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Все про:США (12998) Исламское государство (520) Трамп (1260)

 Дни ИГИЛ сочтены, - Трамп

трамп

В четверг, перед встречей с главой Пентагона Джимом Мэттисом, президент США Дональд Трамп заявил, что "дни “Исламского государства” сочтены".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Трамп прибыл в Пентагон для проведения брифинга с руководством Министерства обороны. При этом официальная программа визита не была обнародована.

Встреча прошла за закрытыми дверями. Предполагалось, что главными ее темами станут обсуждение численности военного контингента в Афганистане и операции по уничтожению боевиков "Исламского государства".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Преступника, пребывавшего в международном розыске со стрельбой задержали в Харькове. Говорят о его причастности к ИГИЛ, - издание " NewsRoom". ФОТО

Кроме этого, в Пентагоне Дональд Трамп собирался встретиться с военнослужащими.
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Дни ИГИЛ сочтены, - Трамп поверил россии и путину после двойной встречи? И сколько осталось ИГИЛ, если он посчитал дни?
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а вот и наш.
каждый вечер на естраде.
то у него дни игил сочтены, то никто из его шоблы с хруснявыми не нюхался
и митинга 2го не было, а потом вроде был, но чисто за девок терли...
его так хуйлу и тянет - бо правдивые оба.
вскрывается потихоньку рыжая кансерва.
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Чот сразу вспоминается "Карточный домик". Всегда можно начать войну, если шо-то не так
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поторопился Джордж, он всегда был торопыгой.
в глазах хуйла тоже какую то "порядочную" хрень увидел.
Маккейн сразу опредлил - в глазах хуйла три буквы - КГБ.
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с Дубаей хоть поржать можно было...
"Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we."-Washington, D.C., Aug. 5, 2004
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/bushisms/2009/01/ws_greatest_hits.html

а вот с ТрамПутино уже не до смеха...
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согласен.
рыжий ето тот геморрой, который слабительным не лечится - только хирургия.
not sure though if dems and all big dogs who share their vision
have enough guts to push it to the logic end - impeachment.
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Трамп случайно не родственник гройсмана? Хотя, судя по балабольству, там по самое не могу хабадского зятя кушнера...
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Пока дни парашки в её текущем виде не будут сочтены, игил будет процветать.
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Ну вот теперь вполне понятно,о чем Рыжий шептался с хуйлом. Орангутан прекращает всякую помощь сирийской оппозиции,а хуйло помогает ему с ИГИЛ.
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Мах, ты не прав, они обсуждали наряды участниц конкурса "пензенская матрешка 2017".
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Я не верю в пророчества, честно, но запомнилось:
"Ещё Сирия не пала" - Ванга.
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А судя из роликов YouTube ИГИЛовцы про свои "сочтенные дни" даже не догадываются как воевали так и воюют как запускали смертников на машинах так и запускают товарищ Трамп торопится с заявлениями !
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Трамп-пам-пам, я тебе один умный вещь скажу , но только ты не обижайся : ИГИЛ в головах , талибан в головах, чучхе в головах, религия (причём любая) в головах, у тебе подобных бабло и власть в головах, ну так если ты , блять, такой щустрый поцык может подскажешь нам , наивным, когда всему перечисленному будут дни сочтены ?
P.S Пургу гонит, хитрозачёсанный, с кем в Гамбурге поведёшься, от того всякой муйни и наберёшься, а вот забил бы на пуйло, так и пурги бы не было, так - снежок искристый.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДни ИГИЛ сочтены, - Трамп
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