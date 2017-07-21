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 Террористы продолжают усиливаться и оборудовать новые позиции на Луганщине, - ИС

армия тымчук

Боевики оборудуют в инженерном отношении новые позиции на участке Новоалександровка - Молодежное в Попаснянском районе Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"Оперирующее на участке Новоалександровка - Молодежное (Попаснянский р-н Луганской обл.) формирование оккупантов продолжает усиливаться и оборудовать в инженерном отношении новые позиции. Между ж\д станцией Садовый и собственно поселком Молодежное фиксировался маневр нескольких ед. ББМ (МТ-ЛБ) вдоль линии фронта, а также оборудование опорного пункта севернее окраины поселка", - написал он.

Также он отметил, что в лесном массиве южнее Михайловки (р-н Алчевска) фиксируется наличие новых огневых позиций для 120-мм минометов.

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"Севернее Докучаевска между Александровкой (пригород Докучаевска) и Еленовкой оккупанты скрытно оборудуют новые позиции (не менее 2-х "в линию", под усиленную роту)", - добавил Тымчук.
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Час Тимчука та ИС пройшов-зараз він тільки шкоду може принести.
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Для твоїх хазяїв, отже і для тебе, всі хто каже правду несуть шкоду...
Та може од вас шкода?
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Це інформація. А вона-теж зброя. Спробуй над цим поміркувати.
І досить вже про "хазяїв"- остогидло, як діти малі.
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Они используют каждое наше перемирие для этого. Другой вопрос почему мы это позволяем и на кого работает наш Генштаб?
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На путєна і рускай мір! долой шакаладнага баригу! разварачівай танкі на Кієв! доколє......
самій ще не набридло?
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просто відповідь на "Другой вапрос" на парускам
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Кацап что ли? Та же не связная речь, та же истерика на критику царя.
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а чого зразу кацап? просто "шоколодно-соєвий порохобот", чи як ви там називаєте всіх, хто не кричить "Зрада" на кожному кутку
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Не трогайте Генштаб !! Это штаб Советских офицеров и генералов и их потомков -- воспитанных на традициях Ленина - Сталина . А также мечтающих о жизни в Москве и зарплате российских офицеров . Но это их секрет .
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Ударим переговорами "нормандской четверки" и "хлебным перемирием" по этим террористам. Должно помочь.
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От себя я хочу добавить --- потом будет Яблочный Спас , Покрова , Новый год и день рождения Буратины --- и в Минске обязательно нужно об этом помнить -- Перемирия это рычаг Минских пэрэмовын !!!!
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Доброго ранку, хунта)
читаючи коменнти останіх днів в черговий раз переконуюсь наскільки правий був Симон Петлюра: "Нам не так страшні московські воші як українські гниди"
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Мова це добре --але в Україні живе понад 120 націй і в кожной з них є мова . А коли ви бажали сказати про Державну мову -- то я з вами згоден на 300 %
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Що бажав-те й сказав. Мову в школі всі вчать-так зрозуміліше?
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Просто зараз такі часи що вишивата для України буває небезпечніша за вату. А вата, що маскується під вишивату так взагалі.
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