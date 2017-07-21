 Шестеро американских солдат могут быть представлены к награде Soldier's Medal за спасение львовян из пылающего дома

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщила пресс-офицер 45- й пехотной бригады боевой группы ВС США Кейла Кристофер.
Решение о награждении такой наградой принимает Министерство национальной безопасности США.
Так, 16 июля, в свой выходной, шесть американских солдат во время экскурсии по Львову увидели дым и огонь из жилого дома на проспекте Свободы. Они бросились в горящее помещение, начали стучать во все двери, пытаясь привлечь внимание людей к опасности, о которой те не догадывались. До прибытия львовских спасателей эвакуировали людей с третьего этажа. Среди американских военнослужащих был волонтер-пожарный Нельсон Диз.
По словам военнослужащих, в доме было много дыма, все происходило хаотично, языковой барьер добавил трудностей, но больше всего их поразило равнодушие прохожих.
Об этом мужественном поступке военнослужащих сообщили в Министерство национальной безопасности США. Пресс-служба заявила, что направит все доказательные документы и надеется, что шестеро военнослужащих будут удостоены высшей солдатской награды. Бронзовая "Медаль для солдата" (Soldier's Medal), утверждена Конгрессом США в 1926 году и ею удостаиваются военнослужащие армии США за мужественный поступок вне боевых действий, то есть в мирной жизни.
Напомним, 2 февраля текущего года боевая группа 279-в пехотного полка армии США начала новый этап подготовки украинских бойцов в рамках миссии "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U).
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Це нічого, що я з "блятняка" на мову переклав?
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Більшої маячні від військових, ніж в новині нижче повідомив прес-центр штабу АТО, я в своєму житті не читав.
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"По словам военнослужащих, в доме было много дыма, все происходило хаотично, языковой барьер добавил трудностей, но больше всего их поразило равнодушие прохожих."
Источник: https://censor.net.ua/n448609
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сколько , не дай бог, пожаров...
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