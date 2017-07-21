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Все про:земля (1535) Гройсман (3195) децентрализация (332)

 Кабмин планирует разработать новый законопроект о передаче права управления землей объединенным громадам, - Гройсман

земля реформа земельная

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров намерен разработать новый законопроект о передаче права управления землей вне населенных пунктов объединенным территориальным громадам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы подготовим закон очень короткий о том, чтобы передать право управления, владения землями вне населенных пунктов объединенным территориальным громадам и поставим точку", - сказал премьер в ходе форума "Децентрализация - основа формирования новой системы управления и местного развития" в Тернопольской области в четверг.

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Он подчеркнул, что этот закон будет решать только данный вопрос, в отличие от аналогичного закона, имеющегося в парламенте, на который "уже навесили все, что угодно".
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Очень коротко. Атошнику, убдешнику, не дают 25 соток в селе под
Жилищную застройку, а предлагают 10 под садоводчество.
Или у нас громады ещё не распределены? Или это не те громады, что нужно?
Или, пля!
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они уже с ОСМД какую-то фуйню обрезанную натворили, теперь с землей какую-то мульку затеяли
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Ага, то есть тип земельная реформа не прокатывает, надо хоть как то вопрос с землей нарешать, решили таким способом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин планирует разработать новый законопроект о передаче права управления землей объединенным громадам, - Гройсман
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