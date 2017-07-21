 Информация о пострадавших от землетрясения в Эгейском море украинцах не поступала, - МИД

Информация о пострадавших от мощного землетрясения в Эгейском море украинцах не поступала. Об этом сообщил начальник управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел в Украине Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"В связи с землетрясением в Эгейском море и его последствиями в Турции и Греции консулы в обоих странах установили оперативную связь со спасательными службами для уточнения информации, нет ли среди пострадавших граждан Украины. По состоянию на 8:00 информации, которая детализировала бы данные о пострадавших, не поступало", - сказал он.
Василий Кирилич также призвал украинцев, находящийся в Греции и Турции, соблюдать правила безопасности.
"Хотел бы сообщить гражданам Украины, которые в Украине и намерены посещать те или иные страны в случае землетрясения, и для тех, кто находится в Греции или Турции, что нужно держаться на безопасном расстоянии от высотных зданий. Не находиться под линиями электропередач, деревьями, коммуникациями и путепроводами. Рекомендуем иметь при себе документы, средства и необходимые вещи", - подытожил он.
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