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Все про:беспилотник (569) разведка (1820) США (13000) Донбасс (15477)

 Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку над оккупированным Донбассом

беспилотник

Стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 в четверг совершил длительный разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщили западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

Во время полета американский дальний беспилотник курсировал с севера на юг вдоль всей линии разграничения. Разведчик совершил не менее пяти пролетов на небольшом удалении к западу от нее на высоте около 16 тыс. м. Находясь над Луганской областью, он также дважды приближался на расстояние около 40 км к границам России в районе Белгородской и Воронежской областей.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей, а также пограничными областями России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник ОБСЕ обстрелян в Донецке

Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тыс. метров.

Это уже второй полет данного американского беспилотника на Донбассе с минувшего воскресенья.
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Він її вчора провів. І вчора Трамп був у Пентагоні. Висновки робіть самі.
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Уже давно сделали. Еще со времен запроса Трампа к ЦРУ о "готовящемся нападении Польши (!) на Белоруссию (!!!) ", в первую же неделю, как Трамп занял Овальный кабинет.
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кацапы не зря верещали после победы Трампа на выборах "Трамп - НАШ !".
Барыга. Который восхищается Хуйлом, и активно ищет с ним прямые контакты.
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А... Йому ці контакти не треба шукати-достатньо лише слухавку підняти. АналітЕГ...
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И именно по этой причине его окружение отчаянно ищет скрытые, неподконтрольные спецслужбам США каналы связи с Кремлем.
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Его зять Кушнер, его сын, канал связи через российского посла в США Кислюка - это то, о чем Цензор Нет репостил уже минимум пять статей за последние четыре месяца.
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Та да... під час виборчої компанії. Різницю між кандидатом та президентом я теж мушу пояснити аналітЕГУ?
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Про візит Трампа в Пентагон прочитав? Йди далі сміятися, не чіпляйся до мене.
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я не пробую когось принижувати...
коли я не знаю - мовчу,
коли ви не знаете - голосите.
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ніколи не думали, шо це не зданіе в вигляді зіркі?
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"Пентагон  

Здание, Арлингтон, Виргиния
Пентаго́н - штаб-квартира Министерства обороны США, здание, имеющее форму правильного пятиугольника. Находится в штате Виргиния. Как символ американских военных часто «Пентагон» метонимически обозначает Министерство обороны США.


Адрес: Washington, DC 22202, США

Площадь: 236 га

Высота: 24 м

Телефон: +1 703-697-1776
Время работы: Часы работы сегодня · 09-15"

"Trump Meets With Defense, Security Leaders at Pentagon President Donald J. Trump met with Defense Secretary Jim Mattis and other members of the National Security Council at the Pentagon to discuss global security issues."
https://www.defense.gov/News/
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку над оккупированным Донбассом - Цензор.НЕТ 5501
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"«Пентагон» метонимически обозначает Министерство обороны США."
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шановний пан - та да
там куют русофобию и ето одна из первых целей хрусни - все в курсе.
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ОПЯТЬ ХЛАМ В ВОЗДУХЕ!!!!Разведывательные беспилотники Raven RQ-11B Analog Raven Systems, которые Украина получила от США, неэффективны. Как сообщает Reuters, об этом заявил советник начальника Генерального штаба вооруженных сил Украины Натан Хазин.По его словам, если бы это зависело от него напрямую, то он бы вернул все 72 беспилотника обратно Соединенным Штатам.
Заметим: представители ВСУ не в первый раз жалуются, что из США им приходит морально устаревшее оружие. В декабре 2015 года газета The Washington Post сообщила, что часть вооружений, поставленных США Украине на сумму $ 260 млн., устарели и непригодны к эксплуатации. В качестве примера издание привело украинское подразделение, базирующееся под Донецком. Американские внедорожники Humvee, которыми оно было укомплектовано, оказались выпущенными в конце 1980-х. Другой, состоящий из 120 человек отряд украинских военных, получил от Пентагона один-единственный бронежилет, да и то устаревшей модели - от таких ВС США отказались еще в средине 2000-х.
Нацбаты, которые получили беспилотники, в считанные недели растеряли БПЛА, на которые Пентагон потратил $ 12 млн.Киев во всеуслышание обвинил Вашингтон в нечестности и в беспринципности. Более того, украинцы охарактеризовали «Ворона», как доисторическое вооружение, причем, настолько обозленно, что, казалось, готовят иск к Пентагону за некачественную поставку вооружения.
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Imet oruzhie eto horosho, no bes umejushih ljudei eto oruzhie metallolom...
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" украинцы охарактеризовали «Ворона», как доисторическое вооружение"

- Дареному коню в зуби не заглядають.

