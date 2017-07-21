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 За прошедшие сутки 5 украинских воинов погибли, еще 8 получили ранения, - штаб АТО

свеча

20 июля в зоне антитеррористической операции пятеро украинских воинов погибли, еще восемь получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"К сожалению пятеро украинских военнослужащих погибли, восемь получили ранения", - сказано в сообщении.

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Кроме того, в штабе отметили, что в конце суток, террористы обстреляли опорные пункты сил АТО в районе шахты Бутовка: "В этом огневом противостоянии один наш военнослужащий погиб, один получил ранения".

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Как сообщалось ранее, 19 июля оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.



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