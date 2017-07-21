 Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку над оккупированным Донбассом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина , сообщили западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

Во время полета американский дальний беспилотник курсировал с севера на юг вдоль всей линии разграничения. Разведчик совершил не менее пяти пролетов на небольшом удалении к западу от нее на высоте около 16 тыс. м. Находясь над Луганской областью, он также дважды приближался на расстояние около 40 км к границам России в районе Белгородской и Воронежской областей.

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С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей, а также пограничными областями России.Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тыс. метров.Это уже второй полет данного американского беспилотника на Донбассе с минувшего воскресенья.