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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Греция (482) землетрясение (626) смерть (5081)

 Возле курортных городов Турции и Греции произошло мощное землетрясение: 2 человека погибли, более 100 травмированы. ФОТО

У юго-западного побережья Турции произошло мощное землетрясение. Его эпицентр находился возле курортных городов Эгейского моря. На курортном греческом острове Кос есть жертвы: погибли как минимум два человека, еще более 100 получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет агентство Associated Press.

По данным местных властей, большинство пострадавших находятся на острове Кос. Подземные толчки зацепили все побережье Эгейского моря и близлежащие греческие острова. Эпицентр стихии находился в 10 км от курортного города Бодрум, очаг был на глубине 10 км. Землетрясение вызвало цунами, амплитуда которого, по предварительной информации, составила около 25 сантиметров.

Возле курортных городов Турции и Греции произошло мощное землетрясение: 2 человека погибли, более 100 травмированы 01Возле курортных городов Турции и Греции произошло мощное землетрясение: 2 человека погибли, более 100 травмированы 02

В результате стихии разрушены некоторые здания в Греции, поврежден порт.

Возле курортных городов Турции и Греции произошло мощное землетрясение: 2 человека погибли, более 100 травмированы 03
Фото: Daily Mail

Землетрясение произошло около 1:30 в ночь с четверга на пятницу, после чего последовало несколько последующих толчков. В турецкой службе безопасности сообщили, что было зарегистрировано более 20 афтершоков.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Землетрясение в Румынии ощущалось на юге Одесской области. КАРТА

Кроме того в Турции также произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов, которое вызвало цунами и разрушения старых зданий на юго-западе страны. Об этом стало известно по данным геологической службы США.

Согласно информации, эпицентр находился в 10 км к югу от курортного города Бодрум, очаг был на глубине 10 км. Подземные толчки вызвали цунами, амплитуда которого составила около 25 сантиметров.

Губернатор провинции Мугла Эсенгюль Дживелек сообщила, что землетрясение, по предварительным данным, не привело к серьезным разрушениям. Толчки ощущались на всем побережье Эгейского моря, однако наиболее сильным оно было в районе Бодрума и Датчи.

На некоторых старых зданиях появились трещины, отключилось электричество в нескольких районах. Жители Мугла получили травмы, выпрыгивая из окон, и были госпитализированы. Государственная больница Бодрума также пострадала. По зданию пошли трещины, пациенты были эвакуированы.
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Жителей оккупированного Россией полуострова Крым предупредили о сильном землетрясении.

О возможном стихийном бедствии сообщило РЕН ТВ, ссылаясь на МЧС.

Отмечается, что сильные толчки могут произойти в Черном море в районе Ялты, на расстоянии 30 км от берега.

Руководитель государственного Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Юлиан Бурым заявил, что землетрясение может произойти в течение суток, начиная с 18 июля.
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Там то є нормально. Нехай їх трясе, камні ж з неба їм за ману.
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Как то пофиг , у нас за два дня в пять раз больше погибло .
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Якщо тобі дійсно "пофиг", то тоді краще промовчати.
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Da, pravilno, no eto vy sami, v Ukraine! I vy sami vse zdelali shtob u vas takoi Brat kak Rossia byl...
Ne nado sravnivat s semletreseniem gde ljudi pogibli.
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Национальная гвардия Кривого Рога задержала жителя РФ, который порезал ножом жителя Эфиопии.
Об этом сообщает Наше місто.

Местные жители обратились к нацгвардейцам с заявлением на то, что мужчина ножом изрезал гражданина Эфиопии.

Военный наряд сразу направился на место, где и задержал преступника. В ходе проверки документов выяснилось, что это был 33-летний житель РФ.
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та я туди їду сім'єю через два тижні. там криза, отелі подешевшали на десь на 30% з минулим роком і більш як на 50% за останні 4 роки
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ага, дякую, минулий раз якраз на той переворот попали, жесть
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Ну зараз нахай ще Крим "трошке" трухане,шоб той клятий міст пішов на дно.....зта ще з баготьма кацапськими виродками...
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кто попал в плен?
фамилия имя отчество - озвучка везде где только возможно ето шанс бойца на выжыть.
неужели так сложно?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозле курортных городов Турции и Греции произошло мощное землетрясение: 2 человека погибли, более 100 травмированы. ФОТО
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