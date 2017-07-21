 Возле курортных городов Турции и Греции произошло мощное землетрясение: 2 человека погибли, более 100 травмированы. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет агентство Associated Press.
По данным местных властей, большинство пострадавших находятся на острове Кос. Подземные толчки зацепили все побережье Эгейского моря и близлежащие греческие острова. Эпицентр стихии находился в 10 км от курортного города Бодрум, очаг был на глубине 10 км. Землетрясение вызвало цунами, амплитуда которого, по предварительной информации, составила около 25 сантиметров.
В результате стихии разрушены некоторые здания в Греции, поврежден порт.
Фото: Daily Mail
Землетрясение произошло около 1:30 в ночь с четверга на пятницу, после чего последовало несколько последующих толчков. В турецкой службе безопасности сообщили, что было зарегистрировано более 20 афтершоков.
Кроме того в Турции также произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов, которое вызвало цунами и разрушения старых зданий на юго-западе страны. Об этом стало известно по данным геологической службы США.
Согласно информации, эпицентр находился в 10 км к югу от курортного города Бодрум, очаг был на глубине 10 км. Подземные толчки вызвали цунами, амплитуда которого составила около 25 сантиметров.
Губернатор провинции Мугла Эсенгюль Дживелек сообщила, что землетрясение, по предварительным данным, не привело к серьезным разрушениям. Толчки ощущались на всем побережье Эгейского моря, однако наиболее сильным оно было в районе Бодрума и Датчи.
На некоторых старых зданиях появились трещины, отключилось электричество в нескольких районах. Жители Мугла получили травмы, выпрыгивая из окон, и были госпитализированы. Государственная больница Бодрума также пострадала. По зданию пошли трещины, пациенты были эвакуированы.
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Ne nado sravnivat s semletreseniem gde ljudi pogibli.
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Об этом сообщает Наше місто.
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фамилия имя отчество - озвучка везде где только возможно ето шанс бойца на выжыть.
неужели так сложно?
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