 Раненые бойцы АТО находятся в удовлетворительном состоянии, - Стельмах

Украинские военные, которые получили ранения за минувшие сутки, находятся в удовлетворительном состоянии, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил пресс-офицер АТО Анатолий Стельмах в эфире телеканала "112 Украина".
"Наши бойцы находятся в военно-медицинских лечебных учреждениях. У них стабильное состояние здоровья", - сообщил Стельмах.
Уже с начала этих суток у в зоне АТО зафиксировано два обстрела позиций ВСУ. Это Водяное на мариупольском направлении и Новгородское на донецком направлении.
"В ответ силы АТО открывали огонь. Мы использовали гранатометы и заставили врага прекратить обстрел наших позиций", - отметил пресс-офицер АТО.
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