Розумний командир навіть "Кукурузника" може підлаштувати під виконання БЗ.

Не подобається подароване - викинь. Якщо хочеш мати сучасний аналог - купи, або зроби сам - потенціалу вистачає.

Навіщо так скиглити? Як з АК та "Утёсами" 60-х років випуску воювати - так то норм, а як "Ворон" 80-х - так то хлам.

Піндоси ще в 14-му передали три Хаммера з системою визначення локації артпідрозділів ворога. Де вони зараз, не підкажете? Тому після того і віддають нашим воякам всілякий хлам, що підлягає списанню - все одно просруть оркам.

В цьому світі нам ніхто нічого не винен - ми маємо розраховувати лише самі на себе. Допомога, звичайно, буде не зайвою, але головна допомога - не заважати нам.
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Мені теж смішно. Дни ИГИЛ сочтены, - ТрампЦензор.НЕТ21.07.17 01:23
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Также читайте: Турция внесла в "черный список" более 4 тысяч россиян из-за подозрений в связях с ИГИЛ

Трамп прибыл в Пентагон для проведения брифинга с руководством Министерства обороны. При этом официальная программа визита не была обнародована.

Встреча прошла за закрытыми дверями. Предполагалось, что главными ее темами станут обсуждение численности военного контингента в Афганистане и операции по уничтожению боевиков "Исламского государства".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Преступника, пребывавшего в международном розыске со стрельбой задержали в Харькове. Говорят о его причастности к ИГИЛ, - издание " NewsRoom". ФОТО

Кроме этого, в Пентагоне Дональд Трамп собирался встретиться с военнослужащими.
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Конечно, ведь беспилотник этот Воронеж уже даже дважды рассмотрел.
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та шо там тот беспилотник. даже в 40 км от знаменитой во всём мире воронежской области. мелко. он в рашке, в связи с планами по колонизации Марса, поди уже готов законопроект о запрете проведения на нём митингов и собраний.
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А за поребриком есть такая техника,или они усиленно разрабатывают боевые батуты?
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задание у него было, у беспилотника
и что то мне подсказывает, что беспилотник его выполнил.
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Vypolnil po etomu shto Puk ego snjat ne mozhet, no S-400 boitsa, i tozhe ne mozhet
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томагавки навёл, чтоб по мирным не прилетело.
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А що шукає твоє хУЙЛО з вашим "русским миром"? СкрЄпи?
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Для тех кто не понял:
Американцы сейчас отрабатывают методику
эффективного слежения за войсками пидоРашки...
И врядли они не делятся информацией с ВСУ,
иначе наши фиг бы их туда пускали...
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Земля оказалась круглой, а не плоской вот и не заметили
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Я вчера смотрел его маршрут полета... он посмотрел краснодарский край паРаши....дважды прошел вдоль западного побережья Крыма...потом пролетел вдоль линии разграничения.....

В общем срисовал все....
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))))а в ответ не до педо раша ГРОЗНО НАДУЕТ ЩЕКИ!!!))))))))))))
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Вот и сбылися предсказания Хуйла кацапам. Он же им ванговал, что хохлы хотят продатся пиндосам чтобы те построили свои базы в близ границ священной раSSеюшки. Тяперяче пиндосы будут мониторить ситуацию, со временем если каклы станут украинцами то может и Петриоты вдоль кордона появятся, а в Днепре и Гостомеле авиабазы для Стелсов.
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Надо с петтингами и мудоженками чио-то срочно решать,
все упирается в них, в пролипецких, которые воюют по принципу "мы очень старались" ...
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