молодежное фиксировался маневр нескольких ед. ББМ (МТ-ЛБ) вдоль линии фронта, а также оборудование опорного пункта севернее окраины поселка", - написал он.
Также он отметил, что в лесном массиве южнее Михайловки (р-н Алчевска) фиксируется наличие новых огневых позиций для 120-мм минометов.
"Севернее Докучаевска между Александровкой (пригород Докучаевска) и Еленовкой оккупанты скрытно оборудуют новые позиции (не менее 2-х "в линию", под усиленную роту)", - добавил Тымчук.
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https://www.youtube.com/watch?v=UfnjDxnnHNs&feature=youtu.be
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Та може од вас шкода?
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І досить вже про "хазяїв"- остогидло, як діти малі.
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самій ще не набридло?
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читаючи коменнти останіх днів в черговий раз переконуюсь наскільки правий був Симон Петлюра: "Нам не так страшні московські воші як українські гниди"
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Ого, во дает!
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