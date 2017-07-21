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Все про:Львов (3611) награда (1178) пожар (3366) спасение (83) США (13000) полигон (215)

 Шестеро американских солдат могут быть представлены к награде Soldier's Medal за спасение львовян из пылающего дома

сша

Шесть военнослужащих боевой группы 279-в пехотного полка армии США (штат Оклахома), которые тренируют украинских бойцов на Яворовском полигоне, могут получить высшие награды в американской армии "Медаль для солдата" за мужество в небоевых условиях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщила пресс-офицер 45- й пехотной бригады боевой группы ВС США Кейла Кристофер.

Решение о награждении такой наградой принимает Министерство национальной безопасности США.

Так, 16 июля, в свой выходной, шесть американских солдат во время экскурсии по Львову увидели дым и огонь из жилого дома на проспекте Свободы. Они бросились в горящее помещение, начали стучать во все двери, пытаясь привлечь внимание людей к опасности, о которой те не догадывались. До прибытия львовских спасателей эвакуировали людей с третьего этажа. Среди американских военнослужащих был волонтер-пожарный Нельсон Диз.

По словам военнослужащих, в доме было много дыма, все происходило хаотично, языковой барьер добавил трудностей, но больше всего их поразило равнодушие прохожих.

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Об этом мужественном поступке военнослужащих сообщили в Министерство национальной безопасности США. Пресс-служба заявила, что направит все доказательные документы и надеется, что шестеро военнослужащих будут удостоены высшей солдатской награды. Бронзовая "Медаль для солдата" (Soldier's Medal), утверждена Конгрессом США в 1926 году и ею удостаиваются военнослужащие армии США за мужественный поступок вне боевых действий, то есть в мирной жизни.

Напомним, 2 февраля текущего года боевая группа 279-в пехотного полка армии США начала новый этап подготовки украинских бойцов в рамках миссии "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U).
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Дяка та повага.
Це нічого, що я з "блятняка" на мову переклав?
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Всі небайдужі львівяни на сході країни, боронять байдужих.
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Вибачаюсь за оф-топ.
Більшої маячні від військових, ніж в новині нижче повідомив прес-центр штабу АТО, я в своєму житті не читав.
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І це Львів, як соромно...
"По словам военнослужащих, в доме было много дыма, все происходило хаотично, языковой барьер добавил трудностей, но больше всего их поразило равнодушие прохожих."

Источник: https://censor.net.ua/n448609
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А как вам нравится,что коменты к отчету Минобороны ниже не принимают?Что это такое?
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Мы должны освобождаться от менталитета солдеповского и все будет хорошо
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Люди,в течении продолжительного времени привыкшие к притеснениям,постепенно утрачивают само понятие о свободе.Отсюда проистекает и слабость духа,которой могут быть подвержены как целые гос-ва,так и отдельные лица...
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американцы ето сделают столько раз
сколько , не дай бог, пожаров...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоШестеро американских солдат могут быть представлены к награде Soldier's Medal за спасение львовян из пылающего дома
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