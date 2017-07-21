 С оккупацией Крыма Украина потеряла доступ к половине детских здравниц, - Лиев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"В Крыму было сосредоточено до 33 процентов от всего комплекса летнего детского отдыха в Украине. Если речь идет об оздоровлении и лечении, то это порядка 55 процентов от общего числа украинских здравниц подобного рода", - рассказал эксперт.
По словам Лиева, на полуострове существовало несколько видов учреждений для отдыха и оздоровления детей.
"Это так называемые санатории матери и ребенка, для детей школьного возраста, существовали детские лагеря, бывшие пионерлагеря, их было 176. Еще детские турбазы, с более спартанскими условиями, таких в Крыму летом открывалось 81. Была и 71 детская здравница, которая работала круглогодично, что-то среднее вроде лагеря и больницы. Сегодня для украинских детей все они недоступны", - отметил он.
Напомним, оккупационные власти Крыма передали в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря "Артек" в марте 2015 года. В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря "Артек", расположенного в аннексированном Россией Крыму.
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кстати шо то новое про ету мразь и ее вылупыша есть?
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Похоже, что таки не все так просто с кацапскими учениями
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