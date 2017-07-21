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 Раненые бойцы АТО находятся в удовлетворительном состоянии, - Стельмах

ато

Силы АТО открывали ответный огонь.

Украинские военные, которые получили ранения за минувшие сутки, находятся в удовлетворительном состоянии, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил пресс-офицер АТО Анатолий Стельмах в эфире телеканала "112 Украина".

"Наши бойцы находятся в военно-медицинских лечебных учреждениях. У них стабильное состояние здоровья", - сообщил Стельмах.

Уже с начала этих суток у в зоне АТО зафиксировано два обстрела позиций ВСУ. Это Водяное на мариупольском направлении и Новгородское на донецком направлении.

"В ответ силы АТО открывали огонь. Мы использовали гранатометы и заставили врага прекратить обстрел наших позиций", - отметил пресс-офицер АТО.

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вкрай знахабніли ординці і ще погано що -внезапно
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щоб діти наших можновладців з того стану і не виходили разом з батьками своіми.
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Эти твари кацапские просто упиваются каждым нашим перемирием, для них это вольность и добро на безнаказанный отстрел. А мы..... Слов нет.
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