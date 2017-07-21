 Дни ИГИЛ сочтены, - Трамп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Трамп прибыл в Пентагон для проведения брифинга с руководством Министерства обороны. При этом официальная программа визита не была обнародована.
Встреча прошла за закрытыми дверями. Предполагалось, что главными ее темами станут обсуждение численности военного контингента в Афганистане и операции по уничтожению боевиков "Исламского государства".
Кроме этого, в Пентагоне Дональд Трамп собирался встретиться с военнослужащими.
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каждый вечер на естраде.
то у него дни игил сочтены, то никто из его шоблы с хруснявыми не нюхался
и митинга 2го не было, а потом вроде был, но чисто за девок терли...
его так хуйлу и тянет - бо правдивые оба.
вскрывается потихоньку рыжая кансерва.
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Сына Трампа допросят по делу о связях с Россией вместе с Браудером
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в глазах хуйла тоже какую то "порядочную" хрень увидел.
Маккейн сразу опредлил - в глазах хуйла три буквы - КГБ.
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"Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we."-Washington, D.C., Aug. 5, 2004
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/bushisms/2009/01/ws_greatest_hits.html
а вот с ТрамПутино уже не до смеха...
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рыжий ето тот геморрой, который слабительным не лечится - только хирургия.
not sure though if dems and all big dogs who share their vision
have enough guts to push it to the logic end - impeachment.
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"Ещё Сирия не пала" - Ванга.
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P.S Пургу гонит, хитрозачёсанный, с кем в Гамбурге поведёшься, от того всякой муйни и наберёшься, а вот забил бы на пуйло, так и пурги бы не было, так - снежок искристый.
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