 Кабмин планирует разработать новый законопроект о передаче права управления землей объединенным громадам, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы подготовим закон очень короткий о том, чтобы передать право управления, владения землями вне населенных пунктов объединенным территориальным громадам и поставим точку", - сказал премьер в ходе форума "Децентрализация - основа формирования новой системы управления и местного развития" в Тернопольской области в четверг.
Он подчеркнул, что этот закон будет решать только данный вопрос, в отличие от аналогичного закона, имеющегося в парламенте, на который "уже навесили все, что угодно".
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Жилищную застройку, а предлагают 10 под садоводчество.
Или у нас громады ещё не распределены? Или это не те громады, что нужно?
Или, пля!
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