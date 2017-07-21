 Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку над оккупированным Донбассом

Во время полета американский дальний беспилотник курсировал с севера на юг вдоль всей линии разграничения. Разведчик совершил не менее пяти пролетов на небольшом удалении к западу от нее на высоте около 16 тыс. м. Находясь над Луганской областью, он также дважды приближался на расстояние около 40 км к границам России в районе Белгородской и Воронежской областей.С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей, а также пограничными областями России.
Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тыс. метров.
Это уже второй полет данного американского беспилотника на Донбассе с минувшего воскресенья.
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Барыга. Который восхищается Хуйлом, и активно ищет с ним прямые контакты.
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коли я не знаю - мовчу,
коли ви не знаете - голосите.
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Здание, Арлингтон, Виргиния
Пентаго́н - штаб-квартира Министерства обороны США, здание, имеющее форму правильного пятиугольника. Находится в штате Виргиния. Как символ американских военных часто «Пентагон» метонимически обозначает Министерство обороны США.
Адрес: Washington, DC 22202, США
Площадь: 236 га
Высота: 24 м
Телефон: +1 703-697-1776
Время работы: Часы работы сегодня · 09-15"
"Trump Meets With Defense, Security Leaders at Pentagon President Donald J. Trump met with Defense Secretary Jim Mattis and other members of the National Security Council at the Pentagon to discuss global security issues."
https://www.defense.gov/News/
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там куют русофобию и ето одна из первых целей хрусни - все в курсе.
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https://www.defense.gov
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Заметим: представители ВСУ не в первый раз жалуются, что из США им приходит морально устаревшее оружие. В декабре 2015 года газета The Washington Post сообщила, что часть вооружений, поставленных США Украине на сумму $ 260 млн., устарели и непригодны к эксплуатации. В качестве примера издание привело украинское подразделение, базирующееся под Донецком. Американские внедорожники Humvee, которыми оно было укомплектовано, оказались выпущенными в конце 1980-х. Другой, состоящий из 120 человек отряд украинских военных, получил от Пентагона один-единственный бронежилет, да и то устаревшей модели - от таких ВС США отказались еще в средине 2000-х.
Нацбаты, которые получили беспилотники, в считанные недели растеряли БПЛА, на которые Пентагон потратил $ 12 млн.Киев во всеуслышание обвинил Вашингтон в нечестности и в беспринципности. Более того, украинцы охарактеризовали «Ворона», как доисторическое вооружение, причем, настолько обозленно, что, казалось, готовят иск к Пентагону за некачественную поставку вооружения.
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- Дареному коню в зуби не заглядають.
Розумний командир навіть "Кукурузника" може підлаштувати під виконання БЗ.
Не подобається подароване - викинь. Якщо хочеш мати сучасний аналог - купи, або зроби сам - потенціалу вистачає.
Навіщо так скиглити? Як з АК та "Утёсами" 60-х років випуску воювати - так то норм, а як "Ворон" 80-х - так то хлам.
Піндоси ще в 14-му передали три Хаммера з системою визначення локації артпідрозділів ворога. Де вони зараз, не підкажете? Тому після того і віддають нашим воякам всілякий хлам, що підлягає списанню - все одно просруть оркам.
В цьому світі нам ніхто нічого не винен - ми маємо розраховувати лише самі на себе. Допомога, звичайно, буде не зайвою, але головна допомога - не заважати нам.
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вже смишно..
продовжуй...
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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
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Трамп прибыл в Пентагон для проведения брифинга с руководством Министерства обороны. При этом официальная программа визита не была обнародована.
Встреча прошла за закрытыми дверями. Предполагалось, что главными ее темами станут обсуждение численности военного контингента в Афганистане и операции по уничтожению боевиков "Исламского государства".
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Преступника, пребывавшего в международном розыске со стрельбой задержали в Харькове. Говорят о его причастности к ИГИЛ, - издание " NewsRoom". ФОТО
Кроме этого, в Пентагоне Дональд Трамп собирался встретиться с военнослужащими.
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и что то мне подсказывает, что беспилотник его выполнил.
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Американцы сейчас отрабатывают методику
эффективного слежения за войсками пидоРашки...
И врядли они не делятся информацией с ВСУ,
иначе наши фиг бы их туда пускали...
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В общем срисовал все....
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все упирается в них, в пролипецких, которые воюют по принципу "мы очень старались" ...
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