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 Политика Украины
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 С оккупацией Крыма Украина потеряла доступ к половине детских здравниц, - Лиев

море отдых

Экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев рассказал, что до российской аннексии Крыма на полуострове отдыхала половина детей из всех областей Украины, которые нуждались в оздоровлении и лечении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"В Крыму было сосредоточено до 33 процентов от всего комплекса летнего детского отдыха в Украине. Если речь идет об оздоровлении и лечении, то это порядка 55 процентов от общего числа украинских здравниц подобного рода", - рассказал эксперт.

По словам Лиева, на полуострове существовало несколько видов учреждений для отдыха и оздоровления детей.

"Это так называемые санатории матери и ребенка, для детей школьного возраста, существовали детские лагеря, бывшие пионерлагеря, их было 176. Еще детские турбазы, с более спартанскими условиями, таких в Крыму летом открывалось 81. Была и 71 детская здравница, которая работала круглогодично, что-то среднее вроде лагеря и больницы. Сегодня для украинских детей все они недоступны", - отметил он.

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Напомним, оккупационные власти Крыма передали в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря "Артек" в марте 2015 года. В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря "Артек", расположенного в аннексированном Россией Крыму.
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так для рашистов тож украинские дети, им перекрывать доступ к здравницам скрепно видимо
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мамашка агеева - прямо пример в учебник "о скотовне родителей"
кстати шо то новое про ету мразь и ее вылупыша есть?
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Послать детей в Крым а там им культурную программу Мильчаков и Гиркин организуют... Кацапы спят и видят чтобы мы своих детей да еще и за свои деньги сдавали им на манкуртизацию, то бишь прокацапливание. Так вот им хрен! - воспитаем руссохэйтерами!
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Так а раньше об этом подумать не вариант? Крым скорее не оккупировали, а нежно отдали. А вот теперь типо скорбят
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