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 Террористы 29 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Благодаря оперативным действиям украинских воинов враг понес серьезные потери, - штаб

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После 18:00 незаконные вооруженные формирования усилили активность на донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"Начиная с 19:00 и почти до 23:00 из минометов калибром 120- и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия боевики 4 раза, по различным направлениям, били по нашим позициям в Авдеевке. Каждый раз украинские военнослужащие открывали плотный огонь в ответ, заставляя противника прекратить обстрелы", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в конце суток, бандиты из минометов и гранатометов обстреливали опорные пункты сил АТО в районе шакхты Бутовка. Украинские воины также отрыли огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов: "В этом огневом противостоянии один наш военнослужащий погиб, один получил ранения".

На луганском направлении около 22:00 бандформирования нарушили режим перемирия вблизи Станицы Луганской, а на донецком вблизи поселка Водяное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки 5 украинских воинов погибли, еще 8 получили ранения, - штаб АТО

"Всего за минувшие сутки противник 29 раз открывал огонь по нашим позициям. В ответ силы АТО 16 раз применяли оружие", - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре АТО добавили, что "благодаря умелым и оперативным действиям наших бойцов противник не только прекращал огневые провокации, но и понес серьезные потери в живой силе".

Как сообщалось ранее, 19 июля оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.


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Один военачальник на передке ежедневно списывает по 350 л соляры на одну машину. Всего машин 53. Его пыталась сдать одна девченка. Ее нашли утопленой. Все солдаты знают почему ее утопили. Но соляру как спысывали так и списывают до сих пор.
Или пацанам нравиться умирать под пулями пока через стенку руководство ворует. Или все солдаты там сами в доле? Почему по реке не поплыл до сих пор тот кто соляру списывает?
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Солдати теж не ображені. Я знаю випадок коли хлопці на металобрухт загнали танк. А вже двигуни так і взагалі на ;ура; тиряться. І що їх за таке, судити?
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По зрівнянню скільки украли шоколадні з головним баригою України , це ніщо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы 29 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Благодаря оперативным действиям украинских воинов враг понес серьезные потери, - штаб
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